Cilt bakımında uygulanan buhar yöntemi faydalı mı?

Buhar uygulamasının gözeneklerinizi açma ihtimali maalesef yok! Çünkü gözenekleriniz zaten her zaman açıktır. Yani bu şekilde buhar cildinize faydalı olmaz.

Ancak yine de buhar uygulamasının bazı faydaları var. Buhar havadaki nem seviyesini arttırır ve çatlamış dudakları ve diğer sağlık sorunlarını hafifletebilir. Düzgün uygulandığında; kuru, soğuk hava koşullarının cildinize aşırı sert gelmesini önleyebilir.

Cildinizi kir ve toksinlerden arındırma konusunda yardımcı olan buhar, aynı zamanda cildinizi nemlendirir.

Siyah noktaları yumuşatacağından, siyah noktalara yapılan tedavilerden daha çok verim almanızı sağlar.

Buhar banyosu, kan dolaşımını hızlandırarak cildin gençleşmesini sağlar.