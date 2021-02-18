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18.02.2021 - 12:33 |

Çinkonun Faydaları Nelerdir? Günlük Çinko İhtiyacı Ne Kadardır?

Mineraller insan sağlığı için çok önemlidir. Vücut mineralleri tek başına üretemez. Mineraller doğada vardır ve insan sağlığı için gereklidir. Çinkoda önemli bir mineraldir ve kişiler belli dönemlerinde daha çinkoya fazla ihtiyaç duyulur. Çocukluk, ergenlik, hamilelik dönemlerinde gelişimi destekler. Vücudun savunma sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı dirençli hale getirmek içinde çinko desteğine ihtiyaç vardır. İşte, tüm detaylar.

Çinkonun Faydaları Nelerdir? Günlük Çinko İhtiyacı Ne Kadardır?
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 Çinko eksikliği büyüme sırasında bazı sorunlara neden olabilir. Gelişim adına önemli bir yer tutar. Kişinin yaşına göre günlük tüketilmesi gereken oran değişecektir.

 Günlük Çinko İhtiyacı Ne Kadardır?

 Çinko bağışıklık sistemine destek olur. Grip, soğuk algınlığı gibi kış hastalıkları mücadele etmeye yardımcı olur. Eksikliği sonucunda pek çok rahatsızlık hissedilir. Cilt yapısını, sinir sistemini, boy uzamasını destekleyen bir mineraldir. Çinko vücutta depolanmaz. Bu nedenle kişiler ihtiyaçları kadar tüketmelidir. Yetişkin insanlar günlük 10-11 gr çinko tüketmelidir.

 Çinko Eksikliğinin Belirtileri

 Çinko eksikliği durumunda vücutta bazı belirtiler görülür. Bu durumda çinko açısından zengin gıdalar almak ya da doktor tavsiyesiyle destek ürünler kullanmak gerekir.

Tırnakların üzerinde beyaz lekeler

Bağışıklık sisteminin zayıflaması

Tat ve koku kaybı yaşanması

Saç dökülmesinin artması

Sürekli yorgunluk hissi

Yaraların geç iyileşmesi

Ergenlik döneminde büyümenin yavaş olması

Çinkonun Faydaları Nelerdir?

 Çinko faydaları oldukça fazla olan bir mineraldir. Büyümeye etkisinden, bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar önemli işlevleri bulunur.

 Sarı Nokta: Sarı nokta görme kaybına kadar gidebilen ciddi bir göz rahatsızlığıdır. Genetik sebepler bu hastalığı tetikleyebilir. Bu hastalığın diğer bir nedeni de çinko eksikliğidir. Ergenlik döneminden itibaren vücudun çinko ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu görme sorununun önüne geçmeye yardımcı olur.

 Yorgunluk ve Halsizlik: Kişiler yeterince dinleseler ve uyusalar bile kendilerini yorgun hissederler. Bu çinko eksikliğinden kaynaklanabilir. Çinko mineralinin değeri vücutta azalınca yorgunluk oluşur.

 Bağışıklık Sistemi: Vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan mineral çinkodur. Çinko eksikliği durumunda vücut hastalıklara ve mikroplara karşı direncini kaybeder.

 Yaraları iyileştirmesi: Vücutta oluşan yaraların kolay kapanmasına yardımcı olur. Ayrıca cilt sağlığını korur. Ciltte oluşan sivilcelerin tedavisine destek olmaktadır.

 Saç dökülmesini önlemek: Çinko eksikliği durumunda, saçlar normalden fazla dökülür. Dengeli beslenmek, vitamin, mineral desteğini almak saç dökülmesini azaltacaktır. Çinko saç sağlığı açsından önemli bir mineraldir.

 Çinko İçeren Gıdalar

 Günlük çinko ihtiyacını karşılamak için çeşitli besinleri dengeli olarak tüketmek gerekir. Sebze sağlıklı beslenmek için gerekli gıdalardandır. Sebzelerin içinde bol miktarda çinko bulunur. Bamya, bezelye, kuşkonmaz, yeşil mercimek sofralardan hiç eksik edilmemelidir.

 Çinko bakımında zengin diğer bir gıda grubu da hayvansal gıdalardır. Balık, kırmızı et, beyaz et çinko bakımından zengindir. Özellikle balık son derece sağlıklı bir gıdadır. Haftada 2-3 porsiyon balık mutlaka tüketilmelidir. Ayrıca yumurta hem protein kaynağı hem de çinko zengini bir gıdadır.

 Kuruyemişler çinko açısından zengin gıdalardır. Ara öğün olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Süt ürünleri de çinko bakımından zengindir. Yoğurt her gün düzenli tüketilmelidir.

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