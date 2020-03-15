Ck Kreatin Kinaz Nedir? Ck Kreatin Kinaz Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

CK değerinin düşük ya da yüksek olması vaziyetlerinde ise türlü rahatsızlıklardan şüphe duyulmaktadır. Vücut enerjisi adına oldukça önemli olan enzimler içerisinde yer alan kreatin kinaz nedir? CK testi kaslarda oluşacak iltihaplanmaların ispatı ve başka değişik hastalıkların araştırılması adına yapılır.



Ck Kreatin Kinaz Nedir?



Ck keratin kinaz, vücudun enerjisini sağlayan bir enzimdir. Hücre ve farklı dokularda üretimi yapılmaktadır. Kreatin kinaz, hücrelerin doğru bir biçimde çalışmasında görevi bulunan bir protein şeklinde de tanımlanır. Kalp krizi belirtileri görülen vaziyetlerde, kas ve beyin hasarı şeklinde hastalıklarda teşhis koymak adına ck, kreatin kinaz yüksekliği testinin yapıldığını söylemek mümkündür.



Ck Kreatin Kinaz Kaç Olmalı?



Ck kreatin kinaz, normal şekilde litre başına 10 ile 120 mikrogram seviyesinde olması beklenmektedir. Bu seviyelerin altında ya da üstünde oluşan değerlerde ciddi problemler araştırılmaktadır. Fakat bu değerler bireyden bireye de değişir. Bundan ötürü konuda uzman doktorun test sonuçlarını yorumlamak çok önemlidir. Diğer bakımdan testin yapıldığı cihazlarda referans değerlerinde farklılıklar olmasından dolayı bu oranlarda değişiklikler görülür.



Ck Kreatin Kinaz Yüksekliği Nedenleri



Rabdomiyoliz hastalığı, ağır egzersizler, kalp krizi, kas kütlelerinin yoğun olması ve kreatin kinaz değerleri, kreatin kinazın yüksek olmasının sebepleri arasında yer alıyor. Bu temel sebeplerin yanı sıra beyinde görülen kimi problemler, inme, elektriğe maruz kalmak, alkol krizi, Kennedy hastalığı, keratin kinaz seviyesinin yükselmesine sebep olan başka nedenler arasında yer almaktadır. Beyaz kan hücreleri WBC şeklinde isimlendirilir. DK- MB düzeyiyle yakından ilişkilidir.



Ck Kreatin Kinaz Düşüklüğü Nedenleri



Kreatin kinaz seviyesinin düşük olmasının nedeni, yüksekliğinde olduğu üzere rahatsızlıkların habercisi değildir. Genel şekilde hareketsiz bir yaşam süren ya da zayıflayan bireylerde değerler düşebilirler. CK derecesinin düşmesinde pek çok sebep etken olabilir. Hamilelik döneminin bilhassa ilk zamanlarında düştüğü görülebilmektedir.



Eklem iltihabının sebep olduğu kas zayıflıkları vaziyetinde de düşüş görülebilmektedir. CK derecesinin düşmüş olduğu durumlarda bayılmaların sebep olduğu da ihtimaldir. Kimi karaciğer rahatsızlıkları alkolden kaynaklı olarak olarak çıkmaktadır. Alkolden kaynaklı olan karaciğer rahatsızlıkları CK seviyesinin düşüşüne neden olmaktadır. CK kreatin kinaz düşüklüğü nedenleri bu şekilde tanımlanabilir.