Cildin yaşlanmasını engelleyen o maddeler

Yaşlanma karşıtı ürünlerde hangi maddeleri aramanız gerektiğini biliyor musunuz?

Retinol : Retinol cilde uygulandığında emilerek; retinoik aside dönüşür. Retinoik asit ise kolajen oluşumu hızlandırarak epidermis tabakasını kalınlaştırır.

Adenozin : Adenozin maddesi vücudun tüm hücrelerinde bulunur ve temel enerji deposu görevini görür. Cilt tarafından kolayca emilir. Ciltteki fibroblastların üretimini artırır ve cildin yaşlanmasından dolayı oluşan kırışıklıkların önüne geçer.

Retinil Pamitat : Retinolün çevresel faktörlerden etkilenmeyerek cilt tarafından direkt emilmesini sağlayan maddedir.

Polyethoxylate Retiamide : Jel tipinde olan bu madde; Retinol’un dayanıklığını ve emilme gücünü artırmak için geliştirilen bir maddedir ve cilt tarafından kolayca emilir.

Tokoferol : Güçlü anti-oksidanlar içeren yapısı ile cildin oksitlenmesini önler. Kolajen ve elastinin ciltte parçalanıp kaybolmasını önleyerek cilt elastikiyetini artırır.

Koenzim Q10 : Bir anti-oksidandır. UV ışınlarının ciltteki vitamin C, E ve koenzim Q10’i azalttığı için bu maddenin tedariği oldukça önemlidir.