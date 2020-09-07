Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Çivit Otunun Faydaları Nelerdir? Çivit Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
07.09.2020 - 17:37 |

Çivit Otunun Faydaları Nelerdir? Çivit Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Oldukça eski zamanlardan beri kullanılan Çivit Otu, insanlar için pek çok faydaya sahiptir. Yıllık bir ot türüdür ve güzel kokuya sahiptir. Çivit Otunun faydaları nelerdir, Çivit Otu nerelerde kullanılır sizler için araştırdık.

Çivit Otunun Faydaları Nelerdir? Çivit Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?
ABONE OL

Çivit otu genellikle şifa için kullanılan bir bitkidir. Bu bitki acı tada fakat güzel kokuya sahiptir.

Çivit Otu Nedir?

Çivit otu Turpgiller familyasına aittir. Halk arasında Çivit Mavisi olarak da adlandırılır. Çivit otu Avrupa'dan dünyaya yayılmıştır. Batı Asya, Batı Kafkasya ve Avrasya'da yetişir. Meyveleri uzun ve incedir. Ağaç yaprakları zeytin ağacı yapraklarına benzer.

Çivit Otu insanlar için sağlıklıdır. Pek çok alanda kullanılır. Kullanım sırasında bir uzman ile görüşmek gerekir. Yanlış ve fazla kullanımda insanlar için zararları olabilir.

Çivit Otunun Faydaları Nelerdir?

Çivit otunun ilk kullanılma ve yaygınlaşması Hipokrates tarafından sağlanmıştır. Yaraların hızlı iyileşmesine yardımcı olduğu da eski dönemlerden beri bilinmektedir. Her yaraya sürülemeyen Çivit Otunun kullanımında dikkatli olmak gerekir.

Leke tedavisinde kullanılan Çivit otu, ciltteki lekelere iyi gelir. Sivilce oluşumunu engeller ve iyileşmesini kolaylaştırır. Egzama hastalarına kullanması tavsiye edilir.

Saç dökülmelerine karşı etkilidir. Saçtaki ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Bu sayede daha sağlıklı saç derisine ve saçlara kavuşulur. Saçta bulunan hasta hücrelerin iyileşmesini sağlar. Bu sebeple saçla ilgili sorunları olan hastalar Çivit Otu kullanabilir.

Çivit otu bağışıklık sistemine iyi gelir. Dışarıdan gelen mikrop ve bakterilere karşı olan savunma sistemini güçlendirir. Kansere karşı koruyucu niteliktedir. Kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırır. Bu sayede yaşam kalitesini arttırarak çeşitli hastalıklardan korunmayı sağlar.

Çivit otu ishal sorunlarına iyi gelir. Kabakulak rahatsızlığı olan kişiler için faydalıdır. Gribe karşı bağışıklığı güçlendirir. Oluşabilecek kronik sorunları engeller. Nefes darlığı, bronşit gibi hastalıklar için koruma görevi görür.

Çivit Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Çivit otu bitkisi daha çok sağlık açısından kullanılır. Hastalık önleyici olması ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Eski zamanlardan beri hastalıklar için çözüm yolu olarak denenmiştir.

Çivit Otu bitkisi saç boyasında da kullanılır. Saç kınası ile karıştırılarak farklı renkler elde edilebilir. Güzel renk tonlarını saçlara uygulamanın zararları bulunmaz. Aksine saç derisi için sağlıklıdır. Bu sebeple Çivit Otu kullanmak isteyen kişiler saçlarına bu boyayı uygulayabilir.

Çivit Otu Nasıl Kullanılır?

Çivit Otunu farklı şekillerde kullanmak mümkündür. Kullanım türleri oldukça kolaydır. Kurutarak çay haline getirdikten sonra kullanılabilir. Sıcak su ile on dakika bekleterek demleme yapılabilir. Tadını acı bulan kimseler içine tatlandırıcı olarak bal ve şeker ekleyebilir.

Kurutulmuş Çivit Otu bitkisi kınayla karıştırılarak saça boya olarak uygulanabilir. Cilt lekeleri için Çivit Otunun çayından kalan posayı lekeli bölgelere sürerek parlak bir görünüm elde edilebilir. Günde iki kez maske şeklinde uygulanması gerekir.

Çivit Otunun Yan Etkisi Var mıdır?

Çivit otu doğal kullanımlarında yan etkiye sebep olmaz. Aşırı tüketimde bulunulmaması gerekir. Bağırsaklar üzerinde çok etkilidir bu yüzden bağırsak hastalıklarına sahip olan kişiler doktor tavsiyesi ile kullanmalıdır.

Hastalıkların tedavisi için günde 2-3 bardak tüketilen çaylar tedavi amaçlıdır. Bu sebeple yan etkiye sebep olmaz. Hasta kişilere sağlık verir. Düzenli ilaç kullanan kimseler doktorları ile görüşerek onay almalıdır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün maddi kazançlarınızla ilgili konularda daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek sizi rahatlatacaktır. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda akıcı koşullar söz konusu. Gün içinde kendi fikirlerinizi yaymak için çaba gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde kişisel hassasiyetiniz olan konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarının katılması sizi daha fazla motive edebilir. İşlerinizde kendi fikirlerinizi savunmak için çaba gösterebilirsiniz. Değişimler yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konularda fikir belirtmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne attığınız durumlar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için başkalarından yardım almanız sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek planlaması yapmak isteyebilirsiniz. Beklentileriniz için harekete geçmek daha kolay olacaktır. Gün içinde arkadaşlarınızla paylaşım içinde olabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda fikirlerinizi savunmak isteyebilirsiniz. Alacağınız destekler olsa da kendinizi ön plana atmadan önce düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki gelişmeler sizi toparlanmaya itebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Toplum önünde olmak sizi daha iyi hissettirecektir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetleriniz olabilir. Akışı koşullar söz konusu. Kendi egonuzu yumuşatmanız gereken zamanlar olabilir. Değişime açık olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için adım atabilirsiniz. Bazı olayların bütünü görmek daha kolay olabilir. Başkalarının katılımla hayallerinizi daha rahat gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde yaşanacak değişiklikler keyfinizi kaçırmasın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde sizi endişelendiren konulara karşı daha hassas olabilirsiniz. Size kriz yaratacak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlişkide olduğunuz insanlarla kopmalar yaşayabilirsiniz. İfadelerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konularda daha hayalci olacağınız bir gündesiniz. Bazı konuları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı konularda tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken karşınızdakinin durumunu da düşünmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Risk almak isteyeceğiniz konular olabilir. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz. Gün içinde doğabilecek imkânlar söz konusu. Hareketli bir gündeminiz olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ikili ilişkilerinize yönlendirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade ederken biraz daha yumuşak olmaya özen göstermelisiniz. Bazı olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular önem kazanabilir. Bazı işlerinizi bu nedenle ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Ev hayatınızda değişiklikler meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde konuların üstesinden daha rahat gelebilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız destekler var. Planlarınızdaki değişiklikler uzun vade de iyi sonuçlar getirebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sabah saatlerindeki sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi uğraştırabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. İlişkilerinizi olgunlaştıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginD vitamini nedir?
Uzman Dr Nezih Karaca
Uzman Dr Nezih Karaca Kırışıklık karşıtı kozmetik ürünlerde ne içerikler aranmalıdır?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaKulak estetiği nedir?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluMutluluğun peşinde...
Op. Dr. Güncel Öztürk
Op. Dr. Güncel ÖztürkBurun revizyonu nedir?
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalTiroid Bezi
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSonbaharın vurgusu: Mars
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKGençlik iksiri: Kolajen
Ebru Demirhan
Ebru Demirhanİsimle kader bağı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşNar zamanı
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yılan Otunun Faydaları Nelerdir? Yılan Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Yılan Otunun Faydaları Nelerdir? Yılan Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Kenger Otunun Faydaları Nelerdir? Kenger Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Kenger Otunun Faydaları Nelerdir? Kenger Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Corona virüs geçiren kişiler sonrasında nasıl beslenmeli?

Corona virüs geçiren kişiler sonrasında nasıl beslenmeli?

Menopoz döneminde hastalıklardan korunma tüyoları

Menopoz döneminde hastalıklardan korunma tüyoları

Sıradaki Haber