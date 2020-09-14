Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇocuk Sağlığı Haberleri Çocuklarda geçmeyen kol, bacak ağrısının sebebi ne olabilir?
14.09.2020 - 12:35 |

Çocuklarda geçmeyen kol, bacak ağrısının sebebi ne olabilir?

Çocuklarda sıklıkla rastlanan kemik tümörü konusunda önemli uyarı! Çocukluk çağlarında sıklıkla görülen bu tümörlerin iyi huylu olduğunu belirten Prof.Dr. Volkan Gürkan, "Aileler çok uyanık olmalı. Eğer çocukta burkmaya düşmeye bağlı olmayan ve geçmeyen bir ağrı varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı" dedi. Çocukta geçmeyen ağrının sebebi kemik tümörü olabilir mi? Kemik tümörü belirtileri nelerdir? Kemik tümörü nasıl tedavi edilir? Her kemik tümörü kötü huylu mudur? İşte cevabı...

Çocuklarda geçmeyen kol, bacak ağrısının sebebi ne olabilir?
ABONE OL

Son dönemlerde ailelerin tarafından en çok merak edilen konuların başında çocuklarda meydana gelen kemik tümörü geliyor. Aileler genelde çocuklarında bulunan bu tümörlerin farkına bile varmıyor. Ancak bir düşme veya yaralanma sonucu doktora gittiklerinde yapılan testlerde bu tümörlerden haberdar olabiliyor. Orada kendilerine doktorlar tarafından "Çocuğunuzda tümör var" dendiğinde aileler büyük panik yaşıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof.Dr. Volkan Gürkan bu tümörlerin büyük kısmının iyi huylu olduğunu belirtti. Gürkan, hasta yakınlarının kendilerine büyük panik içerisinde geldiğini belirterek "Çocuk tümörlerinin çoğu iyi huylu olduğu için aileler bunun farkına bile varmıyorlar. Bu tümörler genellikle ağrılı lezyonlar değildir. Çocuk düşer, ayağını çarpar aile çocuğu acil servise götürür. Acil servisteki doktor çocuğa röntgen çeker ve röntgende bu lezyonu görür. Doktor o zaman şöyle bir yönlendirmede bulunur: ‘Çocuğun kemiğinde bir leke, lezyon ya da tümör var. Siz bunu bu işle uğraşan bir merkeze götürün. Bu çok doğru bir yaklaşım. Bazı arkadaşlar da 'Çocuğun kemiğinde bir tümör var; bu kanser olabilir, çocuğun kolunu veya bacağını kesmek gerekebilir' diyor. Aileler inanılmaz bir endişeyle karşımıza geliyor. Bu bizi çoğu zaman zor duruma sokuyor. Aileyi çocukta hiçbir şey olmadığına ikna etmek gerçekten çok zor oluyor." 

Kemikte görülen tümörler iyi huylu mu kötü huylu mu?

Kemik tümörlerinin genelde iyi huylu olduğunu belirten Prof.Dr. Volkan Gürkan, "Aslında tümör, kitle, ur, lezyon bunların hepsi aynı şey. Bunların bazıları iyi huylu bazıları ise kötü huylu. Ama aslında şunu söylemek gerekir ki bu kitlelerin büyük bir kısmı iyi huylu. İnsana çoğu zaman zarar vermiyor. Daha az kısmı kötü huylu, onlarla uğraşmamız daha önemli oluyor. Çoğu zaman olaya omurga, leğen kemiği dediğimiz pelvis eşlik edebilir. Hasta bize gelip ‘Kolumda ya da bacağımda bir şişlik var. Doktora gittim, bunun tümör, kitle olduğunu söyledi' diyerek karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Çocukların bağışıklığını korumak için ebeveynlere tavsiyeler

Çocuklarda bulunan kemik tümörlerinde doktor yaklaşımının çok önemli olduğunu belirten Prof.Dr. Gürkan, "Doktorun olaya yaklaşımı da çok önemli. Standart olarak röntgen çekiyoruz fakat çoğu zaman röntgenler yetmiyor. Olaya MR, tomografi de dahil olabiliyor. Bunların yönlendirmeleriyle biz tanıya yaklaşıyoruz. Bazen biyopsi alıyoruz bazen de çocuğu direkt ameliyat ediyoruz ya da hiç ellemiyoruz. Çocuklar da öyle kemik tümörleri vardır ki çocuk büyüdükçe kendiliğinden iyileşebilen lezyonlar bunlar. Bazı kistik olan lezyonları ameliyat etmeden, sadece dışarıdan yaptığımız basit enjeksiyonlar ile tedavi ediyoruz. Yine bazı iyi huylu olan çocuk tümörlerini, bizim radyofrekans dediğimiz ama hastaların lazer dediği yöntemle ameliyat etmeksizin düzeltebiliyoruz” dedi.

Hangi kemik tümörleri ameliyat ediliyor?

Bazı vakaların inatçı vakalar olduğunu belirten Prof.Dr. Gürkan "Bazen inatçı vakalar oluyor veya büyük vakalar oluyor. Biz bunları ameliyat ediyoruz ama eğer lezyon kötü huyluysa tabii o zaman tek başına ortopedi yetmiyor. O zaman hem radyasyon onkolojisi hem de medikal onkoloji, çoğu zaman patoloji, damar cerrahisi ve plastik cerrahiden de destek almak zorundayız” diye konuştu.

"Aileler son derece uyanık olmalı"

Çocuklarda kemik tümörünün genelde ağrısız olduğunu ve bunu anlamanın zor olduğunu belirterek aileleri uyaran Prof.Dr. Gürkan "Aileler son derece uyanık olmalı. Eğer çocukta standart bir ağrı yoksa yani çocuk düşmedi, çarpmadı, ayağını burkmadı ama yine de tuhaf bir ağrı başlamışsa, bu ağrılar geçmeyip gittikçe artıyorsa aile bu noktada uzman bir hekime başvurmalı. Bir süre sonra sıkıntılı bir durum söz konusuysa bu tablo ilerleyecektir. Ağrılar artacak, sıklaşacak 3-4 ay içerisinde çocuğun kolunda ya da bacağında şişme meydana gelecektir. Kötü huylu kemik tümörü genellikle çocuklarda diz çevresinde yerleşir ancak iyi olanları daha çok kol, omuz ve daha sonra bacakta görüyoruz.

Eğer çocuğun bacağında ağrı ve gittikçe artan şişlik ve bir süre sonra üzerine basamama durumu meydana gelirse bu artık gerçekten ileri bir nokta. Ailenin bu konuyla uğraşan çok deneyimli bir merkeze gitmesi gerekiyor. Erken teşhis önemli olduğu gibi yanlış bir müdahalede bulunmamak da çok önemli. Hasta herhangi bir yerde tanı konulmaksızın ameliyat edilmiş ama daha beter hale gelmiş. İnanın bunu düzeltmek daha da zor" diye konuştu.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün ilgilendiğiniz işlerde yeni temeller atabilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedeceğiniz durumlar yaşanabilir. Zevk aldığınız şeylere zaman ayırmak size iyi gelecektir. Hobileriniz için para harcayabilirsiniz. Aşk gündeminizde büyük yer tutabilir. Bugün kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Riske atılacağınız konularda dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde aile içinde gerginlikler yaşanabilir. Geçmişte kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde işlerinizde yapıcı enerjiler içinde olabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güvenle birçok işin altından kalkabileceğiniz bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde iletişimden kaynaklı sürtüşmeler yaşanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimde olduğunuz kişilerle ilişkilerinizi sağlamlaştıracağınız zamanlar var. Uğraştığınız işlerde kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerinizde daha fazla özen göstermeniz gerekebilir. İlerleyen saatlerde hareketlenmeler olabilir. Olası tartışmalardan kaçının.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar olabilir. Bu konuyla ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ani parlamalar olabilir.  İşinizle ilgili konularda kendinize güveninizi ortaya koyacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Parasal birikimlerinizi yönlendirmek için yeni arayışlara girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sağlamlaştırmak istediğiniz işlerinizle ilgili yapıcı enerjiler söz konusu. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara daha fazla özen gösterebilirsiniz. İlişkileriniz bugün ön plana çıkabilir. İlerleyen saatlerde yaşanabilecek sürtüşmelere karşı dikkatli olmalısınız. Sağlıkla ilgili problemlerinizle bugün ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde elinizde olmayan nedenlerden dolayı tartışma arasında kalabilirsiniz. Bu durum güne gergin başlamanıza neden olabilir. Ailenizle ilgili olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çözüm bulamadığınız konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içindeki yapıcı enerjiler olayları daha rahat atlatmanıza yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde gerginlikten çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte plan yapmak keyfinizi yerine getirecektir. Gelecek beklentilerinizle ilgili temeller atmak isteyebilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güven işlerinizi kolaylaştıracaktır. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda uğraştığınız işlerle ilgili temelleri sağlamlaştıracağınız bir gündesiniz. Kendinize duyacağınız güven ile hedeflerinize daha kolay ulaşabileceksiniz. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde gergin zamanlar yaşayabilirsiniz.  Olayları büyütmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için yapıcı enerjiler söz konusu. Ruhsal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdakilerle daha fazla iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Bu hareketlilik bazı sürtüşmelere de yol açabilir. Gün içinde evinizle ilgili konulara ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konular gündeme gelebilir. Sabah saatlerinde endişe duyduğunuz konularla ilgili gerginlik yaşayabilirsiniz. Parasal konularınızı sağlamlaştırmak isteyebilir ve yeni temeller atabilirsiniz. Kararlarınızı güvenle vereceğiniz bir gündesiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullardan uzak durmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz de çatışmaya açık durumlar söz konusu. Gün içinde eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Denge ve uyum içinde kalmaya özen göstermelisiniz. Kendinize güveniniz sayesinde ilgilendiğiniz işleri daha rahat halledebileceğiniz bir gündesiniz. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı biraz daha özenli davranmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda kendinize güveninizin yüksek olacağı bir gündesiniz. Yapıcı enerjiler sayesinde sorumlu olduğunuz konuların üstesinden çok rahat gelebileceksiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içindeki hareketli saatler çalışma arkadaşlarınızla aranızda gerginlik yaratabilir. Çatışmalara girmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaDiz kapağındaki sarkmalar nasıl tedavi edilir?
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanStres yönetimi nasıl yapılır?
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Bebeklere ev yapımı vanilya özü (8+)
Oğuz Kara
Oğuz KaraYıl 2020 ve sigortasız işçilik
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşDünya Atopik Dermatit Günü
Güney Güneyan
Güney GüneyanMitoman ve Yarım Saat
Bengü Güner
Bengü GünerZulümsüz stil mümkün
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluSonbahar haritasında neler var?
Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman
Uzman Diyetisyen Sevde KahramanSaç dökülmesine karşı beslenme önerileri
Aynur Miraz Yüce
Aynur Miraz Yüce2020 Eylül ayı analizi
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocuklarda geçmeyen ağrının sebebi ne olabilir?

Çocuklarda geçmeyen ağrının sebebi ne olabilir?

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gereken 10 altın kural

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gereken 10 altın kural

Corona virüs ile gribi birbirinden ayırt etmenin yolu

Corona virüs ile gribi birbirinden ayırt etmenin yolu

Kendimize zaman ayırabiliriz

Kendimize zaman ayırabiliriz

Sıradaki Haber