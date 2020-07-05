Civciv Ne Yer, Nasıl Beslenir? Civcivlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?

Civciv yetiştirmek için çeşitli yemler bulunmaktadır. Civciv çabuk büyüyen hayvanlardan biridir.



Civciv Ne Yer?



Civcivler için piyasada bulunan özel yemler bulunmaktadır. Bu özel yemleri tercih ederek civcivlere yedirebilirsiniz. Yeni doğmuş ve daha henüz 1 aylık olan civcivlere bu yemleri vermek yeterli olmaktadır. Ayrıca salata yaprakları da civcivlerin tüketebileceği bir diğer besinlerdendir. Henüz daha yeni doğmuş civcivlere haşlanmış yumurtanın sarısını da verebilirsiniz.



Civciv Nasıl Beslenir?



Civciv bakmak için dikkat etmeniz gereken noktalar vardır. Civcivler sıcak ve soğuk olmayan ortamı severler. Bu yüzden civcivin iyi yetişmesi için gerekli olan ortamı sağlamanız gerekmektedir. Eğer evde civciv besleyecekseniz bir kutuya civciv yuvası oluşturabilirsiniz. Civcivler kuluçka döneminden çıktıktan en az 24 saat sonar yem yemeye başlaması gerekir. Ayrıca her 10 saatte bir de su verilmesi gerekir.



Civcivler hızlı büyüyen hayvanlar olduğu için yemini ve suyunu eksik etmemek gerekir. Civci için oluşturmuş olduğunuz ortamın yeterince geniş olmasına dikkat etmelisiniz. Bu civcivlerin yürümesi ve rahat hareket etmesi açısından önem teşkil eder. Oluşturmuş olduğunuz civciv yuvasının da hava aldığından emin olmalısınız.



Hava almayan civciv yuvaları civcivlerin gelişmesi için olumsuz etki edecektir. Geceleri civcivlerin önünü görebilmesi ve ısınması için de 20 kilovatlık olan ampulleri yuvaya takabilirsiniz. Böylece hayvan hem önünü görecek hem de ısınma ihtiyacını karşılayacaktır. Yuvanın içine bolca civciv yemi dökmeniz önemlidir. Böylece acıkınca hayvan bu yemleri yiyecektir.



Civcivin kendi dışkısının yememesi için de özel civciv yemlerini kullanabilirsiniz. Bu özel civciv yemleri civciv dışkılarını kurutacak ve bunları yemesini engelleyecektir. Civcivler iyice büyüdükten sonra salatalık veya marul yuvaya bırakılarak tüketilir. Eğer civciviniz hiç yem yemiyorsa salatalıkları küçük dilimleyerek verebilirsiniz. Ayrıca haşlanmış yumurtanın sarısını da civciv yemi olarak kullanabilirsiniz. Böylece civciv sağlıklı koşullar ortamında büyüyecektir.



Civcivlerin Sevdiği Besinler Nelerdir?



1) Salatalık: Civcivlerin en çok sevdiği besinlerden biridir. Özellikle büyümüş olan civcivler sıklıkla salatalık yemek ister.

2) Haşlanmış Yumurta: Haşlanmış yumurtanın sarısı civcivlerin en çok tercih ettiği besinlerden biridir.

3) Marul

4) Lor Peyniri

5) Pirinç