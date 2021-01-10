Çocuklarda Lösemi Belirtiler Nelerdir? Bebekler Kan Kanseri Hastalığını Nasıl Belli Eder?

Çocuklarda teşhis edilen neredeyse her üç kanserden biri lösemidir. Lösemi, kan kanseridir. Kanın kök hücrelerinde başlar. Kök hücreler, farklı özelleşmiş kan hücrelerine dönüşen en genç kan hücreleridir.

Çocuklarda Lösemi Belirtileri Nelerdir?

Kan kök hücreleri büyüdükçe blast adı verilen olgunlaşmamış kan hücreleri veya blast hücreleri üretirler. Patlamalar daha sonra olgun kan hücreleri haline gelir. Kandaki kök hücreler, lenfoid kök hücreler veya miyeloid kök hücreler haline gelir.

Kan hücreleri, yetişkinlerde esas olarak düz ve kısa kemiklerde bulunan kemik iliğinde ("kırmızı" olarak adlandırılır, omurilikle karıştırılmaz) doğar.

Çocukluk çağı lösemisinin belirti veya semptomları, belirli lösemi tipine bağlı olarak değişebilir. Akut löseminin semptomları genellikle günler veya haftalar içinde hızla ortaya çıkar. Kronik löseminin semptomları daha uzun bir süre boyunca ortaya çıkar. Diğer tıbbi durumlar, çocukluk çağı lösemisiyle aynı semptomlara neden olabilir.

Tüm çocukluk çağı lösemisinin semptomları aşağıdakileri içerir:

Yorgun

Zayıflık

Soluk ten

Ateş

Morarma veya kanama eğilimi

Koyu kırmızı, kanamadan dolayı cilt altında görünen toplu iğne başı büyüklüğünde

Lekeler

Sık enfeksiyonlar

Topallamaya neden olabilecek kemik veya eklem ağrısı

Normal lenf düğümlerinden daha büyük

Karın bölgesinde ağrı veya dolgunluk hissi

İştah kaybı

Nefes almakta zorlanma.

Bebeklerde Kan Kanseri Hastalığı Nasıl Belli Eder?

Vakaların % 90'ından fazlasında akut lenfoblastik löseminin (ALL) nedenleri bilinmemektedir. Kalan% 10 için, tanınan risk faktörleri genetik veya toksiktir ve birbirleriyle bağlantılıdır.

Lösemiyi düşündüren işaretler, lösemi hücrelerinin aşırı büyümesi nedeniyle kemik iliğinin normal kan hücreleri yapamamasıyla ilgilidir.

Bebeklerde lösemi daha çok solukluk, eforda nefes darlığı gibi problemlerle kendini ortaya çıkarır. Genetik sendromlar, bir veya daha fazla gendeki değişimin (mutasyon) neden olduğu hastalıklar veya bozukluklardır. Genetik sendromlar, bebeklik çağı lösemisine yakalanma riskini artırabilir.

Kemik veya karın ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, dalak veya karaciğerin büyümesi ve ayrıca kan damarlarının anormal şişmesi. Diş etlerinin hepsi lösemiyi düşündüren işaretlerdir.

Bazen lösemi merkezi sinir sistemine (CNS) yayılır ve bu da aşağıdaki semptomlara neden olabilir:

Baş ağrısı,

Kusma (özellikle sabahın erken saatlerinde)

Yüz ve göz kaslarının zayıflığı

Hafif bulanık görme

Epileptik nöbetler

Dengenizi korumada zorluk.

Çocuklarda Lösemi Tedavi Edilir mi?

Çocuklarda akut lenfoblastik lösemiyi tedavi etmek için öncelikle kemoterapi kullanılır. Bu tedavi geleneksel olarak birkaç aşamaya bölünmüştür:

İndüksiyon,

Konsolidasyon,

Yoğunlaştırma.