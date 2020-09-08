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08.09.2020 - 10:00 |

Çocuklarda safra kesesi taşları

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal, çocuklarda safra kesesi taşları hastalığı ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Çocuklarda safra kesesi taşları
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Safra kesesi içinde normalde eriyik halde bulunan, kolesterol veya pigmentlerin çökelek oluşturması sonucu ortaya çıkan yapılardır.

Safra kesesi karaciğerin alt yüzüne yapışık kese şeklinde bir organdır. Görevi, karaciğerin ürettiği sarı yeşil bir sıvı olan safrayı depolamaktır. Genellikle açlık halinde safra kesesinde biriken safra, burada konsantre edilerek depolanır. Sindirim sırasında ise, safra kesesi kasılarak içindeki safrayı bağırsağa boşaltır. Safranın görevi ise yağların emilimini sağlamaktır.

Çocuklarda safra taşı oluşma sebebi

Çocuklarda safra kesesi taşları hemolitik anemiler (herediter sferositoz, orak hücreli anemi, talasemi majör, uzun süre total parenteral nutrisyon uygulanımı, sepsis, ileal rezeksiyon, ilaç kullanımı, kısa bağırsak sendromu gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Taşlar sıklıkla kolesterol, pigment ya da miks taşlardır.

Safra taşı belirtileri

Hastaların çoğunda sağ üst kadran ağrısı, kusma, ateş ve lökositoz vardır. Bu tabloya titreme ile yükselen ateş ve sarılık eklenirse akla mutlaka kolanjit gelmelidir. Ultrasonografi ile %96-100 oranında tanı konulabilir ve bu yöntemle safra kesesinin duvar kalınlığı, çevresinde sıvının varlığı ve taşların büyüklüğünü değerlendirmek mümkündür.

Çocuklarda safra kesesi taşı tedavisi

Safra kesesinde taş tanısı konulduktan sonra iv sıvı ve antibiyotik tedavisi düzenlenir, NG dekompresyon sağlanır ve akut dönem geriledikten sonra kolesistektomi ile kesin tedavi sağlanır.

Çocuklarda safra taşı belirtileri varsa öncelikle bazı kan hastalıkları, gastroenteroloji ile ilgili hastalıkların incelenmesi gerekir. Bazen uzun süre seftriakson içeren antibiyotiklerin kullanımı çocuklarda safra kesesinde taş oluşumuna neden olabilir. Önce bir gastroenteroloji ve hematoloji uzmanına gidilmesi, teşhis sonrasında ise çocuk cerrahisi uzmanına başvurulması gerekir.

Çocuklarda safra kesesi taşları

Prof. Dr. Feryal Gün Soysal

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