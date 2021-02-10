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10.02.2021 - 19:17 |

Ciltte Kahverengi Lekeler Neden Olur? Vücutta Kahverengi Lekeler Nasıl Geçer?

Cilt üzerinde pek çok farklı hastalılar oluşabilmektedir. Bunlardan birisi de kahverengi lekelerin oluşmasıdır. Cilt üzerinde oluşan kahverengi lekelerin oluşması genellikle günümüzde pek çok kişinin şikayet ettiği bir problem olmaktadır. Peki, ciltte kahverengi lekeler neden olur? Vücutta kahverengi lekeler nasıl geçer? Sizlere vücutta görülen bu lekelerin neden olduğu ve tedavisi hakkında merak edilenleri derledik.

Ciltte Kahverengi Lekeler Neden Olur? Vücutta Kahverengi Lekeler Nasıl Geçer?
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Ciltte oluşan bu lekeler genellikle önemli bir sağlık sorunu olmamaktadır. Fakat erken yaşlarda görülen bazı lekelenmeler karaciğer rahatsızlıkları, çillenme ve melasma gibi hastalıklarında habercisi olabilmektedir.

Ciltte Kahverengi Lekeler Neden Olur?

Cilt üzerinde oluşan bu lekeler belirli bir yaştan sonra sıklıkla görülmektedir. Fakat 50 yaşından genç kişiler bu lekelere sahip ise bir doktora görülmesi önerilmektedir. Bu lekelenmeler özellikle yüz, bacak, el gibi bölgelere görülmektedir. Cilt üzerinde oluşan bu lekelerin nedenleri ise şunlardır:

- Kahverengi lekelerin diğer bir adı güneş lekesi veya karaciğer lekesidir. Yaş ilerledikçe cildin rengini veren melanin pigmenti cilt üzerinde birikir ve kahverengi lekelerin oluşmasına sebep olur.

- Cilt uzun süre güneşe maruz kaldığı zaman cilt ışınlardan korunmak için yüksek miktarda melanin salgılar. B renk pigmenti cildin özellikle bazı bölümlerinde çok fazla birikir ve koyu renkler oluşturur.

- Östrojen ve progesteron hormonları gebelik döneminde artış göstermektedir. Cilt renginin koyulaşmasına neden olan melanotropin ise bu sayede artar. Bu da ciltte koyu lekelere sebep olabilir.

- Kullanılan bazı ilaçların yan etkileri cilt üzerinde kahverengi lekelere sebep olabilir. B ilaçlardan birisi de doğum kontrol haplarıdır.

- Genetik yatkınlıklardan dolayı da bu lekeler görülebilir.

- Karaciğer hastalıkları, stres, seboreik keratoz hastalıkları da ciltte koyu lekelerin oluşmasına neden olur.

Vücutta Kahverengi Lekeler Nasıl Geçer?

Bu lekelerin geçmesi için retinol, ezelaic, hidrokinoni C vitamini ve E vitamini gibi antioksidan içeren kremler tercih edilebilir. Bunun için uzman bir doktora başvurmak ve kullanılması gereken kremleri öğrenmek gerekir.

Vücutta oluşan lekeler için ise uygulanacak diğer bir yöntem ise limon suyudur. Limon yüksek derecede sitrik asit içermektedir. Bu özelliği ile kahverengi lekelerin giderilmesinde yardımcı olabilir. Bunun için limon suyu doğrudan lekenin üzerine sürülür ve kurulama işlemi yapılır.

Ayrıca karaciğer problemlerinden kaynaklanan lekeler için mutlaka uzman doktora gidilmesi gerekir. Antioksidan içeren dengeli ve yeterli beslenme programı da bu lekelerin giderilmesine yardımcı olabilmektedir.

Estetik olarak bu lekelerin giderilmesi için uygulanan yöntemlerden bazıları da karbon peeling, dermapen, kimyasal peeling, PRP, mezoterapi ve lazer tedavisidir. Lekelerin oluşum sebeplerine bağlı olarak dermatologlar tarafından incelenen lekeler sonucunda hangi tedavi yönteminin uygulanacağına karar verilir.

 

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