Çocuklara otizmi anlatan kitap: "Arkadaşımla Bir Gün"

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel farklılık olan otizmi; çocuklara, otizmli çocukların arkadaşlarına anlatmak amacıyla Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile Eğitimci Yazar Gökhan Dumanlı "Arkadaşımla Bir Gün" kitabını kaleme aldı.

Türkiye'de bu kapsamda yazılmış ilk kitap

Doğada otizmli arkadaşıyla zaman geçiren Burak'ın hikayesi anlatılırken otizmli bir arkadaşa sahip olmanın nasıl bir deneyim olduğundan bahsedilen “Arkadaşımla Bir Gün” kitabı Türkiye’de bu kapsamda yazılmış bir ilk kitap olma özelliği de taşıyor.

Otizm konusunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunması hedeflenen “Arkadaşımla Bir Gün” hikaye ve etkinlik kitabından; öğretmenler sınıflarında öğrencilerinin otizmi daha kolay anlamalarını sağlamak için bir etkinlik kitabı olarak, aileler ise çocuklarıyla birlikte kitabı okuyarak, etkinlikleri birlikte çalışarak faydalanabilirler. Böylece tüm çocuklar ve aile üyeleri otizm konusunda bilgilenebilir; aileler, çocuğunun otizmli arkadaşıyla ilişkisine daha kolay rehberlik edebilirler.

Mavi Bilye Yayınları’ndan çıkan "Arkadaşımla Bir Gün"ü, tüm kitap satış noktalarında ve online kitap satış sitelerinde bulabilirsiniz.