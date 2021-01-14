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14.01.2021 - 18:17 |

Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde kolay tedavi yöntemleri

Çocuklarda burun tıkanıklığı çok sık meydana gelebilen hastalıklardan birisidir. En sık nedeni ise çocukların soğuk algınlığına yakalanması ve bu hastalığın da burunu etkilemesidir. Bu hastalık, daha doğrusu hastalığın meydana getirdiği belirti olan soğuk algınlığı en çok kış aylarında meydana gelmektedir. Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde kolay tedavi yöntemleri nelerdir? Bu tür soruların cevaplarını detayları ile derledik...

Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer? Evde kolay tedavi yöntemleri
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Çocuklarda burun tıkanıklığı fazla soğuğa maruz kalmaları sonucunda iltihaplanma, burun yollarının dar olması ve benzeri sebeplerle meydana gelebilmektedir.

Çocuklarda burun tıkanıklığı nasıl geçer?

Çocuklarda burun tıkanıklığı daha çok soğuk algınlığı ile birlikte gelişen soğuk algınlığının bir sonucu olarak ortaya çıkan rahatsızlıktır. Çocuklarda burun tıkanıklığı en çok kış aylarında seyretmektedir. Bu sorunun soğuk algınlığı yanında başka birçok nedeni de bulunabilmektedir.

Çocuğun burun deliklerinin kapalı olması veya bademciklerinin normal insanlardan daha büyük bir halde olması, kıkırdaklarında var olan boşluğun gelişmesinin yeteri kadar olmaması, burun bölgesinde kıkırdağın olması veya kemik eğriliklerinin olması gibi birçok nedeni bu rahatsızlığa sebep olabilmektedir. Ancak bu nedenlerin hiçbiri çok ciddi niteliklerde değildir. Bu nedenle çocuklarda burun tıkanıklığı evde rahat bir şekilde geçirebilen hastalıklardandır.

Bu hastalığı geçirmek için çocukların sıvı alımının daha çok olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra burun spreyi veya buhar makinesi kullanmak burun tıkanıklığına iyi gelen ve geçiren unsurlardır. Bunları düzenli olarak yapan çocuk bu hastalıktan hızlı bir biçimde kurtulabilmektedir. Aynı zamanda meyve, sebze çorbaları tüketmesi de bu hastalığın geçmesine yardımcı olur.

Burun tıkanıklığının evde kolay tedavi yöntemleri

Burun tıkanıklığı çok ciddi olmayan ve evde tedavi edilebilen hastalıklardan birisidir. Daha çok kış aylarında grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara bağlı olarak gelişen bu hastalığın evde birçok bitkisel çözümü bulunmaktadır. İlk olarak tuzlu su içmek bu hastalığı rahatlatıcı unsurlardan biridir.

Bunun yanında buruna zeytinyağı damlatmak, elma sirkesi içmek, zencefil çay içmek gibi eylemler burun tıkanıklığına iyi gelen, bronşları açan unsurlar arasında sayılmaktadır. Bunların yanında kaynamış suyun içinde 10 dakika bekleteceğiniz lavanta çiçeği kokusu burnu açan, bronşları genişleten, rahatsızlığı giderici etki gösteren evde yapabileceğiniz önlemlerden birisidir.

Burun tıkanıklığı neden olur?

Burun tıkanıklığının en baş nedeni çocuğun soğuk algınlığı yaşıyor olmasıdır. Bunun yanında grip, nezle gibi hastalıklar da buna neden olur. Aynı zamanda burun kanalının dar olması, burunda kıkırdak olması, kıkırdaklarda ki boşluğun gelişmemesi gibi faktörler de bu hastalığın nedenleri arasında sayılmaktadır.

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