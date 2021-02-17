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17.02.2021 - 18:11 |

Çene Dolgusu Nedir? Çene Dolgusu Nasıl Yapılır, Kalıcı Mıdır?

Estetik alanda yapılan müdahaleler gün geçtikçe gelişme göstermektedir. Kişilerde artık eskiye oranla daha fazla estetik müdahalelere sıcak bakmaktadırlar. Estetik yaklaşımlar hem fiziksel olarak güzelleşmeyi sağlarken hem de kişilerin daha mutlu olmasını sağlar. Estetik dokunuşlar kişilerin özgüvenleri üzerinde olumlu etki yaratır. Ayrıca ameliyatsız estetik operasyonlarda artık çok tercih edilmektedir ve bunlardan biri de çene dolgusudur. Çene dolgusu ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Çene Dolgusu Nedir? Çene Dolgusu Nasıl Yapılır, Kalıcı Mıdır?
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Çene dolgusu orijinal adıyla jawline dolgu olarak bilinmektedir. Kişiler bu müdahaleye karar verdikten sonra bir estetik doktoruna başvurarak, beklentilerini açık bir şekilde belirtmelidirler.

Çene Dolgusu Nedir?

Yaş ilerledikçe veya genetik nedenlerden dolayı kişilerin çene formu deforme olabilir. Çene şeklinin belirginliğinin kaybolması, çene uçunun geride görünmesi kişileri rahatsız edebilir.

Çenenin normalden sivri olması, yüzün uzun görünmesi veya geniş çene yapısı gözü rahatsız edebilir. Bu durumlarda çene dolgusu kişileri mutlu edecek çözümler yaratabilir. Ameliyata mesafeli bakan kişiler içinde güzel bir çözümdür.

Yüzde oval bir görüntü isteyen kişiler, çene dolgusu ile altın orana daha çok yaklaşırlar. Bu işlem sırasında hyaluronik asit denilen dolgular tercih edilir. Amaç çene şeklini istenilen forma kavuşturmaktır. Çenede hacim kaybı olan durumlarda da bu işlem yapılabilir. Bazı kişilerin çenesi normalden daha küçük olabilir. Bu yapılar içinde çene dolgusu tercih edilebilir.

Çene dolgusu nasıl yapılır?

Kişiler herhangi bir kaza yaşamış olabilir. Bu durumda çene yapısında bozulmalar olmuşsa veya doku kaybı yaşanmışsa, çene dolgusu çözüm olabilir. Dolgu sırasında kullanılan ürünler insan vücudu ile uyumlu malzemelerdir. Dolgu işleminde üç ana işlem yapılmaktadır. Bu işlemler;

Hyaluronik asit ile dolgu işlemi yapmaktır.

Hastanı kendi yağı alınarak bazı işlemlerden geçirilir ve yağ dolgusu olarak kullanılır

Kök hücre ile yağ enjekte edilir.

Hasta ve doktorun karşılıklı konuşması sonucu yapılacak olan işleme karar verilir. En iyi sonucun alınacağı işlem tercih edilir. Operasyon sonrası daha belirgin bir çene açısı oluşur.

Çene dolgusu uygulaması, operasyon gibi işlem değildir. Sonuçları daha hızlı bir şekilde görülebilir. İşlemin süresi yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Kişinin acı sınırı düşük ise, anestezik bir krem kullanılabilir. Anestezik kremin etkisinin görülmesi için yaklaşık yarım saat beklemek faydalı olacaktır. Kişi işlem sonrası günlük yaşamına kendini yormamak kaydıyla dönebilir.

Çenede görülen problemler doğuştan kaynaklı olabilir. Çene yüze oranla daha küçükse bu kişileri rahatsız ediyor olabilir. Veya çenenin asimetrik bir görüntüsü olabilir. Yaşanan herhangi bir kaza sonucu, çene yapısında sorun oluşabilir. Kişiler yaş aldıkça çenenin formu bozulabilmektedir. Çenenin geride kalması kişinin yüz yapısından memnun olmamasına neden olabilir.

Çene dolgusu kim tarafından uygulanmalı?

Çene dolgusu uzman kişilere yaptırmak sonrasında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesini sağlar. Bu nedenle estetik cerrahlar ilk tercih olmalıdır. Ayrıca dermatologlar veya medikal estetik uzmanları tarafından işlem yapılmalıdır. Bu kişiler hem yüzün anatomisini iyi bilirler hem de kullanılan malzemeler konusunda uzmandırlar. Kök hücre destekli bir yağ enjeksiyonu uygulanacaksa bunu yalnızca plastik cerrahlar yapmalıdır. Bu işlemde kök hücreler onaylı laboratuvarlara gitmelidir.

Çene Dolgusu Kalıcı mıdır?

Çene dolgusu yapıldıktan sonra kalıcılık süreleri yapılan işleme göre çeşitlilik göstermektedir. Çene dolgusu için hyaluronik asit uygulanırsa, işlemin süresi 6 ile 12 ay arasında değişmektedir. Kişinin vücut yağından dolgu maddesi kullanılırsa bunun süresi ortalama 2 yıldır. En uzun süre etkisi eden kök hücre destekli yağ enjeksiyonudur ve ortalama 5 yıl etkilidir. Çene dolgusu süresiz kalıcılığa sahip bir işlem değildir.

İşlem Sonrası Yapılması Gerekenler 

Kişilerin çene dolgusu işlemi sonrası hastane ortamında kalmalarına gerek yoktur. Ama 24 saatlik bir dinlenme ve ağır bir aktivitenin yapılmaması tavsiye edilir. İşlem sonrası hemen bir spor aktivitesi yapmamakta faydalı olur. Kişilerin yüzlerinde hafif morluk ve şişme görülebilir. Buz kompresi uygulanır. Ayrıca uzmanın tavsiye edeceği bir krem kullanılabilir. Çene dolgusu sonrası tam olarak iyileşme 2 haftayı bulabilir. Çene hattının tam olarak belirginleşmesi ise 10 günü bulabilir.



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