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22.10.2020 - 02:21 |

Çocuklarda Ateş Kaç Derece Olmalı? Çocuklarda Ateş Sınırı

Bebeklerin ve çocukların ateşi sınırını bilmek olası herhangi bir hastalığa karşı büyük bir öneme sahiptir. Özellikle ateşli enfeksiyonlar ve salgın hastalıklara karşı, düzenli olarak çocuğun ateşi ölçülmelidir. Peki, çocuklarda ateş kaç derece olmalı? Çocuklarda ateş sınırı hakkında merak edilenleri derledik.

Çocuklarda Ateş Kaç Derece Olmalı? Çocuklarda Ateş Sınırı
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Çocuklarda belli bir yaşa kadar ateş sınırı bulunmaktadır. Bu sınırın korunması için tedbir ve önlemler almak gerekir. Bu önlemlerin başında çocuklar için belirlenmiş ateş sınırını bilmektir. Pek çok ciddi hastalığın habercisi olabilecek olan yüksek ateşe karşı, düzenli olarak ateş ölçmek herhangi bir durum karşısında doktora zamanında başvurma olanağı tanır.

Çocuklarda Ateş Kaç Derece Olmalı?

Ebeveynler tarafından en çok merak edilen konulardan biri çocuklarda ateşin kaç derece olmasıdır. Özellikle çocuklarda ateş yükselmesi yaşandığı zaman bunu belirli bir sınıra getirebilmek için, mutlaka çocuklardaki ateş değerinin doğru bilinmesi gerekir. Böylece ateşli enfeksiyonlar ya da salgın hastalık gibi birçok soruna karşı çözüm üretilebilir.

Çocuklarda vücut ısıları normal değer olarak 35 ya da 36 derecedir. Eğer bir çocuğun vücut ısısı 38 derecenin üzerine çıkmış ise bu tehlikeli sayılabilecek bir ölçüttür. Bu durum çocuğun ateşinin çıktığını anlamına gelir ve müdahale edilmesi gerekir.

Çocuklarda ateş aynı zamanda belli başlı bazı anlamlara gelir. Örneğin havaleye yakın gösterilebilecek ateş 40 derecedir. Eğer ateş 40 derecenin üzerine çıkmaya başladıysa hemen bir doktora başvurmak gerekir. Bu durum çok ciddi hastalıkların yaşanabilme durumunu ön plana çıkarmaktadır.

Çocukların vücutlarında yaşanabilecek bazı durumlar karşısında, onların ateşinin çıkıp çıkmadığı anlaşılabilir. Yorgunluk ve halsizlik, sürekli uyuma hali gibi durumlar söz konusuysa hemen ateş ölçümü yapılabilir. Bunun için genel olarak koltuk altı ve ağız içi kullanabilir. Özellikle 2 yaş ve üzeri çocuklar için koltuk altından yapılacak ateş ölçümü doğru sonucu verir.

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