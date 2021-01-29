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29.01.2021 - 14:19 |

Cilt lekelerine ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde doğal ve bitkisel yöntemler nelerdir?

Cilt lekelerinin oluşumun nedenleri birden fazladır. Hem genetik hem de sonradan oluşan lekeler, mevsimsel ya da kullanılan bir takım ürünler sonucu ortaya çıkmaktadır. Cilt lekelerinin oluşum nedenlerinin bu denli geniş olması, tedavi yöntemlerini de genişletmektedir. Cilt lekelerine ne iyi gelir sorusu ile önerilen tedavi yöntemleri derledik.

Cilt lekelerine ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde doğal ve bitkisel yöntemler nelerdir?
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Cilt lekelenmesi yazın güneşten ya da kullanılan ürünlerden meydana gelmektedir. Genetik oluşan lekelenmeler de pek çok kişi için sinir bozucu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Lekenin oluşum nedeninin öğrenilmesinden sonra tedavi edici maske ve kürler cilde uygulanmaktadır.

Cilt Lekelerine Ne İyi Gelir?

Cildin pürüzsüz olmasını engelleyen durumların başında cilt lekeleri gelmektedir. Cilt lekelerinin oluşumunun oldukça fazla sebebi bulunmaktadır. Bu nedenle tedavi yöntemleri de günden güne geliştirilerek sunulmaktadır.

Cilt lekelerine en iyi gelen tedavi yöntemi ise limondur. Düzenli limon maskesi ya da kürü yapan kişilerde zaman içerisinde ciltte oluşan lekeler giderilmektedir. Aynı zamanda limonun cilt hücrelerini yenileme özelliği de bulunmaktadır. Böylelikle ciltte oluşan lekeler ortadan kalkarken aynı zamanda daha aydınlık bir cilt görünümü elde edilmektedir.

Cilt Lekeleri Nasıl Geçer?

Ciltte oluşan lekeleri gidermek için çeşitli maskeler bulunmaktadır. Bu doğal maske çeşitleri arasında muz ve yoğurt maskesi ilk sırada yer almaktadır. 1 adet muzun püre haline getirilmesi ile 1 yemek kaşığı yağsız yoğurt ile birleştirilmesi sonucunda doğal maske oluşmaktadır. Cilt lekelerini gidermek isteyen kişiler düzenli olarak haftada 2 kere olmak üzere bu maskeyi cildine uygulamalıdır.

Cilt Lekelerini Giderici Evde Doğal ve Bitkisel Maske Yöntemleri Nelerdir?

Cilt lekelerini giderici doğal maskeler günümüzde oldukça yaygın şekilde uygulanmaktadır. Bitkisel malzemeler ile yapılan bu maskelerde kimyasal hiçbir ürünün bulunmaması cilt sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.

Cilt lekelerini giderici maske çeşitlerinden biri olan zencefil ve bal karşımı maske, cildin tüm yüzeyine rahatlıkla uygulanabilmektedir. 2 tatlı kaşığı bal ile 1 çay kaşığı zencefilin bir kase içerisinde maske kıvamı alana kadar karıştırılması önerilmektedir. Ardından temiz cildin tüm yüzeyine bu maske sürülür, yarım saat bekletilir. Haftada 2 kere uygulanması önerilmektedir.

Cilt Lekelerine Birebir Tonik Yöntemi Nedir?

Cilt lekelerini giderici doğal tonik çeşitlerinden biri elma sirkesidir. Elma sirkesi, ciltte oluşmuş lekeleri giderici en etkili yöntemlerden biridir. Düzenli olarak pamuk yardımıyla uygulanan bu yöntem ciltteki lekeleri gidererek aynı zamanda cildin aydınlık bir görünüm yaratmasını sağlamaktadır. Bu tonik akşam yatmadan önce uygulanmalıdır.

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