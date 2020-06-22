Ceviz Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Ceviz ağacı çok hızlı büyüyen ağaç türlerinden birisidir. Birçok alanda yetiştirilir. Bunun yanı sıra özellikleri de bulunmaktadır.



Ceviz Ağacı Özellikleri



Hızlı büyüyen ve boyu 25 ile 40 metre arasına kadar uzayan ağaç çeşididir. Büyük bir alanı kaplar. 300 ile 500 m2 bir alanı kaplayabilir. Ceviz ağacı şekli yayvan taç şeklindedir. 3 farklı şekilde görülebilir. Bunlar dik, yarı dik ve taçlı şekilleridir. Ceviz ağaçlarının kökleri kazık köklüdür. bu sebeple kılcal kök bolca bulunur. Kökleri ise derinliğe doğru 3 veya 5 metre derinliğinde olabilir.



Ceviz ağacının gövdelerinde ki dallanma toprağın yüzeyinden 1 ile 2 metre yukarıdadır. Gövdenin çevresi ise genellikle 5 ile 6 metreye kadar gelişir. Ceviz ağaçlarının genlik yaşlarındaki rengi gümüş rengidir. Yüzeyi ise oldukça düzgündür. Ağacın yaşı ilerlediğinde renkleri koyulaşır ve düzgün yüzeyinde çatlaklar oluşur.



Ceviz ağaçların yaprakları yaprakçıktan meydana gelmektedir. Yaprakçıkların yapısı ve şekli ise geniştir ve elips şeklindedir. Yaprakların uçları sivridir. Boyları ise 6 ile 12 cm arasında değişir. Yaprakların rengi ise yeşil renktedir.



Ceviz Ağacı Nasıl Yetiştirilir?



Ülkemiz bağ veya bahçe üretim, tüketim ve ticaret yönünden oldukça gelişmiş bir ülkedir. Ülkemizde yetiştirilen birçok meyve ve sebze bulunmaktadır. Bunlardan birisi de ceviz ağacıdır. Ülkemiz ceviz ağacı yetiştirilmesi için uygun bir ekolojiye sahiptir. Dünya da ceviz yetiştiriciliği Amerika ve Çin'den sonra üçüncü sıradadır.



Ülkemizde ceviz ağacı yetiştirme de ağaç başına alınan verim 33 ile 37 kg aralığındadır. Ceviz fidanları ile bahçe tahsis edildiğinde alınan verim yüzde 50 oranında artmaktadır.



Cevizler aşılı ve aşısız olarak iki şekle ayrılabilir. Aşısız cevizlere yabani cevizler denir. Yabani cevizler 7 ile 10 yaşlarının aralığında, aşılı cevizler ise 4 yaşından itibaren meyve vermeye başlar. Ülkemizde ceviz yetiştirmek için ekolojik ortam ve iklim bulunmaktadır.