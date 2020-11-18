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18.11.2020 - 11:35 |

Çene kemiği erimesine alternatif yöntem: Elmacık kemiği (zigoma) implantı

Çene kemiğinde erime olanlar, diş tedavisi konusunda ciddi sorunlarla karşılaşabiliyor. Zigoma implantı (elmacık kemiği) yöntemi sayesinde çene kemiğinde erime sorunu saptanan hastaların diş tedavileri problemsiz bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Çene Cerrahisi ve İmplantoloji Uzmanı Prof.Dr. Serhat Yalçın, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi

Çene kemiği erimesine alternatif yöntem: Elmacık kemiği (zigoma) implantı
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Zigoma (elmacık kemiği) implantları hakkında bilgiler veren Çene Cerrahisi ve İmplantoloji Uzmanı Prof.Dr. Serhat Yalçın, “Zigoma implantları uygulaması için yeterli sağlamlıkta ve kalınlıkta kemiklerdir.

Zigoma (elmacık kemiği) implantları, üst çene kemiğinde implant yapılamayacak ölçüde erime olan hastalarımıza önerdiğimiz bir tekniktir. 4,5-5 cm. uzunluğunda özel yapılmış implantlar kullanılarak uygulanan bu teknik ile çene kemikleri eriyen hastalarımızı sabit ve sağlıklı dişlere kavuşturabiliyoruz.

Zigoma implantları, normal implant uygulamalarına göre daha fazla bilgi ve deneyim gerektiren hassas bir tekniktir. Zigoma yöntemi, üst çenesinde yeterli kemiği olmayan, normal implant uygulaması yapılamayacak düzeyde kemik erimesi yaşayan hastalara yapılır. İşlem genellikle genel anestezi altında yapılsa da, bazı durumlarda lokal anestezi ile yapılabilir.

Bu işlem, mutlaka bu konuda tecrübesi olan uzman çene cerrahları tarafından uygulanmalıdır” diye konuştu. 

Çene kemiği neden erir?

İmplantoloji Uzmanı Prof.Dr. Serhat Yalçın, şunları ifade etti: "Diş çekimlerinden sonra boş kalan çene kemiği, zaman geçtikçe eriyebilir. Bu erime hızı, hastanın yaşına veya hastada var olan diş hastalıklarına bağlı olarak değişebilmektedir.

Çene kemiğinin erimemesi için kemik üzerine yük binmesi gerekir. Normalde var olan dişin çekilmesinin ardından ortaya çıkan boşluk ve yük kaybı, çene kemiğinin erimesini hızlandırır. Gerçekleştirilen implant uygulaması ile bu erimenin önüne geçilebilir. Kist, tümör vb. oluşumlar, diş sıkma, diş gıcırdatma gibi alışkanlıklar da çene kemiğinin erimesine neden olabilir” dedi.  

Kaza, diş hastalıkları ve çene tümörleri de sebep oluyor

İmplantoloji Uzmanı Prof.Dr. Serhat Yalçın, "Zigoma implantlarını, diş çekimi veya çeşitli diş hastalıkları kaynaklı erimelerin tedavisinde kullanıyoruz. Ayrıca yaşanan kazalar sonucunda veya çene tümörü oluşumu gibi nedenlerle üst çenesini kaybetmiş hastaların protez yapımı sırasında da destek olarak zigoma implantlarından yararlanabiliyoruz " ifadelerini kullandı.

Çene kemiği erimesine alternatif yöntem: Elmacık kemiği (zigoma) implantı

Bu yöntem yaşlı hastaların kurtarıcısı

Prof.Dr. Serhat Yalçın, “Bu yöntem ileri yaştaki hastalar için avantajları olan, ideal bir yöntem. Uzun süren tedavilerin yapılamayacağı, ileri derecede kemik erimesi bulunan yaşlı hastalara kolaylık sağlıyor. Uygulama süresinin eski yöntemlere kıyasla kısa olması da hastalar için motive edici bir tablo oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

Zigoma implantı tedavisi sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Zigoma (elmacık kemiği) implantı tedavisi sonrasında hastaların dikkat etmesi gerekenler konusunda açıklama yapan Prof.Dr. Yalçın, ”Hastalara, normal implant uygulamasının ardından dikkat etmeleri gereken konuları detaylı olarak açıklıyoruz. Normal implant işleminin sonrasında önerdiğimiz her detay zigoma elmacık kemiği implantı için de geçerlidir.

Hastalar uygulamadan sonra, diş hekimleri tarafından verilen ilaçları düzenli olarak kullanmalı ve birkaç gün boyunca sıcak besinlerden uzak durmalıdır.

Zigoma (elmacık kemiği) implantı yaptıran hastalara genellikle işlemden hemen sonra sabit geçici diş yapmakla bereber geçici protez dönemlerinde hiçbir koşulda sert besinler yememeleri gerekir. Hastalar mutlaka yumuşak diyetle beslenmelidir. Bunun nedeni diş implantlarına gelen yükün azaltılmasıdır. Ancak tedaviyi takiben 3 ay sonra yapılan kalıcı protezlerde normal besin tüketimine başlayabilirler.

Geçici protezlerde kırık oluşması durumunda, hastalar mutlaka diş hekimine gitmelidir. Kırık protezler, implant kaybına neden olabilir.  Tüm bu uyarılara dikkat edildiği takdirde tedavi süreci kolaylaşacaktır” yorumunu yaptı.

Ekonomik avantaj sağlıyor

Yalçın, “Zigoma (elmacık kemiği) implantı uygulaması sayesinde üst çenesinde ileri derece kemik kaybı olan hastalar, konforlu bir tedavi süreciyle sabit dişlere sahip olabilirler. Zigoma implant yöntemi, daha önce yeterli kemiği olmadığı için implant yaptıramayan hastalar için de kurtarıcı oldu.

Yöntem ile kemik erimesi olan hastalara uzun sürebilen ve daha maliyetli olabilen yeni kemik oluşturma işlemlerine gerek duyulmuyor.

Her hastada var olan olan elmacık kemiklerine implantlar yerleştirilerek hastalara sabit ve hızlı protezler yapılabiliyor” dedi.

 

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