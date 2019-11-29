Çocuk endokrinoloji nedir, neye bakar? Çocuk endokrinolojisi bölümü doktoru hangi hastalıklara bakıyor?

Çocuklar sürekli büyüme ve gelişme trendi içinde olduklarından küçük erişkinler olarak kabul edilemezler. Birçok fizyolojik ve psikolojik özellikleri erişkinlerden farklıdır. Çocuklardaki erken dönemlerde görülebilecek endokrin sorunlar erken tedavi edilmezlerse daha sonraki yaşamlarında ciddi olumsuzluklara neden olabilir. Çocukların endokrin bozuklukları ve hormonal problemleri mutlaka bir uzman tarafından takip ve tedavi edilmelidir. Peki çocuk endokrinolojisi bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar? İşte cevabı...

Çocuk endokrinoloji nedir, neye bakar?

Hormonlar organizmanın birçok fonksiyonunun doğru çalışması ve gelişmesi için çok önemlidir. Örneğin bir çocuğun normal büyümesi direkt olarak hormonlarla yakın ilişkilidir. Endokrinoloji bölümü, vücudumuzun hormonlar ve bunları salgılayan salgı bezleri ile ilgili sorunları ve hastalıkları ile uğraşan tıp bilimin dalıdır.

Çocuk Endokrinolojisi veya tıp diliyle Pediatrik Endokrinoloji ise yenidoğan döneminden 18 yaşına kadar olan bebek, çocuk ve ergenlerle ilgilenir.

Çocuk Endokrin Uzmanı nedir?

Çocuk Endokrin Uzmanları tıp fakültesini ve 5 yıllık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra en az 3 yıl çocuk endokrinolojisi dalında eğitim alırlar ve gerekli sınavları geçtikten sonra Çocuk Endokrin Uzmanı olmaya hak kazanırlar.

Çocuk endokronolojisi hangi hastalıklara bakar?

-Büyüme Gerilikleri

-Boy Kısalıkları

-Erken Ergenlik,

-Gecikmiş Ergenlik

-Şeker Hastalığı (Diyabet)

-Hipoglisemi (Kan Şekeri Düşüklüğü)

-Şişmanlık (Obezite)

-Guatr Ve Tiroid Bezi Hastalıkları (Hipotiroidi-Hipertiroidi)

-Cinsel Gelişim Bozuklukları

-Penis Sorunları

-Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

-Adet Düzensizlikleri

-Aşırı Tüylenme

-Hipofiz Bezi Hastalıkları

-Turner Sendromu

-D vitamini Ile ilgili hastalıklar

-Kalsiyum Ve fosfor Metabolizması ile ilgili bozukluklar

-Raşitizm