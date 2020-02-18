18.02.2020 - 14:43 |
Cilt bakımında uygulanan buhar yöntemi faydalı mı?
Cilt bakımı söz konusu olduğunda, muhtemelen arkadaşlarınızdan, ailenizden ve internetten bol miktarda tavsiye alırsınız. Ancak tüm bu tavsiyeler gerçekten doğru mu? Hepimiz tıkalı gözenekleri açan ve diğer cilt bakımı yararları sağlayan buhar uygulamasını duyduk. Bir kez daha öğrenmek için okumaya devam edin; buhar cildiniz için gerçekten iyi mi?
Buhar uygulamasının gözeneklerinizi açma ihtimali maalesef yok! Çünkü gözenekleriniz zaten her zaman açıktır. Yani bu şekilde buhar cildinize faydalı olmaz.
Ancak yine de buhar uygulamasının bazı faydaları var. Buhar havadaki nem seviyesini arttırır ve çatlamış dudakları ve diğer sağlık sorunlarını hafifletebilir. Düzgün uygulandığında; kuru, soğuk hava koşullarının cildinize aşırı sert gelmesini önleyebilir.
Cildinizi kir ve toksinlerden arındırma konusunda yardımcı olan buhar, aynı zamanda cildinizi nemlendirir.
Siyah noktaları yumuşatacağından, siyah noktalara yapılan tedavilerden daha çok verim almanızı sağlar.
Buhar banyosu, kan dolaşımını hızlandırarak cildin gençleşmesini sağlar.