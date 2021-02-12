Çerçeve Yapımı Ve Malzemeleri: Fotoğraf Çerçevesi Nasıl Yapılır?

Fotoğraf çerçeveleri evlere, iş yerlerine ve akla gelecek her yere çok yakışan ortamı açan dekoratif ögelerdendir.



1- Mukavvadan Çerçeve



Mukavvadan çerçeve yapmak oldukça kolaydır. Mukavva son derece dayanıklı bir malzeme lduğu için mukavva ile oluşturduğunuz çerçeveleri uzun yıllar kullanabilirsiniz.



Gerekli Malzemeler

● Mukavva

● Kalem

● Fon kağıdı

● Yapıştırıcı

● Falçata

● Cetvel

● Çift taraflı bant

● Renkli bantlar

Yapım Aşamaları



1- Mukavvanın üzerine istediğiniz ölçüde çerçevenizi kalem ve cetvel kullanarak çizin. Çerçeveyi çizerken kenarların dik olmasına ve içe eşit mesafede pay bırakmaya dikkat edin. İsterseniz bu aşamada elinizdeki hazır bir çerçeveden referans alabilirsiniz.

2- Mukavvayı çizdiğiniz kısımlar üzerinden falçata ve cetvel yardımıyla kesip çıkarın.

3- Mukavvanın arka tarafına yapıştırıcı sürerek fon kağıdınızı yapıştırın.

4- Fon kağıdını köşelerden üçgen şeklinde makas yardımıyla kesin. Çerçevenin içinde kalan kısma da kalemle çapraz çizgiler çekin ve bu noktalardan kağıdı kesin.

5- Kestiğiniz kısımları mukavvanın üzerine doğru yapıştırın.

6- Arka kısmı kapatacak büyüklükte mukavva parçası kesin ve ön kısımla arasına çift taraflı bant yerleştirin.

6- Elinizdeki çerçeveyi renkli bantlarla ve kırtasiye malzemeleriyle dekore ederek tamamlayabilirsiniz.



2- Ağaç Dallarından Çerçeve



İstediğiniz doğal ürünleri kullanarak evlerinize estetik bir hava katabilir ve kendi tasarım yeteneğinizi ortaya çıkarabilirsiniz.



Gerekli Malzemeler

● Ağaç dalları

● Bitki makası

● Mukavva

● Falçata

● Kalem

● Cetvel

● Falçata

● Silikon tabancası

● Çift taraflı bant

Yapım Aşamaları



1- Öncelikle Kalem ve cetvel kullanarak mukavva üzerine istediğiniz boyutta çerçeveyi çizin ve falçata ile çizgilerden kesin.

2- Ağaç dallarını istediğiniz boyutlarda bitki makası yardımıyla kesin.

3- Silikon tabancası yardımıyla çerçeve etrafına dallarınızı yapıştırın. Üst üste sıra halinde dal parçalarını yapıştırarak daha hacimli çerçeveler elde edebilirsiniz.

4- Çerçevenin arkasını çevirin ve kenarlarına çift taraflı bant yapıştırın ve üzerine çerçevede kullanılacak fotoğrafı yapıştırın.

5- Çerçevenin üzerine deniz kabuğu gibi başka doğal malzemeler yapıştırarak tasarım ruhunuzu geliştirebilirsiniz.