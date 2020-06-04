Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Haberleri Çocuklara maske takma alışkanlığı nasıl kazandırılır?
04.06.2020 - 10:58 |

Çocuklara maske takma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve uygulanan kısıtlamalar aşamalı olarak azaltılırken hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı çocuklara ve gençlere anlatılmalı. Çocuklar parkta oynarken maske takmalarının önemli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, “Özellikle küçük çocukları özendirmek için sevdikleri çizgi film karakterlerinin resimleri ile hazırlanmış maskeler kullanılabilir. Anne ve babalar bu konuda yaratıcılıklarını kullanarak bez maskeler dikebilirler” açıklamasında bulundu

Çocuklara maske takma alışkanlığı nasıl kazandırılır?
ABONE OL

Çocukların serbest oldukları zamanlarda, mevsim olarak da uygun olduğu için açık alanlarda yürüyüş, bisiklet, scooter, top oynama ve piknik gibi aktivitelerin seçilebileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, “En az 2 metre mesafeyi korumak koşulu ile sosyal temas kurulabilir. Bu durumda maske kullanılması uygun olur. Çocukların mümkünse kendi oyuncakları ile oynaması sağlanmalı. Oyun parklarındaki ortak oyuncaklar ile oynanıyorsa el hijyeni sağlanmalı ve elini ağzına götürmemesi için maske kullanılmalı. Kapalı oyun alanlarından uzak durulmalı” dedi.

'Parkta maske takılmalı, yiyecekler evden getirilmeli'

Başka çocukların varlığında maskenin kullanılmasının uygun olduğunu dile getiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Gözer, “Sosyal mesafenin korunması çok önemli. Kaydırak veya salıncak gibi ortak kullanılan oyuncakları sırayla ve belli mesafeyi gözeterek kullanmaları, yakın temastan kaçınmaları ve el temizliğinin sık sık yapılması uygun olur. Bu konuda mutlaka öncesinde, basit ve anlaşılır şekilde neden dikkat etmeleri gerektiği de, çocukları korkutmadan anlatılmalı” hatırlatmasında bulundu.

Çocuklara maske takma alışkanlığı nasıl kazandırılır

Açık alanlarda vakit geçirilirken açıkta satılan yiyecek ve içecek tüketilmemesi gerektiğine de dikkat çeken Dr. Ebru Gözer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuklarınızla birlikte parklarda veya açık alanlarda vakit geçirirken mümkünse yiyeceklerinizi evden getirin, kapalı ve hijyenik olarak yanınızda bulundurun. Yeme ve içme öncesi yine el temizliği sağlanmalı. Restaurant, cafe, AVM gibi alanlarda çocukları kontrol etmek zor olacağı için bu alanlardan da uzak durulmalı."

'Sevdiği çizgi film karakterlerinden maske dikilebilir'

Ağız ve burnu içine alacak, çocuğun yüzü ile uyumlu büyüklükte, lastikli maskelerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Ebru Gözer, “Maskenin lastiklerden tutup çıkarılması ve rastgele ortalığa atılmaması gerektiği çocuğa öğretilmeli. Anne-baba ve eşlik eden büyükler de maske kullanımına özen göstererek çocuklara örnek olmalılar. Özellikle küçük çocuklarda özendirmek için sevdiği çizgi film karakterlerinin resimleri ile hazırlanmış maskeler kullanılabilir. Anne ve babalar bu konuda yaratıcılıklarını kullanarak bez maskeler dikebilirler” önerisinde bulundu.

'Ebeveynler eve girince hijyene dikkat etmeli'

Dengeli, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku uyumasına özen gösterilerek D vitamini, C vitamini (sebze ve meyveler ile) ve çinko takviyesinin bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu vurgulayan Dr. Ebru Gözer, “Bu süreçte işe gidip gelen ebeveynler özellikle çalıştıkları ortamın şartlarına göre kendilerini korumak konusunda azami özen göstermeli. Maske, gerektiğinde eldiven ve sosyal mesafenin korunması gibi. Eve geldiklerinde evin girişinde bir yerde giysilerini çıkarmalı, eller dirseklere kadar ve yüz iyice yıkanmalı, gerekirse duş alınmalıdır. Tüm bunlar sonrasında evdekiler ile yakın temas kurulmalıdır” dedi.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bugün yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sonunda duygusal yenilenme içine girebilirsiniz. Akşamüstü harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle olan konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlar var. Bunun sonucunda geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde ise eğlenceli uğraşlarla ilgilenmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Bugün başarmak için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte mücadeleye girebilirsiniz. Kararlı bir gündesiniz. Akşam saatlerinde daha çok eğlenceye zaman ayırabileceksiniz. İmajınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Risk almaya yatkınsınız. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlerlediğiniz işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eve ait konularla ilgili sorumluluklarınıza yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Ev içindeki küçük aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Öğle saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Geçmişe ait konularda iç sesinizi dinleyerek karar vermek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularda ve zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Mantıklı yaklaşımınızla olayların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Bugün ticari yazışmalar yapmanız gerekebilir. Hazırlanan sözleşmelerde dikkatli olmaya özen gösterin. Öğleden sonra beğenilerde ve zevklerde aşırılıklara kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayacağınız zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar, yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınız konular gündeminizi etkileyebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermelisiniz. Keyif aldığınız konularda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Harcamalara dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda farkında olmadığınız, gizli kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte duygusal yenilenmeye girebilirsiniz. Akşamüstü olaylara karşı abartılı duygusal davranışlar gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenmek, onlarla hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu konuda çevrenizden destek alacaksınız. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenmek size keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularınız gündeminizi oluşturabilir. Koyduğunuz hedefler için kararlıkla ilerleyebileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işleriniz konusunda fayda sağlayacaktır. Gün içinde inatçı kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz, akışta kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmek için hırsla çalışacağınız bir gündesiniz. Gün içinde akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Çıkmak istediğiniz yolculuklarla ilgili araştırmalar yapıp, kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi eğlenceye bırakabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu Özkal
Yaşam Koçu ve Yoga Eğitmeni Sevil Eskicioğlu ÖzkalHerşey Ters Gidiyorsa?
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebek Bezi Nasıl Değiştirilir?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAy tutulmasının burçlara özel ritüelleri
Dans Sanatçısı Göker Yıldız
Dans Sanatçısı Göker YıldızÖzgür olduğunda dans et
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşBurun alerjisi ve korunma yolu
Adil Yıldırım
Adil YıldırımBir erkeği 90 günde çözebilirsin
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtognatik cerrahi tedavileri
Betül Yergök
Betül YergökBeynine karşı rolünü seç
Nesrin Sürer
Nesrin SürerCilt bakımında vitamin A ve önemi
Oğuz Kara
Oğuz KaraPsikolojik ve ekonomik şiddet
En Çok İzlenen Videolar
Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Küçük çocuklara sevdiği karakterlerden maske yapılabilir

Küçük çocuklara sevdiği karakterlerden maske yapılabilir

Neden Covid-19 vakaları tamamen bitmeden normalleşiyoruz?

Neden Covid-19 vakaları tamamen bitmeden normalleşiyoruz?

2020 Bere Modelleri - Kış İçin Bere Örmek İsteyenlere En Güzel Ve En Pratik Bere Modelleri

2020 Bere Modelleri - Kış İçin Bere Örmek İsteyenlere En Güzel Ve En Pratik Bere Modelleri

2020 Örgü Modelleri Örnekleri - Yeni Başlayanlar İçin Kolay Örgü Modelleri (Yelek, Atkı, Lif, Patik)

2020 Örgü Modelleri Örnekleri - Yeni Başlayanlar İçin Kolay Örgü Modelleri (Yelek, Atkı, Lif, Patik)

Sıradaki Haber