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12.10.2020 - 17:16 | | DHA

Çocuk oto koltuğu kullanımı neden bu kadar önemli?

Çocuklu aileler için otomobil ile seyahatlerde zorunlu olan çocuk koltuğu, olası kazalarda hayat kurtarıyor. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İlkay Sular, "Eğer bu koltuğu kullanmazsak herhangi bir çarpışma durumunda çocuk çok ciddi yaralanmalara maruz kalabilir. Ölümlere kadar giden sonuçlar olabilir" diyerek önemli uyarılara bulundu. Pekiçocuk oto koltuğu zorunlu mu, çocuk oto koltuğu kullanımı kaç yaşına kadar zorunlu? İşte cevabı...

Çocuk oto koltuğu kullanımı neden bu kadar önemli?
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Türkiye'de, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, boyları 150 santimetreden kısa ve 36 kilogramın altındaki çocukların taşınması sırasında çocuk oto koltuğu kullanılması zorunlu. 

İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı İlkay Sular, çocuk koltuğunun önemine dikkat çekip, "Boyu 1.50 santimetre altında, 36 kilograma kadar olan 12 yaşın altındaki çocukların, yolculukları sırasında mutlaka çocuk koltuğunda oturtulması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak herhangi bir çarpışma durumunda çocuk çok ciddi yaralanmalara maruz kalabilir. Ölümlere kadar giden sonuçlar olabilir. Emniyet kemerleri yetişkinler için tasarlanmıştır. Emniyet kemeri yerine çocuk ve bebekler için ise özel tasarlanmıştır oto koltukları var" dedi.

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Sadece emniyet kemeri takmak çocuğu korur mu?

Çocuk oto koltuğu olmadan doğrudan aracın emniyet kemerinin çocuklar için kullanımının fayda yerine zarar sağlayacağını vurgulayan Sular, "Bu nedenle mutlaka yaşa, boya ve kiloya uygun çocuk veya bebek koltuğu kullanılmalı. Emniyet kemeri bebek koltuğu veya yükselticiden kullanılırsa o zaman kullanılan emniyet sistemleri çocuğa fayda sağlamış olur. 12 yaşına kadar hiçbir çocuk ön koltuğa oturtulamaz.

Çocuk oto koltuğu kullanmamanın cezası nedir?

Çocuk koltuğu kullanılmamasının cezası 132 TL, yaşı 12'den küçük çocukların ön koltukta oturmasının cezası ise 108 TL" diye konuştu.

 

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