Çocuklarda Lösemi Belirtiler Nelerdir? Bebekler Kan Kanseri Hastalığını Nasıl Belli Eder?
Lösemi, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da sıklıkla karşılaşılan bir hastalıktır. Çocuklarda lösemi belirtiler nelerdir, bebekler kan kanseri hastalığını nasıl belli eder gibi soruların cevaplarını derledik.
Çocuklarda teşhis edilen neredeyse her üç kanserden biri lösemidir. Lösemi, kan kanseridir. Kanın kök hücrelerinde başlar. Kök hücreler, farklı özelleşmiş kan hücrelerine dönüşen en genç kan hücreleridir.
Çocuklarda Lösemi Belirtileri Nelerdir?
Kan kök hücreleri büyüdükçe blast adı verilen olgunlaşmamış kan hücreleri veya blast hücreleri üretirler. Patlamalar daha sonra olgun kan hücreleri haline gelir. Kandaki kök hücreler, lenfoid kök hücreler veya miyeloid kök hücreler haline gelir.
Kan hücreleri, yetişkinlerde esas olarak düz ve kısa kemiklerde bulunan kemik iliğinde ("kırmızı" olarak adlandırılır, omurilikle karıştırılmaz) doğar.
Çocukluk çağı lösemisinin belirti veya semptomları, belirli lösemi tipine bağlı olarak değişebilir. Akut löseminin semptomları genellikle günler veya haftalar içinde hızla ortaya çıkar. Kronik löseminin semptomları daha uzun bir süre boyunca ortaya çıkar. Diğer tıbbi durumlar, çocukluk çağı lösemisiyle aynı semptomlara neden olabilir.
Tüm çocukluk çağı lösemisinin semptomları aşağıdakileri içerir:
Yorgun
Zayıflık
Soluk ten
Ateş
Morarma veya kanama eğilimi
Koyu kırmızı, kanamadan dolayı cilt altında görünen toplu iğne başı büyüklüğünde
Lekeler
Sık enfeksiyonlar
Topallamaya neden olabilecek kemik veya eklem ağrısı
Normal lenf düğümlerinden daha büyük
Karın bölgesinde ağrı veya dolgunluk hissi
İştah kaybı
Nefes almakta zorlanma.
Bebeklerde Kan Kanseri Hastalığı Nasıl Belli Eder?
Vakaların % 90'ından fazlasında akut lenfoblastik löseminin (ALL) nedenleri bilinmemektedir. Kalan% 10 için, tanınan risk faktörleri genetik veya toksiktir ve birbirleriyle bağlantılıdır.
Lösemiyi düşündüren işaretler, lösemi hücrelerinin aşırı büyümesi nedeniyle kemik iliğinin normal kan hücreleri yapamamasıyla ilgilidir.
Bebeklerde lösemi daha çok solukluk, eforda nefes darlığı gibi problemlerle kendini ortaya çıkarır. Genetik sendromlar, bir veya daha fazla gendeki değişimin (mutasyon) neden olduğu hastalıklar veya bozukluklardır. Genetik sendromlar, bebeklik çağı lösemisine yakalanma riskini artırabilir.
Kemik veya karın ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, dalak veya karaciğerin büyümesi ve ayrıca kan damarlarının anormal şişmesi. Diş etlerinin hepsi lösemiyi düşündüren işaretlerdir.
Bazen lösemi merkezi sinir sistemine (CNS) yayılır ve bu da aşağıdaki semptomlara neden olabilir:
Baş ağrısı,
Kusma (özellikle sabahın erken saatlerinde)
Yüz ve göz kaslarının zayıflığı
Hafif bulanık görme
Epileptik nöbetler
Dengenizi korumada zorluk.
Çocuklarda Lösemi Tedavi Edilir mi?
Çocuklarda akut lenfoblastik lösemiyi tedavi etmek için öncelikle kemoterapi kullanılır. Bu tedavi geleneksel olarak birkaç aşamaya bölünmüştür:
İndüksiyon,
Konsolidasyon,
Yoğunlaştırma.