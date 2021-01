Cilt Kanseri Nedir? Cilt Kanseri Bulaşıcı Mıdır, Kaşıntı Yapar Mı?

Cilt kanseri, insan cildinde ortaya çıkan ve hayati riski olan hastalıklardan birisidir.



Cilt Kanseri Nedir?



Cilt kanseri insanda görülen kanser türlerinden birini oluşturur. Hayati riski en yüksek olan kanserlerden birisidir. Bu kansere sebep olan hücreye melanosit adı verilir. Melonosit hücrelerin anormal bir biçimde kontrolsüz şekilde çoğalmaları ile ve bu çoğalmanın bir sonucu olarak başka organlara yayılmaları ile bu kanser ortaya çıkmaktadır. Bu hücrelerin anormal bir biçimde çoğalmasının bir nedeni de güneş ışığına maruz kalmanın bir sonucudur.



Cilt Kanseri Bulaşıcı mıdır, Kaşıntı Yapar mı?



Cilt kanseri, ciltte oluşan kanserlerden birisidir. Bu hastalık kaşıntı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi cilt kanseri de bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Kanser hastalığına sahip olan bir kişiden sağlıklı bireylere kanser herhangi bir yol ile bulaşmıyor. Aynı havayı solumak, tokalaşmak, hatta öpüşmek veya cinsel ilişki gibi iki kişinin birbiri ile teması esnasında ve sonucu da kanserin bulaştığına dair bir kanıt bulunmamıştır. O nedenle bulaşıcı değildir.



Cilt Kanseri Belirtileri Nelerdir?



Cilt kanseri ciltte oluşan hastalıklar da birisidir. Cilt hastalıklarının başını oluşturur. Skuamöz hücreli karsinom, melanoma, bazal hücreli karsinom olmak üzere 3 farklı çeşidi bulunur. Bu hastalıktan kaçınmak, risk faktörünü azaltmak için kızılötesi ışınları maruz kalmayı sınırlandırarak bu hastalıktan yakalanmadan kurtulabilirsiniz. Cilt kanseri en çok boyun ve yüz gibi güneşe en çok maruz kalan bölgelerde oluşur. Aynı zamanda bu hastalığın bazı belirtileri vardır. Kişinin vücudunda sedef ve benzer ince benzer bazı kabarıklıkların olması, kahverengi veya et renginde düz bir lezyonların olması da bu hastalığın belirtileri ve bulguları arasındadır. Koyu benekler, kahverengimsi renk eder, kanamanın olduğu cilt beni küçük lezyonlar bu hastalığın belirtileri arasındadır.



Ne Zaman Doktora Gidilmeli?



Kişinin vücudunda, cildinde bazı değişikliklerin olması bu belirtilerin arasındadır. Ciltte lekelerin olması, bazı lezyonların çıkması ve benzer bazı ciltte anormal şeylerin çıkması ciddiye alınmalıdır. Bu durumlar da kişinin doktora görünmesi gerekir.



Cilt Kanserlerinden (Melanom) Korunma Yolları



Melanom genellikle deride, cilt yüzeyinde başladığı için kişinin farklılığı, anormalliği görmesi erken dönemde saptanma ihtimali çok yüksek olan kanserlerden biridir. Erken tanılamak için de, kişinin kendi vücudunu, derisini belli ve sık aralıkla ile düzenli bir biçimde kontrol etmesi birincil tedbirler arasında bulunan önemli ve çok yararlı olan korunma yollarından birisidir. Bunun için her ay düzenli bir biçimde çırılçıplak bir şekilde boy aynasında yeterince ışık alan bir ortamda derisini, bütün vücudunun her yerini tepeden tırnağa olacak bir şekilde incelemesi, görülmesi gerekir. Bunun için bir el aynasında yardım almak önemlidir.



Cilt Kanseri Türleri Nelerdir?



Cilt kanserinin birçok farklı türü bulunmaktadır. Her türü kişide farklı sonuçlar meydana geliştirmektedir. Her bir cilt kanseri türünün belirtileri de bu açıdan farklılık gösterir. Cilt kanseri türleri bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom, melanoma, kaposi sarkomu, merkel hücreli karsinom, yağ bezi karsinomu bu cilt kanserinin çeşitlerini oluşturur. Bu hastalıkların her birinin tedavi şekli farklılık gösterir. Tedaviye başlanmadan önce cilt kanserinin hangi türde olduğunun belirlenmesi gerekir. Tedaviye ona göre başlanır.