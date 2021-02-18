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18.02.2021 - 10:02 |

Çene Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır? Ortognatik (Çene) Ameliyatı Ne Zaman Önerilir?

Çeneye yapılan cerrahi işlem denildiğinde akla en önce kişinin kendisinde yaptırmak istediği değişiklik gelir. Bu işlem, kişinin kendi isteğine bağlı olabildiği gibi sağlık problemleri için yapılması gereken bir ameliyat da olabilir. Bu yazıda kişi hangi durumlarda çene ameliyatı olur, ameliyatın çeşitleri nelerdir ve ameliyat sonrası hayat nasıldır gibi soruların yanıtlarını derledik.

Çene Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır? Ortognatik (Çene) Ameliyatı Ne Zaman Önerilir?
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 Bu ameliyat, en sık görülen çenenin geride olmasına bağlı gerçekleşen bir durumdur. Bunun yanında çene bozukluğu ve yanlış diş dizilimi de bu ameliyatın olmasına sebep olabiliyor.

 Çene Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?

 Alt çenenin önde olması durumu çene ameliyatına sebebiyet veren hastalıklardandır. Bu operasyonda alt çenenin üst çeneyle karşılaştırılıp aynı hizaya getirilme işlemi yapılır. Bu işlemden önce ortodonti kliniklerinde kafanın bir grafisi alınır ve ona göre hangi pozisyonda olduğuna karar verilir. Bunun dışında çene eklemi bozukluğu vardır.

 Bu işlem de kesi yapılması sonucu çene eklemindeki sorun giderilmeye çalışılır. Bağ kopmaları, kıkırdak yıpranmaları gibi olası durumları düzelten operasyondur. Bu operasyonlar genelde 17-18 yaş aralığındaki kişilere yapılmaktadır.

 Ameliyat Riski Var Mıdır ve Ameliyat Öncesi Hazırlık Nasıldır?

 Bu ameliyatlarda da diğer ameliyatlarda olduğu gibi riskin sıfır olduğu söylenemez. Ancak kişiye operasyon sırasında anestezi uygulandığı için kişi ağrı ve acı hissetmez. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası ve ameliyat esnasında söylenen kurallara uyulduğu takdirde ortognatik cerrahi işleminde risk en aza inmiş olur.

 Ameliyat öncesi hazırlıkta ise dişler düzgünce sıralanmalıdır. Özellikle üst çene için 110 derece, alt çene için ise 90 derece açı belirlenir. Bunun dışında ara ara KBB'den hava yollarında düzeltme yapılması istenebilir. Öncelikle ortodonti bölümü ile çalışılır daha sonra ameliyat olur.

 Ameliyat Sonrası Dönem Nasıldır?

 Ameliyat sonrasında 2-3 hafta gibi bir sürede çene eski haline dönebilir. Çene kapatılıp lastikle bağlanır ve bundan dolayı hasta belirli bir süre sıvıyla beslenmek zorundadır. Yaklaşık 4 hafta sonra çene açılır. Kısacası tedavi süresi ortalama 1 aydır.

 Ameliyat sonrasında kullanılan ağrı kesici ilaçları ağrı ve sızının en az seviyeye indirilmesine katkıda bulunur. Genelde hastalar ameliyattan 1 gün sonra taburcu edilir. İlk günlerde ağrı olması normaldir. Çene egzersizleri de yapılmalıdır.

 Bu Ameliyatı Kimler Geçirir?

 Bu ameliyatlar genellikle genç yaşta yapılır. Diş hekimliğinin uzmanlık alanı olan ortodonti, 12 yaşını geçmiş kişilerde dişleri ve çeneyi değerlendirir. Bu değerlendirmeden sonra karar verilir. Yaş olarak ise 12 yaşından 50 yaşına kadar bu operasyon gerçekleşebilir. Temel kemiğin ideal pozisyona getirilmesi 17-18 yaşlarında gerçekleştirilir.

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