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22.04.2020 - 17:01 |

Cildinizi yenilemeye hücrelerinizden başlayın

Yaşlanma, kalıtsal unsurlar ve dış etkenlerin etkisi ile cildimiz hücresel düzeyde canlılığını kaybeder. Cildin kalınlığı, elastikiyeti, nemi yani kısaca cilt kalitesi azalır. Bu da ciltte sarkmalara, kırışıklıklara ve parlaklık kaybına sebebiyet verir. İyi yaşlanmak, yaş alma sürecinin kontrollü meydana gelmesini sağlamak bugün estetik tıbbın belirlediği en önemli hedeftir. Bu hedefe giderken hem tüm beden hem de deri sağlığımızın en üst düzeyde olması için düzenli bakım çok önemlidir. İstenilen etkiler ise artık 'saflaştırılmış dna' yöntemi ile sağlanıyor.

Cildinizi yenilemeye hücrelerinizden başlayın

Yaşlanan deride:

· Derinin canlı tabakasında incelme olur.
· Kollajen doku azalır.
· Hyaluronik asit azalır.
· Elastikiyet azalır.
· Damarların dayanıklılıkları azalır.
· Pigmentasyon dengesi bozulur.
· Derinin kendini onarım yeteneği azalır.
· Derinin nemi azalır.
· Parlaklık azalır.
· Genel dayanıklılık azalır.
· Yararlı bakteri dengesi bozulur.

İyi yaşlanmak, yaş alma sürecinin kontrollü meydana gelmesini sağlamak bugün estetik tıbbın belirlediği en önemli hedeftir. Bu hedefe giderken hem tüm beden hem de deri sağlığımızın en üst düzeyde olması için düzenli bakım çok önemlidir. Gerçekleştirilecek bilgisayarlı deri analizleri ve uzman görüşleri ile deri, deri altı değerlendirilir ve uzun dönem tedavi ve takip protokolleri kişiye özel oluşturulur.

Cilt sadece güzel görünmekle kalmamalı, aynı zamanda sağlıklı olmalıdır. Çünkü sağlıklı bir cilt bütün tedavi yaklaşımlarına daha iyi cevap verir ve de daha yavaş ve güzel yaşlanır. Bu amaçla cildin üzerinden temizlenmesi ve altının da yeterli besinle desteklenmesi gerekir.

Deri altının beslenmesi:

· Nem
· Vitamin
· Mineral
· Protein

Sağlıklı, canlı, parlak ve genç bir cilt hedefleyenler için yeni bir tedavi seçeneği olduğunu söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof Dr Reha Yavuzer, Nucleofill saflaştırılmış DNA Işıltısı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Cildinizi yenilemeye hücrelerinizden başlayın

Saf DNA (DNA Işıltısı),cildi gençleştirmek ve sağlığını koruma altına almak icin geliştirilmiş, yüksek konsantrasyonda doğal polinukleotitler içeren yenilikçi canlandırıcı,biyo-uyarıcı jel serisidir. Saf ve yeni nesil DNA fragmanzincirleri içerdiğinden, alerjik reaksiyonlar dahil yan etkisi olmayan enjekte edilebilen forma sahiptir.

DNA Işıltısı nemlendirme, serbest radikal temizleme ve biyo-uyarıcı olmak üzere üç sinerjik etkisi ile diğer ürünlerden ayrışarak ciltte oluşan kayıpların hızlı ve doğal bir şekilde yerine konmasını sağlar, ideale yakın bir destek ve yenilenme sürecini başlatma etkisi gösterir.

Saflaştırılmış DNA Işıltısı enjeksiyonu:
· Nem de artış
· Serbest radikallerde azalma
· Serbest radikallere direncin artması
· Kollajen üretiminde artış
· Elastikiyet artışı

Saf DNA Işıltısı, yüksek miktarda suya bağlanma yeteneği sayesinde, “Elektrostatik sünger” gibi davranır ve dokulara derin nemlendirme sağlayarak hücresel sağlık için yararlı bir ortam oluşturur. Ciltte yaşla, çevresel faktörlerle veya yetersiz bakımla azalan nem miktarının tekrar artmasını sağlar.

Yaşlanma ve zararlı dış etkenler serbest oksijen radikallerinde artışa neden olur. Bu serbest radikaller doku hasarından sorumludur. Güçlü nemlendirmenin yanında, kimyasal yapısı sayesinde serbest radikalleri hapsederek anında “temizleyici antioksidan’’ bir etki yapar. Aynı zamanda hücre dışındaki enzimler tarafından metabolitlere çevrilmesiyle serbest radikallere karşı korumayı arttırır. Cilt canlılık ve parlaklık kazanır.

Bu etkilerin her ikisi de hücrelerin rejenerasyonu ve metabolik aktivitesi için uygun fizyolojik ortamı sağlayarak uzun süreli biyo-canlandırıcı etkileri yeniden oluşturur.
Saf DNA'nın önemli ve diğer tedavilerden ayırıcı özelliği biyo-uyarıcı etkisidir. Biyo-uyarıcı etki hem nükleotitlerin fibroblastların hücre zarı reseptörlerini aktive etmesiyle, hem de enzimatik işlemi sırasında ortaya çıkan metabolitleri sayesinde olmaktadır. Bundan dolayı yavaş ve sürekli bir etki gösterir. Bunu kısaca söylemek gerekirse deri altını uyarır ve gerekli doku üretimini arttırır.

Saf DNA'nın oluşturduğu ideal fizyolojik ortam ve biyo-uyarım sayesinde aktive olanfibroblastlar, ciltte eksilen kolajen’i üreterek, elastikiyeti artırır ve ürüne özgü sıkılaştırıcı ve yaşlanma karşıtı biyo-canlandırıcı etki gösterir. Tüm yaş ve cilt tiplerine uygulanabilen Saf DNA, güçlü bir lifting etkisi de gösterir. Olgun ciltlerde kolajeni arttırarak deri elastikiyetini geri kazandırır. Genç bireylerde kullanımı ise elastikiyet kaybını yavaşlatır.

35 yaş üstü kadın ve erkeklerde yüz, boyun ve dekolte bölgesi ile,el üstlerinin yaşlılık karşıtı canlandırılması için uygulanabilmektir. Bu konuda uzman hekimlerin 10-15 gün ara ile 3-4 seans uygulanmasıyla, ciltte zamanla oluşan yaşlanma etkilerini doğal yollarla tersine çevirerek, daha sağlıklı, daha genç, pürüzsüz ve aydınlık görünen bir cilde sahip olmak mümkün olacaktır. Bu etki ortalama 6 ay kadar devam eder ve 1 seans idame doz ile 1 yıla kadar uzatılabilir.

 

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