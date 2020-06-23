Çinko Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Çinko sağlıklı bir bağışıklık sistemi için, olmazsa olmaz elementlerden bir tanesidir. Vücutta en az 100 farklı enzimin harekete geçmesini sağlar.



Çinko Nedir?



Doğada, pek çok farklı gıdada bulunmakta olan çinko, insan vücudundaki birçok fonksiyondan sorumludur. Özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar için, vücutta eksikliği büyük sorunlara yol açabilir. Çinko vücutta eksik ise, insan vücudu hastalıklara açık hale gelir. DNA'nın doğru şekilde sentezlenmesine yardımcı olur. Bazı gıdalarda doğal olarak bulunan, çok kıymetli bir mineraldir aynı zamanda. İnsan kaslarındaki çinko oranı yaklaşık %65'tir. Göz sağlığı ve kemik gelişimi için çok gereklidir.



Çinko Hangi Alanlarda Kullanılır?



Sembolü 'ZN' olarak belirlenmiş olan çinko, aynı zamanda, bakır, alüminyum, magnezyum, pirinç, galvaniz ile karıştığında bir ham madde olarak da karşımıza çıkar. Bu ham madde ile çatı uygulamaları, galvanizleme işlemleri, levha kaplamaları ve kıymetli metallerin ayrıştırılması işlemleri yapılabilir. Erime noktası çok düşük olan bir maddedir.



Çinkonun Özellikleri



Besin olarak tükettiklerimizin içerisinde bulunan çinkoyu, vücut depolama özelliğine sahip değildir. Bu sebeple vücudumuz ve bağışıklık sistemimizin kuvveti için çinkoyu belli aralıklarla mutlaka vücudumuza almamız gerekmektedir. Yediğimiz birçok besin içinde, çinko zaten bulunmaktadır. Çinkonun büyük kısmı, ince bağırsak tarafından emilir, sonrasında karaciğer yoluyla tüm vücuda dağıtılır. Ayrıca deri esnekliğinde de büyük rol oynar.



Çinkonun vücutta %85'lik dağılımı şu şekildedir; İris, tırnaklar, saçlar, kemikler, yumurtalıklar ve kaslar. Vücuda alınması gereken çinko oranı, kadınlarda 8 mg, erkeklerde 11 mg'dır. Hamileler, bebekler ve çocuklarda bu oran yükselebilir. Çinko eksikliği, vücutta kanser oluşumuna sebep olabilir. Çinkoyu, vücudumuza alabileceğimiz başlıca besinler şu şekilde sıralanmıştır; Balık, deniz kabukluları, ciğer başta olmak üzere sakatatlar, çerez, arı poleni, lifli gıdalar, salatalık, muz, çeşitli tahıllar.