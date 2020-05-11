Cildinizi koruma altına alın!

Tüm Babe güneş ürünlerinde bulunan Yatıştırıcı Kompleks içeriğindeki Aloe Vera, Alantoin, Alfa Bisabolol ve Papatya özleri ile güneş hasarını onarırken cildi yatıştırmaya ve rahatlatmaya yardımcı olur.

Yüz için 50+SPF İçeren Yağsız Güneş Kremi (Facial Sunscreen Oil-Free Spf 50+)

İçeriğindeki yüksek güneş koruma faktörü ile cildi UVA/UVB ışınlarına ve güneşe bağlı yaşlanma ve cilt lekelerine karşı korumaya yardımcı olur. Cildi nemlendirmeyi destekler. Hafif ve yağsız yapısı ile ciltte iz bırakmaz, çabuk emilir ve parlamaya neden olmaz. Karma ve yağlı ciltler için idealdir. Suya dayanıklıdır.

Vücut İçin 50+ SPF İçeren Güneş Spreyi (Sunscreen SPF50 + Spray)

İçeriğindeki Yüksek koruma faktörü ile cildi UVA/UVB ışınlarına karşı korumaya yardımcı olur. Antioksidanlar ile cildi yatıştırmayı destekler. Çabuk emilir. Sprey yapısı ile kullanımı kolaydır. Suya dayanıklıdır.

Bebek ve Çocuk İçin 50+ SPF İçeren Güneş Spreyi( Pediatric Sunscreen Spray SPF50+)

İçeriğindeki yüksek koruma faktörü ile hassas cildi UVA/UVB ışınlarına karşı korumaya yardımcı olur. Antioksidanlar ile cildi yatıştırmayı destekler. Hem yüz hem vücut için kullanıma uygundur. Ultra suya dayanıklı formülü ile hassas bebek ve çocuk cildi için idealdir. Sprey yapısı ile kullanımı kolaydır.