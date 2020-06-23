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23.06.2020 - 02:32 |

Çınar Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Heybetli ve güçlü duruşunun yanı sıra uzun yıllar yaşaması ile dikkat çeken çınar ağacı, Osmanlı döneminde beyitlere kadar konu olmuştur. Uzun yaşayan büyükler için ''çınar gibi'' benzetmesi yapılmaktadır. Hızlı büyüyen çınar ağacı, oldukça görkemlidir. Peki, çınar ağacı özellikleri nelerdir? Çınar ağacı nasıl yetiştirilir? İşte, bilinmesi gerekenler.

Çınar Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?
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Ormanların vazgeçilmez ağaçlarından biri olan çınar ağacı, geniş ve uzun boyları ile dikkat çekicidir. Dere ve nehir kenarlarında çınar ağacına rastlamak mümkündür. Dikildiği zamandan kısa süre içerisinde büyüme gösteren çınar ağacı, park ve yol kenarı süslemelerinde kullanılmaktadır. Küçük bir tohumken ekilen çınar ağacı, heybetli bir ağaç görünümüne bürünmektedir. İhtişamlı görünüşünden dolayı pek çok sanat dalına konu olmaktadır.

Çınar Ağacı Özellikleri

Türkiye'de de yetişen bir ağaç olan çınar ağacı, ününü uzun yaşamlarına ve dayanıklı görünümlerine borçludur. Çınar ağacının ana vatanı Amerika kıtasının kuzey kısımları ile birlikte Avrupa ve Asya kıtalarının doğu kısımlarıdır. Oldukça uzun boylu olan çınar ağacı, kalın ya da geniş gövdeye sahiptir. Son derece dayanıklı olan çınar ağacı, toz ve topraktan hiç etkilenmemektedir.

Çınar ağacı son derece heybetli olduğundan, gölgesi çok olan ağaçlardan biridir. Çınar ağaçlarının içleri kurusa bile yaşamlarına devam edebilmektedir. Çınar ağaçlarının ömürlerinin 1000 yılı geçebildiği bilinmektedir. Yaşlanan çınar ağaçlarının içleri çürüdüğünden boşalmaktadır. Türkiye'de yetişen tek tür çınar ağacı, Platanus Orientalis adı ile bilinen Doğu Çınarıdır.

Çınar Ağacı Nasıl Yetiştirilir?

Çınar ağacının gelişimi, tohumdan sağlanmaktadır. Park ve bahçelerde peyzaj ağacı olarak kullanılan çınar ağacı, boylarının çok uzun olmasından ötürü belirli aralıklar ile dikilmelidir. Yol kenarlarına ekilmeleri, pek önerilmemektedir. Cinsine göre 10 ile 15 yılda erişkin bir ağaca dönüşen çınar ağacı, nemli topraklarda daha kolay yetişmektedir.

Gübreli ve nemli toprağı seven çınar ağacı, Türkiye'de neredeyse her şehirde yetiştirilebilmektedir. İlkbaharda dikilen çınar ağacı tohumlarının ihtiyacı olan ısı 15-20 derecedir. Çınar ağacı tohumlarının bir gece önceden nemlendirilerek hazırlanması gerekmektedir. Mantar gibi zararlı maddelerden koruma sağlayabilmek için ilaçlama yapılmaktadır. Tohumlar ara sıra sulandıktan sonra büyümesi beklenir. Direk güneş alan yerlerde fideleme yapması mümkün değildir.

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