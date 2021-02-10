Cilt Mantarı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Cilt Mantarı Tedavisi Var Mı?

Cilt mantarı; oldukça yaygın bir şekilde gözlemlenen bir enfeksiyon çeşididir. Normal olarak cilt adına zararsız olan mantarların çok çoğalması neticesinde oluşmaktadır. Ayak, tırnak, saç veya kasık mantarı cilt mantarları çeşitlerinden birkaçıdır. Çoğu zaman ciddi sağlık problemlerine neden olmaz. Fakat ciltte kaşıntılı ve pul pul dökülen kızarmalara sebep olduğundan ötürü çok rahatsızlık verir.



Genel olarak reçetesiz ilaçlarla iyileşse de bazı mantar enfeksiyonları çok inatçı olabilir. Böyle durumlarda doktor kontrollerinde reçeteli ilaçlar kullanmak önemlidir. Bunun dışında enfeksiyonlu bölgenin temiz ve kuru tutulması, kıyafetlerin, çarşafların ve havluların sıcak suda yıkanması tedavi sürecini hızlandırır.



Cilt Mantarı Neden Olur?



Cilt mantarı oluşumunun nedenleri;



- Gebelik süreci,

- Antibiyotik kullanmak,

- HIV- AIDS gibi hastalıklara sahip olmak,

- Şeker hastalığına sahip olmak,

- Obez olmak veya aşırı kilolu olmak,

- Bağışıklığın zayıflaması,

- Yetersiz beslenme,

- Banyodan sonra cildin kuruması,

- Cilt mantarı bulunan hayvanlarla temas etmek,

- Havlu, kıyafet, yatak örtüleri gibi mantarlarla enfekte olan eşyalara temas yapmak,

- Havuz, duş gibi alanlarda çıplak ayakla yürünmesi,

- Terledikten hemen sonra terin kurumasını önleyen sıkı kıyafetlerin giyilmesi cilt mantarına neden olmaktadır.



Cilt Mantarı Belirtileri Nelerdir?



Cilt mantarı enfeksiyonun en göze çarpan ve en yaygın belirtisi kaşıntıdır. Enfeksiyonun belirtileri görülmeden önce kaşıntı yaşamak mümkündür. Bazı cilt mantarı enfeksiyonlarına kesin olarak fiziksel belirtiler eşlik etmektedir. Örneğin; saçkırana neden olan enfeksiyonlar, halka biçiminde bir döküntüye sebep olur. Belirtilerin çoğu, aynı şekilde vücudun belli bölgesiyle kısıtlıdır. Kafa derisini etkileyen enfeksiyon Tinea Capitis yalnızca kafa derisini etkiler.



Cilt Mantarı Tedavisi Var mı?



Cilt mantarında uygulanmış olan iki metot; nem önleyici ve antifungal ilaçlardır. Mantar enfeksiyonlarının çoğu için tipik şekilde antifungal ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Genel olarak etkilenmiş olan bölgelere topikal içerikli ilaçlar şeklinde olan antifungal ilaçların uygulanması, mantarın tedavi edilmesi adına yeterli olmaktadır. Topikal ilaçlar; jel, krem, losyon, şampuan ve solüsyonları içermektedir. Bir diğer açından, antifungal ilaçlar ağız yolu ile de alınmaktadır.



İlaç tedavisine ek şekilde mantarın oluştuğu cilt bölgesinin kuru kalması sağlanmalıdır. Duştan hemen sonra ayrı havlularla enfekte olan sahaların kurutulması veya mantar ayaklarda oluşmuşsa mümkün ise belli bir süre ayakkabıların giyilmesi yararlı olacaktır. Kimi enfeksiyonlarda oluşmuş olan inflamasyonu ve kaşıntının hafifletilmesi adına hekim açısından kortikoseteroidler reçete edilmelidir. Cilt mantarı tedavisi bu şekilde yapılabilir.