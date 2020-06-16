Cinsellik sonrası kanama normal mi?

2014 yılında yapılan bir incelemeye göre, dünya çapındaki kadınların kabaca % 6 ila 9'u cinsel ilişkiden sonra kanama yaşıyor. Bazı jinekologlar ise bu sayının çok daha yüksek olduğuna inanmaktadır.



Çoğu zaman, cinsel ilişki sonrası yaşanan kanama lekeleri dalgalanan hormonların veya bir tür iltihaplanma problemlerinin belirtisidir. Cinsellik sonrası kanama en sık; 20 ila 24 yaşlarında, kadınların sıklıkla doğum kontrolüne başladığı ve servikal ektropiyon, servikal polipler gibi sorunlar yaşadığı dönemlerde görülür.



Ancak, cinselik sonrası kanamalar daha ciddi bir şeyin, yani serviks kanserinin bir işareti olabilir. Bu neden ile her cinsel ilişki sonrası bir kanama problemi yaşıyorsanız en yakın zamanda mutlaka doktora gözükmelisiniz.

Adet dönemini etkileyen birçok faktör var. Bu çevresel ve hormonal faktörler, dönemsel olarak sizi etkilemiş ve erken adet görmenize neden olmuş olabilir. Ancak sürekli bir düzensizlik yaşıyorsanız bu konuda da doktorunuza danışmalısınız.

Östrojen seviyeleriniz düşükse, menopoz, perimenopoz veya emzirme dönemindeyseniz; vajinanız daha az kan akışı alır. Bu, vajinal dokunun daha az elastik olmasına neden olur. Bu durum seks sırasında daha fazla sürtünme yaratır ve potansiyel olarak kanamanıza neden olur. Ancak genç kadınlar arasında bile, cinsel ilişkiden önce çok tahrik edilmediyseniz, bu kuruluk ve sürtünme şiddeti kanama sorunu yaratabilir.



Sorununuz hormonal ise, dokuyu nemli tutmak için haftada iki ila üç kez nemlendiricilerden yararlanabilirsiniz. Cinsellikten önce yeterince uyarılmıyorsanız, partnerinize doğal yollardan ıslanma olasılığınızı artırmak için ön sevişmeye biraz daha fazla zaman ayırmasını söyleyin.

Kanama için bir başka olası neden de servikal ektropion. Bu, genellikle servikal kanalınızı hizalayan yumuşak hücrelerin, serviksinizin dış yüzeyine yayıldığı ve hücrelerin normalden daha sert olduğu durumlarda gerçekleşir. Bazı kadınlar bu oldukça yaygın durumla doğarlar, ancak dalgalanan hormonlardan ya da doğum kontrol hapını almasından da kaynaklanabilir.



En kolay çözüm doğum kontrolünüzü değiştirmek olabilir. Ancak bu bir seçenek değilse veya kanamayı tek başına çözmezse, doktorunuzun servikal ektropionu tedavi etmek için yapabileceği bir dizi tedavi vardır.



Hamilelik durumu da kanamaya neden olabilir. Hamile olduğunuzda, rahim ağzınız çok yumuşak olur. Serviks ile nazik temas bile kanamaya neden olmak için yeterlidir. Bu, vücudunuzun doğum için kendini hazırladığı doğal bir gelişimdir bu nedenle herhangi bir çözüm yoktur.