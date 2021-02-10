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10.02.2021 - 18:50 |

Çene Kası Nasıl Geliştirilir? Çene Jimnastiği İle Çene Kaslarını Geliştirme Yolları...

İnsan vücudunda pek çok kas bulunur. Sağlıklı bir yaşam için ise bu kasların doğru bir şekilde çalışması gerekir. Çene kası ise özellikle güzel konuşmak için geliştirilmelidir. Çene kaslarını çalıştırmak için doğru egzersizler yapılmalıdır. Çene kası nasıl geliştirilir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Çene Kası Nasıl Geliştirilir? Çene Jimnastiği İle Çene Kaslarını Geliştirme Yolları...
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Çene kası güzel konuşulması için gerekmektedir. Güçlü bir çeneye sahip olmak için de çene kaslarının geliştirilmesi gerekir. Güçlü ve etkileyici bir çeneye sahip olunması için doğru egzersizler yapılmalıdır.

Çene Kası Nasıl Geliştirilir?

Güçlü bir çeneye sahip olunması için belli başlı egzersizler yapılmalıdır. Özellikle çene kaslarının geliştirilmesi için de yüz egzersizleri yapılır. Bunun için yüz egzersiz programlarından yararlanılabilir. Bunun yanı sıra gülümsemek de çene kaslarını geliştiren en etkili yöntemlerden bir tanesidir. Oldukça kolay olan gülümsemek en etkili yüz egzersizlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Psikolojik anlamda da pek çok yararı olan gülümsemek çene kası üzerinde olumlu etkiye sahip oluyor. Günde belli bir sayıda çeneyi ileri ve geri hareket ettirmek de çene kası gelişiminde önemli rol oynuyor. Bu egzersizin de hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. İki el yumruk şeklinde yapılıp kemiklere masaj yapmak da çene kasının gelişmesini sağlıyor. Çene kasını geliştirmek için sürekli egzersizler yapılmalıdır.

Çene Jimnastiği İle Çene Kaslarını Geliştirme Yolları

Güzel ve etkili konuşmak için çenenin rolü oldukça büyük oluyor. Çene kasları geliştirilmemiş ve kondisyonsuz olursa çene kullanımında sorunlar ile karşılaşılır. Çene kaslarının geliştirilmesi için düzenli olarak ve sorunsuz şekilde egzersiz yapılmalıdır. Çene jimnastiği yaparken bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir. Çene çalıştırma tekniklerinden bazılarını da şu şekildedir;
- Eller alt çeneye dayanarak "çak çak" diye bağırılır. Böylece aşağıya itilen çene yukarı doğru da itilir. Bu şekilde çeneyi aşağıya iten kaslar da güçlenir.
- İki eller ile yanak kemiklerine masaj yapılır. Avuçlar ile alt çeneye doğru çekilip çene de açılır.
- İki el ile yumruk yapılır. Bu yumruk ile çenenin altına baskı yapılır. Çene açılıp baş ise geriye doğru itilir. Bu hareketler de tekrarlanır.
- Çene hızlı bir şekilde iyice açılıp kapatılır. Bu süreç hızlanır.
- Çene hızla ileri ve geri hareket ettirilir.
- Çene dairesel hareketler ile hızla döndürülmelidir.

Çene Masajı Nasıl Yapılır?

Çene kasını geliştirmek için çene masajı yapılması gerekir. Çene masajı da doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Çene masajı yapılırken öncelikle kulak memesinden aşağıya doğru inilmelidir. Çene iki elin arasına alınarak parmaklar ile doğru şekilde ovulmalıdır. Parmaklar yukarıya doğru baskı uygulanarak çene de aşağıya doğru indirilmelidir. Daha sonra ise parmaklar baskı uygulanmadan içeri doğru ittirilmelidir. Bu sırada çenenin gergin durumda kalması önerilir. Kaslar ise bu süreç boyunca hissedilebilecek şekilde olmalıdır. Düzenli bir şekilde çene masajı yapılmalıdır.

 

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