Cildinizi mükemmelleştirmek için yapılan kimyasal peeling gerçekten etkili mi?

Kimyasal peeling nedir?



Cildi tahrip eden grenli bileşenlere sahip fırçalamaların aksine, kimyasal eksfoliyatörler ölü cilt hücrelerini gevşetmeye yardımcı olmak için düşük pH'a sahip bileşenler kullanır.



Kimyasal peeling, hücreler arasındaki asit veya enzim bağlarını gevşeterek çalışır.

Asitler derideki şekerleri parçalayarak çalışır, bu da epidermisin hücrelerinin gevşemesine ve kaybolmasına neden olur.

Kimyasal bir peeling içinde aranacak üç asit vardır:



1. Alfa Hidroksi Asitler

Bu asitler meyve şekerlerinden veya sütten elde edilir. Eksfoliyan olarak alfa hidroksi asitlerin kullanılması, ölü cilt hücrelerini gevşetmeye ve cildinizin üst katmanını yenilemeye yardımcı olabilir. Cildinizin daha yumuşak hissetmesine ve daha rafine görünmesini sağlarken; cildin pürüzsüzleşmesine de katkıda bulunurlar.

2. Enzimler



Elbette enzimlerin biyoloji sınıfındaki gıda parçacıklarını parçalama yeteneğini hatırlarsınız. Bunun yanı sıra enzimler, cildinizdeki proteinlerin parçalanmasına yardımcı olur, ölü cildi tahrip eder ve sizi daha yumuşak ve daha parlak bir cilde kavuşturur.

3. Retinol



Retinol, cildinizde derinlemesine peeling etkisi yaratacak bir A Vitamini türevidir. Ölü cilt hücrelerinin çıkarılmasına yardımcı olur ve yaşlanma karşıtı cilt bakımında etkili bir bileşendir.