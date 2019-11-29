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29.11.2019 - 15:22 |

Çocuk cerrahisi nedir, neye bakar? Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

Çocukların cerrahi hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen, doğum sürecinden ergenliğe kadar olan yaş grubunu kapsayan sağlık hizmeti çocuk cerrahisi nedir sorusunun yanıtıdır. Peki, çocuk cerrahisi nedir, neye bakar? Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar? Tüm bu soruların cevabı haberimizde...

Çocuk cerrahisi nedir, neye bakar? Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

Yalnızca çocukların cerrahi hastalıklarının teşhis ve tedavisinde eğitim almış ve deneyim kazanmış, çocuklara cerrahi müdahale için yasal yetkili hekimlerin hizmet verdiği çocuk cerrahisi hakkında tüm bilinmesi gerekenleri sizin için araştırdık.  Peki, çocuk cerrahisi nedir, neye bakar? Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Çocuk cerrahisi nedir, neye bakar?

Çocuklarda görülen cerrahi hastalıklar yetişkinlerde görülen bazı cerrahi hastalıklara benzemekle birlikte, hastalıkların ortaya çıkış şekilleri, nedenleri, hastalık bulguları, teşhisleri, ameliyat şekilleri ve ameliyat sonrası bakımları yetişkin hastalıklarından farklılıklar göstermektedir. Peki, çocuk cerrahisi ne demek? Çocuk cerrahisi neye bakar? 

Çocuk cerrahisi ne demek? 

Çocuk cerrahisi, doğum öncesi oluşan anomalilerin yanı sıra çocukluk çağında edinilmiş hastalıkların ve travmalara bağlı olarak gelişen pek çok farklı durumun, tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Kişiler, çocukluk çağında geçirilen cerrahi girişimin sonuçlarını, bir ömür boyu üzerinde taşıyacakları için onların fizyolojisi ve psikolojisi göz önünde bulundurularak, gelişimine zarar vermeyecek şekilde çalışmak konusunda son derece hassastır. Yenidoğan hastalarda hormonal düzenlenme henüz yeni başladığından metabolizmaları, çocuklara ve yetişkinlere göre farklıdır.

Bağışıklık sistemlerinin henüz gelişmemiş olmasından kaynaklı olarak enfeksiyonlara karşı dirençleri düşüktür. Çocukluk dönemindeki hastalarda ise yetişkinlerden farklı olarak, hücre bölünmesi reprodüktif amaçtan ziyade fiziksel ve zihinsel büyümeyi gerçekleştirmek için sağlanır. Hücre bölünmesinin hızlı olması, yetişkin ve yaşlı hastalara göre iyileşme süresini kısalttığından infantlar olarak adlandırılan çocuklar fiziksel travmalara karşı çok daha dirençlidir. 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü doktoru doğumdan başlayıp çocuklarda görülen birçok farklı hastalığı inceler. Peki, çocuk cerrahisi hangi hastalıklara bakar? 

Çocuk cerrahisi hangi hastalıklara bakar? 

-Doğumsal anomaliler (yemek borusunun-midenin-ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması, kalbin-bağırsakların bir kısmı veya tamamının-mesanenin dışarıda olması, kol ve bacaklar, el ve parmaklarda rastlanan yapışıklık, eksiklik veya fazlalıklar)
-Doğumdan başlayarak ortaya çıkan nefes darlığı, ağızdan köpük gelmesi, kusma, kaka yapamama veya kaka kaçırma, idrar yapamama veya idrar kaçırma, kanlı kaka yapma
-Doğumdan başlayarak ileriki yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar
-Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması
-Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler
-Torbada ağrılı, kızarık şişlik
-İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma
-Sünnet derisinin yapışık olması
-Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları veya taşlar
-Göğüs kafesinde veya sırtta şekil bozuklukları
-Boyunda eğrilik
-Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler, guatr
-Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler
-Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, bağırsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere, kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi huylu tümörleri ve kanserleri
-Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar
-Araç içi veya dışı trafik kazası, yüksekten düşme, çarpma, silahla yaralanma ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler.

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