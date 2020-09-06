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06.09.2020 - 02:36 |

Çemen Otunun Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Çemen otu, hem ot hem de tohum olarak tüketilebilen ve sağlığa faydaları ile bilinen yüzyıllardır bitkisel tedavi yöntemi olarak da kullanılan bir ot türüdür. Çin’den Akdeniz’e pek çok alanda yetiştirilen ve kullanılan bu ot, Yozgat ve Kayseri bölgelerinde çaman adı alır. İşte, Çemen otuna ait tüm detaylar.

Çemen Otunun Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Çayı Nasıl Yapılır?
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Çemen otu, Ortadoğu ve Hint mutfağında önemli bir yer tutar. Ortadoğu kültüründe bu ot, yemeklerde ıspanak gibi yeniyor.

Çemen Otunun Faydaları Nelerdir?

Çemen otu, içerdiği antioksidanlar nedeni ile vücudu toksinlerden arındırır.

Çemen tohumu, kötü kolesterolü içerecek bileşenler içerir ve kan akışını düzenler.

Kandaki yağı ve karaciğerdeki toksinleri temizleyerek cilt hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Vücuttaki iltihabı kurutur ve kanserli hücrelerin azalmasına yardımcı olur.

Cilt üzerinde oluşan enfeksiyonların tedavisinde de doğal tedavi yöntemi olarak kullanılır.

Tüketilen 100 gram çemen otu, günlük demir ihtiyacını karşılar. Bu nedenle anemi gibi kan hastalıklarına yakalanma riski önemli ölçüde azalır.

Yüksek oranda lif içerdiğinden gün boyu tokluk hissi verir ve kilo vermeye yardımcı olur.

İçindeki antioksidanlar sayesinde vücudu zararlı toksinlerden arındırır ve yaşlı hücreleri yok eder. Bu sayede genç hücreler artar.

Antioksidan özelliği sayesinde tüm vücut sistemlerini özellikle de sinir sistemini dezenfekte eden bu ot, depresyon ve yorgunluk oluşumunu azaltır.

Çemen otu, kan şekerini düzenleyerek, diyabet hastalığının ilerlemesini önler.

Çemen otu, mide mukozasını koruyarak ülser ve reflü hastalıklarının oluşumunu önler.

2016-2017 yıllarında yapılan bir araştırmaya göre bu ot, zihni güçlendiriyor ve unutkanlığı önemli ölçüde azaltıyor.

Regl dönemindeki kadınların kas ağrını ve şiddetli sancıları önemli ölçüde azaltarak yeni doğum yapan kadınlar günde 600 mg bu otu tüketerek süt oranını arttırabilir.

Yapılan egzersizle birlikte tüketilen çemen otu, kas kütlesinin artmasını sağlar.

Çemen Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Çemen otu çayı, çemen oyunun tamamen toz haline getirilip bir kaba koyulup çayın demlenmesini bekleyerek yapılır. Çay demlendirme sonra bir süzgeç yardımı ile çay süzülerek için. Dilerseniz bu çaya bir çay kaşığı kadar bal ekleyerek ve tadını zenginleştirerek de tüketebilirsiniz. Bu çağı soğuk suyla demleme yöntemi kullanacaksanız 500 milimetre suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar çemen otu katarak 3-4 saat kadar çayın demini almasını bekledikten sonra süzme işleminden geçirip içebilirsiniz.

Çemen En Çok Nerelerde Kullanılır?

Çemen otu tohumu kurutulup öğütülerek elde edilen toz baharat olarak kullanılır. Bu baharat, soslara, kahvaltılıklara ve pastırmalara katılarak kullanılıyor. Bunun yanında et yemeklerine, turşulara ve çorbalara koyularak lezzet katılır. Çemen otunun yaprakları da tıpkı bir ıspanak gibi ayıklanıp temizlendikten sonra yemek olarak değerlendiriliyor. Bu bitkinin yapraklarının acımtrak ve kekremsi bir tadı bulunuyor.

Aynı zamanda çemen otunun tozu ile çay yapılıp bu şekilde de tüketilebiliyor. Bu ötün, göğüs büyütme etkisi de bulunur. Bu etkiden yararlanabilmek için çemen otu tohumunu öğütüp çemen otu yapı ile iyice karıştırarak macun kıvamına getirdikten sonra göğüs uçlarınıza masaj yaparak sürebilirsiniz. Bu işlemi uyguladıktan sonra cildinizi güzelce ılık su ile temizlemeyi ihmal etmemeli ve en fazla haftada iki defa bunu yapmalısınız.

Çemen otunun bilinen ciddi bir yan etkisi ve zararı bulunmuyor. Fakat her şeyde olduğu gibi bu otu da dozunda kullanmak gerekiyor. Aksi taktirde alerjilere ve çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Bu ürün, östrojen hormonu salgıladığı için kan sulandırıcı etkisi bulunuyor. Bu nedenle özellikle de kan hastalığı bulunanların ve kan sulandırıcı hap kullananların bu otu dikkatli bir şekilde kullanması gerekir.

 

 

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