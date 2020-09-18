Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Çocuklarda böbrek taşına dikkat! Böbrek yetmezliğine yol açıyor
18.09.2020 - 20:22 |

Çocuklarda böbrek taşına dikkat! Böbrek yetmezliğine yol açıyor

Çocuklarda görülen böbrek taşı tehlikeli midir? Üroloji Uzmanı Doç.Dr. Kerem Taken önemli uyarılarda bulundu. "Taşın iki böbrekte bulunması ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Erken tedavi yapılmazsa diyalizle sonuçlanabilecek durumların ortaya çıkabiliyor" diyen Taken karın ağrısı, idrar şikayetleri, sık sık idrara çıkılması, idrarda yanmaların oluşması, yüksek ateş gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirtti

Çocuklarda böbrek taşına dikkat! Böbrek yetmezliğine yol açıyor
ABONE OL

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da böbrek taşının görülebildiğini anlatan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Kerem Taken şu bilgileri paylaştı:

"Çocuklarda böbrek taşı hastalığı giderek artıyor. Teknolojinin gelişmesi ve ultrasonun daha çok kullanılıyor olması böbrek taşının görülme sıklığını artırıyor. Çocuklarda böbrek taşı hastalığının görülme sıklığı gelişmiş ülkelerde yüzde 1 ila 5 oranındayken gelişmekte olan ülkelerde bu oran 5 ile 20 arasındadır.

Çocuklarda böbrek taşı belirtileri nelerdir?

Taşın iki böbrekte bulunması ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Erken tedavi yapılmazsa diyalizle sonuçlanabilecek durumların ortaya çıkacağı unutmamalı. Özellikle çocuklarda idrarda kanamanın görülmesi, karın ağrısı, idrar şikayetleri, sık sık idrara çıkılması, idrarda yanmaların oluşması, yüksek ateş gibi şikayetler basite alınmamalı ve mutlaka bir doktora başvurulmalı."

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar planlamak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymaktan keyif alacaksınız. Çevrenizdekilerle birlikte uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Geçmişinizden getirdiğiniz olaylara daha uyumlu yaklaşmak isteyebilirsiniz. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İletişim yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Maddi kaynaklarınızı dengelemek isteyebilir ve yeni düzenlemeye gidebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir, anlaşmalarda dikkatli davranın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde daha ciddi meselelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Karşılıklı yapacağınız anlaşmalar özenli davranmakta fayda var. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konular gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek konular arasında. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha ciddi konularda sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nur Demir
Nur DemirKıyam-et yani artık Bilinçlen
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazGöz kapağı estetiğiyle yenilen
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşEt ile cevizin muhteşem uyumu: Avcı böreği
Özgür Özyurt
Özgür ÖzyurtAdriyatik sahillerinde masalsı bir destinasyon
Nesrin Sürer
Nesrin SürerSonbaharda cildinize serum damlaları
Dr. Gökhan Güler
Dr. Gökhan GülerHızlı saç uzatma yöntemleri
Filiz Has
Filiz HasYürüyüş ayakkabısı nasıl seçilir?
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzAnlaşmalı boşanma ve tazminat
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginCan boyundan geçer!
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaSonbaharda cilt bakımı
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Evde yüz tüylerinizden kurtulmanızı sağlayacak 6 basit tarif

Evde yüz tüylerinizden kurtulmanızı sağlayacak 6 basit tarif

Lezzetli balık pişirmenin püf noktaları - Balık sonrası helva neden yenir?

Lezzetli balık pişirmenin püf noktaları - Balık sonrası helva neden yenir?

Kuru ve kırılmış saç uçlarından bu yöntemler ile kurtulun

Kuru ve kırılmış saç uçlarından bu yöntemler ile kurtulun

İletişime dikkat edilecek hafta! – 21-27 Eylül

İletişime dikkat edilecek hafta! – 21-27 Eylül

Sıradaki Haber