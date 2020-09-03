Cihangir İsminin Anlamı Nedir? Cihangir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sık sık kullanılmakta olan Cihangir isminin anlamı bilindiği üzere dünyanın büyük bir bölümünü savaşıp ele geçiren kişi ya da ulustur. Cihangir ismi aynı zamanda güçlü ve dirençli bir kimse anlamını da taşımaktadır.



Cihangir Ne Demek?



Cihangir ismine sahip olan erkek çocukları genel anlamda oldukça başarılı ve çok açık sözlü insan anlamına gelmektedir. Bu kişiler genelde mantıklarından önce duyguları ile hareket eden insanlar olup önsezileri çok gelişmiştir. Hisleri de oldukça kuvvetlidir. Cihangir ismine sahip olan erkek çocukları genel anlamda kendilerini her ortamda çok rahat ve net bir şekilde ifade ederler. Konuştukları kişilere karşı verilecek cevapları adeta hazır olur. Bu kişiler hayatı dolu dolu mutlu, keyifli ve de enerjili bir şekilde yaşamaktan zevk alırlar. Ayrıca bazı durumlarda sakin, kırılgan ve de durağan olduklarını söylemek mümkündür. Ama genel olarak enerjik ve atılgan insanlardır.



Cihangir İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Cihangir ismi günümüzde Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Cihangir ismi anlam itibari ile bu ismi koymakta herhangi bir problem olmamakla beraber anlamı güzel ve güçlü olduğu için tavsiye edilen erkek isimler arasında yer almaktadır. Cihangir ismini kullanma konusunda din ve kültür açısından da herhangi bir problem ya da sorun yoktur bu nedenle cihangir ismi caizdir.