Çivit Otunun Faydaları Nelerdir? Çivit Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Çivit otu genellikle şifa için kullanılan bir bitkidir. Bu bitki acı tada fakat güzel kokuya sahiptir.



Çivit Otu Nedir?



Çivit otu Turpgiller familyasına aittir. Halk arasında Çivit Mavisi olarak da adlandırılır. Çivit otu Avrupa'dan dünyaya yayılmıştır. Batı Asya, Batı Kafkasya ve Avrasya'da yetişir. Meyveleri uzun ve incedir. Ağaç yaprakları zeytin ağacı yapraklarına benzer.



Çivit Otu insanlar için sağlıklıdır. Pek çok alanda kullanılır. Kullanım sırasında bir uzman ile görüşmek gerekir. Yanlış ve fazla kullanımda insanlar için zararları olabilir.



Çivit Otunun Faydaları Nelerdir?



Çivit otunun ilk kullanılma ve yaygınlaşması Hipokrates tarafından sağlanmıştır. Yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı olduğu da eski dönemlerden beri bilinmektedir. Her yaraya sürülemeyen Çivit Otunun kullanımında dikkatli olmak gerekir.



Leke tedavisinde kullanılan Çivit otu, ciltteki lekelere iyi gelir. Sivilce oluşumunu engeller ve iyileşmesini kolaylaştırır. Egzama hastalarına kullanması tavsiye edilir.



Saç dökülmelerine karşı etkilidir. Saçtaki ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Bu sayede daha sağlıklı saç derisine ve saçlara kavuşulur. Saçta bulunan hasta hücrelerin iyileşmesini sağlar. Bu sebeple saçla ilgili sorunları olan hastalar Çivit Otu kullanabilir.



Çivit otu bağışıklık sistemine iyi gelir. Dışarıdan gelen mikrop ve bakterilere karşı olan savunma sistemini güçlendirir. Kansere karşı koruyucu niteliktedir. Kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırır. Bu sayede yaşam kalitesini arttırarak çeşitli hastalıklardan korunmayı sağlar.



Çivit otu ishal sorunlarına iyi gelir. Kabakulak rahatsızlığı olan kişiler için faydalıdır. Gribe karşı bağışıklığı güçlendirir. Oluşabilecek kronik sorunları engeller. Nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklar için koruma görevi görür.



Çivit Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Çivit otu bitkisi daha çok sağlık açısından kullanılır. Hastalık önleyici olması ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Eski zamanlardan beri hastalıklar için çözüm yolu olarak denenmiştir.



Çivit Otu bitkisi saç boyasında da kullanılır. Saç kınası ile karıştırılarak farklı renkler elde edilebilir. Güzel renk tonlarını saçlara uygulamanın zararları bulunmaz. Aksine saç derisi için sağlıklıdır. Bu sebeple Çivit Otu kullanmak isteyen kişiler saçlarına bu boyayı uygulayabilir.



Çivit Otu Nasıl Kullanılır?



Çivit Otunu farklı şekillerde kullanmak mümkündür. Kullanım türleri oldukça kolaydır. Kurutarak çay haline getirdikten sonra kullanılabilir. Sıcak su ile on dakika bekleterek demleme yapılabilir. Tadını acı bulan kimseler içine tatlandırıcı olarak bal ve şeker ekleyebilir.



Kurutulmuş Çivit Otu bitkisi kınayla karıştırılarak saça boya olarak uygulanabilir. Cilt lekeleri için Çivit Otunun çayından kalan posayı lekeli bölgelere sürerek parlak bir görünüm elde edilebilir. Günde iki kez maske şeklinde uygulanması gerekir.



Çivit Otunun Yan Etkisi Var mıdır?



Çivit otu doğal kullanımlarında yan etkiye sebep olmaz. Aşırı tüketimde bulunulmaması gerekir. Bağırsaklar üzerinde çok etkilidir bu yüzden bağırsak hastalıklarına sahip olan kişiler doktor tavsiyesi ile kullanmalıdır.



Hastalıkların tedavisi için günde 2-3 bardak tüketilen çaylar tedavi amaçlıdır. Bu sebeple yan etkiye sebep olmaz. Hasta kişilere sağlık verir. Düzenli ilaç kullanan kimseler doktorları ile görüşerek onay almalıdır.