Çocuklarda böbrek taşına dikkat! Böbrek yetmezliğine yol açıyor

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da böbrek taşının görülebildiğini anlatan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Kerem Taken şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklarda böbrek taşı hastalığı giderek artıyor. Teknolojinin gelişmesi ve ultrasonun daha çok kullanılıyor olması böbrek taşının görülme sıklığını artırıyor. Çocuklarda böbrek taşı hastalığının görülme sıklığı gelişmiş ülkelerde yüzde 1 ila 5 oranındayken gelişmekte olan ülkelerde bu oran 5 ile 20 arasındadır.

Çocuklarda böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Taşın iki böbrekte bulunması ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Erken tedavi yapılmazsa diyalizle sonuçlanabilecek durumların ortaya çıkacağı unutmamalı. Özellikle çocuklarda idrarda kanamanın görülmesi, karın ağrısı, idrar şikayetleri, sık sık idrara çıkılması, idrarda yanmaların oluşması, yüksek ateş gibi şikayetler basite alınmamalı ve mutlaka bir doktora başvurulmalı."