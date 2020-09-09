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09.09.2020 - 14:59 |

Cocker Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru İngiliz Cocker Spaniel Cinsi Hakkında Bilgiler

Av köpeği cinsleri, dünyada ve ülkemizde en çok beğenilen ve sahiplenilmek üzere tercih edilen köpekler türleridir. Bunlar arasında sevimli görünümleriyle İngiliz Cocker Spaniel köpekleri dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Cocker köpek özellikleri nelerdir? Yavru İngiliz Cocker Spaniel cinsi hakkında bilgiler gibi konu başlıklarını sizler için derledik.

Cocker Köpek Özellikleri Nelerdir? Yavru İngiliz Cocker Spaniel Cinsi Hakkında Bilgiler
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İyi huylu tabiatları ile çocukların can dostu Cocker köpekleri pek çok türe sahip. İngiliz Cocker Spaniel, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuzenleri Amerikan Cocker Spaniel ile birlikte en fazla ilgi gören türler olarak öne çıkıyorlar. Bu tatlı köpeklere neden cocker adı verildiği ise bir hayli merak ediliyor. Cocker kelimesi Woodcock çulluk kuşundan gelmekte olup genellikle çulluk avlamak için kullanılmalarından kaynaklanmaktadır.

Cocker Köpek Özellikleri Nelerdir?

İngiliz Spaniel, yedi çeşit ırka ayrılmaktadır. Bu ırklar; Cocker, Clumber, Sussex, Welsh Springer, İrlanda Su Spaniel, İngiliz Springer ve Field olarak sıralanır. İngiliz Cocker Spaniel, yıllar önce getirilen Spaniellerden üretilmiştir. Av kökenli bu özel köpek türleri, 1940 senesinde Kanada ve Amerika Köpek Kulüpleri tarafından ırk olarak kabul edilmiştir. İngiliz Cocker Spaniel, narin ve hareketli bir yapıya sahip olup bu yapısı ile günümüzde ev ortamında bakılmak üzere en çok seçilen köpek türleri arasına girmiştir.

Cocker Köpek Fiziksel Özellikleri

İngiliz Spaniel Cocker köpek türlerinin en belirgin fiziksel özellikleri uzun tüylü kulakları ve uzun burunlarıdır. Bu köpeklerin gövdeleri, göğsü, karın kısımları ve bacakları orta uzunluklarda tüylerle kaplanmıştır. Tüylerinin renkleri arasında siyah, gri, kahverengi ve kırmızı renkler göze çarpmaktadır. İngiliz Cocker Spaniel, genellikle kısa kuyrukludur. İki özel türleri bulunmaktadır. Bu türler, Saha ve Show'dur. Saha tipi İngiliz Cocker Spaniel köpekleri, Show'lara nazaran çok daha kısa tüylü olmaktadır. İngiliz Cocker Spaniel köpek ırkı, keskin hatlara sahip olmayan bir kafa yapısındadır. İlgi çekici bu ırkın, gözleri hafif ovaldir. Bazı İngiliz Cocker Spaniel köpeklerinin gözleri ise çekiktir. Göz yapılarında bir diğer dikkat çeken özellik göz kapaklarının kısa olmasıdır. Koyu kahverengi, balköpüğü veya ela göz renklerinde olabilmektedirler. Kulakları ise bol tüylü ve sarkıktır. Bu köpek cinslerine özel Cocker mama kabı olarak adlandırılan köpek mama kap çeşitleri bulunmaktadır. Bu mama kapları, kulakları içine girmeyecek şekilde özel olarak dizayn edilmiştir.

Avcı köpeği kökenli olmasından ötürü koku alma duyuları bir hayli keskin ve gelişmiştir. Kuyrukları ise hafif kıvrımlıdır. Kulaklarının üzerindeki ipeksi tüyler kıvırcık veya düz olabilir. Burunları siyahtır. Hareket halinde iken sevindiklerinde kuyruklarını hızlı bir biçimde sallarlar. Cocker renkleri; siyah, altın rengi, çikolata rengi ve kahverengi renklerindedir. İkili renkli olanlarda ise turuncu-beyaz, siyah-beyaz, çikolata-beyaz ve sarı-beyaz renkler görülmektedir.

Cocker Köpek Karakter Özellikleri

Cocker köpekler, karakter özellikleri ile arkadaş canlısı, enerjik ve oyun oynamayı seven ırklardır. Aile içinde mutluluk saçan ve çok sevilen canlılardır. Zeki ve sevgi dolu köpeklerdir. İngiliz Cocker Spaniel köpeklerinin eğitimleri zordur. Eğitmek istediğiniz zaman eğitim sistemi sıkı olmamalı, düzenli olmalıdır. Ailesine düşkün olan İngiliz Cocker Spaniel, yabancılara karşı bazen temkinli yaklaşır ve mesafeli davranırlar.

Zekaları ile baş etmek kimi zaman kolay olmadığından sahipleri enerjik ve yeri geldiğinde ilgi ve sevgilerini göstermeyi ihmal etmeden otoritesini korumalıdır. Evdeki tek bir kişiye diğer üyelerden daha fazla bağlı olurlar. Çocuklarla gayet iyi geçinirler. Havlamayı seven sosyal bir köpek ırkıdır.

Yavru İngiliz Cocker Spaniel Köpeği Cinsi Hakkında Bilgiler

Yavru İngiliz Cocker Spaniel köpekleri, hareketli ve özellikle oyun oynamayı seven köpeklerdir. Fazlası ile neşeli yavrulardır. Ev ortamına kolaylıkla uyum sağlarlar. Büyüme döneminde oldukları için meraklı bir yapıları vardır. Keşfetmekten hoşlanırlar, sahiplerine karşı sadıklardır. Tüyleri yumuşak ve ipeksi bir dokudadır. Kubbeli bir kafa yapıları bulunur. Egzersize ihtiyaç duyarlar. Ağırlıkları büyüdükçe erkeklerde 13-16 kilogram, dişilerde ise 12-15 kilogram ağırlığına ulaşır. Boyları ise erkeklerde 38-43 santimetre, dişilerde ise 36-41 santimetre aralığında değişir.

Yavru İngiliz Cocker Spaniel Köpeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Yavru İngiliz Cocker Spaniel köpekleri, yaşlarına en uygun besleyici öğeler içeren mamalarla beslenmelidir. Yemek artıkları, sindirim sistemlerini bozabileceği için verilmemelidir. Pişmiş kemiklerden ve yüksek yağlı gıdalardan uzak durulmalıdır. Taze suları daima hazır ve ulaşabilecekleri bir yerde bulundurulmalıdır. Tüylerinin temizliğine ve taranmasına periyodik olarak dikkat edilmeli ve özen gösterilmelidir. Banyoları doğru bir şekilde yaptırılmalıdır. Bilgi sahibi olunmayan hususlarda veterinerlere danışılmalı, sağlık kontrolleri için veterinerlere başvurulmalıdır.

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