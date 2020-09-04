Ceyda İsminin Anlamı Nedir? Ceyda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ceyda isimli Arapça kökenli olan isimler arasında bulunur. Ülkemizde oldukça popüler bir isimdir. Kız çocuklarına konmaktadır.



Ceyda Ne Demek?



Ceyda ismi güzel ve uzun boyunlu kadın anlamına gelir. Bu sebeple de kız çocuklarına uygun bir isimdir. Arapça kökenlidir.



Ceyda ismindeki kişiler iş birliği içerisinden olmaktan hoşlanırlar. Bu sebeple de bir işe adım atacakları zaman yalnız yapmaktansa bir ortakları olmasını isterler. Bu şekilde daha başarılı olacaklardır. Bir sorunla karşılaştıkları zaman onu çözebilmek adına farklı çözüm metotları üretebilirler. Karşılıklı sorunların çözülmesinde asla kaba kuvvete başvurmazlar. Sorunlarını tatlı dil ve iletişim kurarak çözmeyi tercih ederler.



Ceyda ismindeki insanlar her zaman başkalarının ne düşündüğünü önemseyen kişilerdir. Bu da hayatlarında bazı problemler yaşamalarına sebep olabilir. Bir karar alacakları zaman çevrelerine danışmayı severler. Sorunlara karşı her zaman diplomatik davranmaktadırlar. 6. hisleri oldukça kuvvetlidir. Bunun yanında Ceyda isimli kişilerin psişik güçleri de olabilir.



Oldukça saygılı insanlardır. Karşılarındaki insanların düşüncelerine saygı duyarlar. Bunun yanında alçak gönüllü insanlardır. Yardımlaşmayı severler. İkna yetenekleri oldukça gelişmiştir. Çok duyarlı insanlardır. Küçük bir olay karşısında kırılganlık gösterebilirler. Bazen çok egolu olabilirler. Çok utangaç insanlardır.



Karar almakta zorluk çekerler. Bir karar alırken çevrelerindeki insanların düşüncelerini almaktan hoşlanırlar. Detaycı insanlardır. Bu sebeple detaylarda kaybolabilirler.



Ceyda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ceyda ismi Kur'an'da geçen isimler arasında yer almaz. Fakat anlamına bakıldığı zaman çocuklara konulmasında bir sakınca yoktur. Yani Ceyda ismi caizdir. Fakat Ceyda ismini koymadan önce anlamının araştırılması oldukça önemlidir.