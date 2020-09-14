Çocuklarda geçmeyen kol, bacak ağrısının sebebi ne olabilir?

Son dönemlerde ailelerin tarafından en çok merak edilen konuların başında çocuklarda meydana gelen kemik tümörü geliyor. Aileler genelde çocuklarında bulunan bu tümörlerin farkına bile varmıyor. Ancak bir düşme veya yaralanma sonucu doktora gittiklerinde yapılan testlerde bu tümörlerden haberdar olabiliyor. Orada kendilerine doktorlar tarafından "Çocuğunuzda tümör var" dendiğinde aileler büyük panik yaşıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof.Dr. Volkan Gürkan bu tümörlerin büyük kısmının iyi huylu olduğunu belirtti. Gürkan, hasta yakınlarının kendilerine büyük panik içerisinde geldiğini belirterek "Çocuk tümörlerinin çoğu iyi huylu olduğu için aileler bunun farkına bile varmıyorlar. Bu tümörler genellikle ağrılı lezyonlar değildir. Çocuk düşer, ayağını çarpar aile çocuğu acil servise götürür. Acil servisteki doktor çocuğa röntgen çeker ve röntgende bu lezyonu görür. Doktor o zaman şöyle bir yönlendirmede bulunur: ‘Çocuğun kemiğinde bir leke, lezyon ya da tümör var. Siz bunu bu işle uğraşan bir merkeze götürün. Bu çok doğru bir yaklaşım. Bazı arkadaşlar da 'Çocuğun kemiğinde bir tümör var; bu kanser olabilir, çocuğun kolunu veya bacağını kesmek gerekebilir' diyor. Aileler inanılmaz bir endişeyle karşımıza geliyor. Bu bizi çoğu zaman zor duruma sokuyor. Aileyi çocukta hiçbir şey olmadığına ikna etmek gerçekten çok zor oluyor."

Kemikte görülen tümörler iyi huylu mu kötü huylu mu?

Kemik tümörlerinin genelde iyi huylu olduğunu belirten Prof.Dr. Volkan Gürkan, "Aslında tümör, kitle, ur, lezyon bunların hepsi aynı şey. Bunların bazıları iyi huylu bazıları ise kötü huylu. Ama aslında şunu söylemek gerekir ki bu kitlelerin büyük bir kısmı iyi huylu. İnsana çoğu zaman zarar vermiyor. Daha az kısmı kötü huylu, onlarla uğraşmamız daha önemli oluyor. Çoğu zaman olaya omurga, leğen kemiği dediğimiz pelvis eşlik edebilir. Hasta bize gelip ‘Kolumda ya da bacağımda bir şişlik var. Doktora gittim, bunun tümör, kitle olduğunu söyledi' diyerek karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Çocuklarda bulunan kemik tümörlerinde doktor yaklaşımının çok önemli olduğunu belirten Prof.Dr. Gürkan, "Doktorun olaya yaklaşımı da çok önemli. Standart olarak röntgen çekiyoruz fakat çoğu zaman röntgenler yetmiyor. Olaya MR, tomografi de dahil olabiliyor. Bunların yönlendirmeleriyle biz tanıya yaklaşıyoruz. Bazen biyopsi alıyoruz bazen de çocuğu direkt ameliyat ediyoruz ya da hiç ellemiyoruz. Çocuklar da öyle kemik tümörleri vardır ki çocuk büyüdükçe kendiliğinden iyileşebilen lezyonlar bunlar. Bazı kistik olan lezyonları ameliyat etmeden, sadece dışarıdan yaptığımız basit enjeksiyonlar ile tedavi ediyoruz. Yine bazı iyi huylu olan çocuk tümörlerini, bizim radyofrekans dediğimiz ama hastaların lazer dediği yöntemle ameliyat etmeksizin düzeltebiliyoruz” dedi.

Hangi kemik tümörleri ameliyat ediliyor?

Bazı vakaların inatçı vakalar olduğunu belirten Prof.Dr. Gürkan "Bazen inatçı vakalar oluyor veya büyük vakalar oluyor. Biz bunları ameliyat ediyoruz ama eğer lezyon kötü huyluysa tabii o zaman tek başına ortopedi yetmiyor. O zaman hem radyasyon onkolojisi hem de medikal onkoloji, çoğu zaman patoloji, damar cerrahisi ve plastik cerrahiden de destek almak zorundayız” diye konuştu.

"Aileler son derece uyanık olmalı"

Çocuklarda kemik tümörünün genelde ağrısız olduğunu ve bunu anlamanın zor olduğunu belirterek aileleri uyaran Prof.Dr. Gürkan "Aileler son derece uyanık olmalı. Eğer çocukta standart bir ağrı yoksa yani çocuk düşmedi, çarpmadı, ayağını burkmadı ama yine de tuhaf bir ağrı başlamışsa, bu ağrılar geçmeyip gittikçe artıyorsa aile bu noktada uzman bir hekime başvurmalı. Bir süre sonra sıkıntılı bir durum söz konusuysa bu tablo ilerleyecektir. Ağrılar artacak, sıklaşacak 3-4 ay içerisinde çocuğun kolunda ya da bacağında şişme meydana gelecektir. Kötü huylu kemik tümörü genellikle çocuklarda diz çevresinde yerleşir ancak iyi olanları daha çok kol, omuz ve daha sonra bacakta görüyoruz.

Eğer çocuğun bacağında ağrı ve gittikçe artan şişlik ve bir süre sonra üzerine basamama durumu meydana gelirse bu artık gerçekten ileri bir nokta. Ailenin bu konuyla uğraşan çok deneyimli bir merkeze gitmesi gerekiyor. Erken teşhis önemli olduğu gibi yanlış bir müdahalede bulunmamak da çok önemli. Hasta herhangi bir yerde tanı konulmaksızın ameliyat edilmiş ama daha beter hale gelmiş. İnanın bunu düzeltmek daha da zor" diye konuştu.