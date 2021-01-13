Çocuklarda ve bebeklerde epilepsi belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır?

Epilepsi, insan beyninin normal çalışması sırasında neden meydana gelen elektriksel aktivitelerin nöbet ve kriz şeklinde kendini belli etmesi durumudur. Nörolojik bir rahatsızlık olan epilepsinin kontrol altına alınması uzun bir sürecin ardından mümkündür. Tedavi süresi olarak 2 yıl kabul etmektedir. 2 yıl nöbet geçirmeyen kişiler iyileşmiş olarak kabul edilir.

Çocuklarda ve bebeklerde epilepsi belirtileri nelerdir?

Epilepsi psikolojik bir rahatsızlık değildir, tamamen nörolojiktir. Bu nedenle de kendini belli eden bir takım belirtileri bulunmaktadır. Etkileri bebek ve çocuklar üzerinde son derece ayırt edici şekilde fark edilebilmektedir. Bu belirtiler ise şunlardır;

- Çocuk ve bebeklerde ani sıçramalar ve kapanmalar. Özellikle çocukluk döneminde yaşanan bu şekildeki ataklar.

- Gözlerin sabit bir noktada takılı kalması ve durumun sonucunda kusma olması.

- Çocukların ve bebeklerin çevrelerinden gelen tepkilere dalma sırasında tepkisiz kalınması.

- Özelliklerle bebeklerde uyku bozuklukları, uykudan çok sık ağlayarak uyanma. Çocuklarda da uyku düzenin belirgin şekilde bozulması.

- Ani baş düşmeleri, yere kapaklanma ve denge bozuklukları.

Çocuklarda ve bebeklerde epilepsi nasıl anlaşılır?

Epilepsi, yetişkin insanlarda olduğu gibi çocuklar ve bebeklerde de yaşam kalitesini belirli standartların altına indiren bir hastalıktır. Farklılıklar çok kısa sürede kendini belli edebilecek duruma gelerek çocukların ve bebeklerin özellikle davranışsal farklılıkları gözle görülür şekilde değişebilir.

Çocuklarda zeka durgunluğuna ve düşünme yetisinin bozukluklarına sebep olan epilepsinin en önemli belirtisi odaklanma, öğrenme sorunlarıdır. Ayrıca çocukların sık sık nöbet geçirmesi, bebeklerin uykularından titremeler ile uyanması ve ağlamalarında güçlük durumu görülebilmektedir.

Çocuklarda ve bebeklerde epilepsi neden ortaya çıkar?

Çocuklarda ve bebeklerde epilepsinin çıkmasının nedenleri genel olarak doğum sırasında yaşanan sorunlardır. Yapısal bozukluklar ve genetik olarak gelen hastalıklarda bile epilepsinin ortaya çıkması mümkündür. Epilepsinin genel nedenleri ise şu şekildedir;

- Kromozomlardaki yapısal bozukluklar ve değişiklikler.

- Beyin yapısındaki bozukluklar.

- Beyin kanamaları.

- Tümörler ve kafa travmaları.

- Menenjit.

Epilepsinin tedavisi var mıdır?

Çocuklarda ve bebeklerde epilepsi tedavisi ve kontrol altına alınması mümkündür. Erken tanı ve teşhis ile epilepsi kontrol altında tutularak ilaçlar ile tedavi edilebilir. Uzun bir süreç olsa da ergenlik döneminde epilepsi etkisini tamamen yitirecek duruma gelir.