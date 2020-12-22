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22.12.2020 - 00:36 |

Cilt Mantarı Bulaşıcı Mıdır, Nasıl Geçer? Cilt Mantarına İyi Gelen Şeyler

Zararlı organizmaların vücuda girmesi sonucunda ortaya çıkan cilt hastalığına mantar denilir. Birçok rahatsızlığa ve belirtilere neden olmaktadır. Bulaşıcı bir rahatsızlıktır. Kişinin yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Tüm deri bölgelerinde görülür. Cilt mantarı bulaşıcı mıdır, nasıl geçer? Cilt mantarına iyi gelen şeyler konularına ve sorularına ilişkin cevapları içeren bilgileri detayları ile derledik.

Cilt Mantarı Bulaşıcı Mıdır, Nasıl Geçer? Cilt Mantarına İyi Gelen Şeyler
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Tepeden tırnağa tüm deri bölgelerinde görülen, derinin yanı sıra cilde yakın bölgelere yerleşebilen farklı ve büyük görünümlerde olan, çok sayıda mantarın sebep olduğu rahatsızlıklara cilt mantarı denir. Sıklıkla yaşanan mantar türlerinden biridir.

Cilt Mantarı Belirtileri Nelerdir?

Ciltte kızarıklık meydana gelir.

Kepeklenme görülür.

Nasırlanma oluşur.

İçi sıvı dolu küçük ya da büyük kabarcıklar meydana gelir.

İçi irin dolu kabarcıklar meydana gelir.

Cilt Mantarı Neden Olur?

Mantar grubu mikrobu oldukça fazla sever. Temizlik bu rahatsızlıkta oldukça önemlidir. Hastanın kendisiyle ve çevre şartları nedeni ile cilt mantarı oluşabilir. Diyabet, obezite, derinin kuru olması, uzun süre antibiyotik kullanımı ve benzeri durumlar cilt mantarı oluşumuna neden olmaktadır.

Cilt Mantarı Bulaşıcı Mıdır?

Cilt mantarı bulaşıcı bir hastalıktır. Çevrede oldukça fazla bulunmalarından dolayı bulaşma ihtimali fazladır. Deniz, göl ve ırmak, havuz, tarla ve bahçe gibi ortak alanlarda bulaşıcılık artar. Kedi, köpek ve benzeri hayvanlardan bulaşma ihtimali vardır. Derisinde mantar olan kişilerden bulaşma ihtimali oldukça yüksektir. Ortak kullanılan eşyalardan bulaşır.

Cilt Mantarı Nasıl Geçer?

Derinin kuru tutulması gerekir. Ortak kullanılan alanlardan sonra cilt iyice kurutulmalıdır. Kişiye özel eşya kullanılmalıdır. Hastalığın tütün ve yerleşim yerine göre tedavi yöntemleri uygulanır. Ağız yolu ile ilaçlar ile tedavi edilir. İlaçların dozu hastalığın seyrine göre değişiklik göstermektedir. İlaçların düzenli kullanımı ve düzenli kontrolünün yapılması oldukça önemlidir. Tedavinin düzgün olmadığı zamanlarda cilt mantarı sorunu yeniden ortaya çıkar.

Cilt Mantarına İyi Gelen Şeyler Nedir?

​​​​​​Cilt Mantarına ilaç tedavisinin yanında doğal olarak iyi gelen birtakım durumlar vardır. Alternatif tıp olarak doğal çözüm sağlayan birtakım ürünler mevcuttur. Ancak kullanım öncesinde doktora danışmada oldukça fayda vardır. Cilt Mantarına;

Nem Ağacı Yaprağı: Ciltten hastalığa neden olan zararlı maddeleri kaldırır. Yaprakları kaynatılır ve soğuduktan sonra bölgeye uygulanır.

Hindistan Cevizi Yağı: Mantarın hücre zararına zarar vererek ortadan kaldırır. Orta ve hafif derecede olan cilt mantarı sorununa çözüm olabilir.

Kekik Yağı: Mantarın büyümesini engeller. Mantar içeren bölgeye günde 3 defa uygulanır.

Çay Ağacı Yağı: Mantar enfeksiyonu tedavisinde etkili olan bir üründür. İltihabı azaltır. Mantar bölgesine uygulanır.

Ayrıca cildi temiz tutmak ve kuru tutmak oldukça faydalıdır. Ayaklar etrafındaki mantar oluşumu var ise hava dolaşımını sağlayacak ürünler tercih edilmelidir.

Günlük olarak giysiler değiştirilmelidir.

Kullanılan havlu ve benzeri ürünlerin temiz ve yumuşak olmasına dikkat edilmelidir. Dar giysiler giymemeye özen gösterilmelidir.

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