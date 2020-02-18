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18.02.2020 - 13:16 |

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren 7 doğal karışım

Bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar sınıf ortamında zaman geçirdiği için enfeksiyon hastalıklarına çok daha kolay yakalanabiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en önemli yolu ise doğru ve dengeli beslenmeden geçiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Dilara İsmailoğlu, çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren 7 doğal karışımı paylaştı

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren 7 doğal karışım

1-Zerdeçal ve zencefili, ev yapımı yoğurtla tüketin

Hem Zencefil hem de zerdeçalın sayısız faydası yoğurdun probiyotik etkisi ile birleşince çocuklar için hem doğal hem de antioksidan bağışıklık güçlendirici bir karışım ortaya çıkmaktadır. Her gün 1 kase yoğurdun içerisine 1 çay kaşığı zencefil ve 1 çay kaşığı zerdeçal ilavesi ile çocukların kış aylarından etkilenmesinin önüne geçilebilmektedir. Yoğurdun probiyotik maya ile evde mayalanması önemlidir. 

2-Bağırsak dostu kefiri meyve ile tatlandırın

Günde 1 çay bardağı doğal kefir tüketimi bağışıklık sisteminin desteklenmesine büyük yarar sağlamaktadır. Mayalanırken oluşan prebiyotik ve probiyotik bakteriler bağırsaklardaki yararlı mikroorganizmaları artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocukların sade kefirin tadını sevmediği durumlarda içerisine bir miktar meyve püresi ilave edilerek tadı cazip hale getirilebilir.

3-Çocuğunuza kiviyi pekmezle yedirin

Diğer meyvelere oranla çok yüksek C vitamini kaynağı olan kivi bu sayede bağışıklığı güçlendirip vücudun mikroplara karşı savunma sistemini güçlendirmektedir. C vitamini aynı zamanda vücutta demir mineralinin emilimini de artırıcı etkiye sahiptir. Demir eksikliği problemi yaşayan çocuklarda kivi üzerine pekmez sürülerek tüketmeleri, pekmezde bulunan demir emilimini artırarak çocuklara iki kat bağışıklık kazandırmaktadır. Çünkü pekmezin içeriğindeki demirin emilimi için de C vitamini gerekmektedir.

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren 7 doğal karışım

4-Balın etkisini arı sütü ile artırın

Besleyici özelliği oldukça yüksek olan arı sütü, 1 haftalık arıların salgıladıkları jel yapıda bir maddedir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen arı sütünün her sabah 1 çay kaşığı bal ile tüketilmesi yarattığı etkiyi artırmaktadır. Ancak arı sütünü 3 yaşından küçük çocuklarda tüketilmemesi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

5-Balıkla çocuğunuzun hem zihnini hem bağışıklığını destekleyin

Balık, çok güçlü bir antioksidan olan selenyum içerir. Haftada 2-3 gün balık tüketmek çocuğun okuldaki konsantrasyonunu artırarak derslerdeki başarısına yansırken bağışıklık sistemini de üst seviyede tutacaktır. Selenyum sadece balıkta değil tam tahıllı ekmekler, ceviz, fındık gibi yağlı kuruyemişler, yumurta, süt ve süt ürünlerinde bulunmaktadır.

Çocukların bağışıklık sistemini güçlendiren 7 doğal karışım

6-Yumurtayla zinde kalmasına yardımcı olun

Anne sütünden sonra vücudun ihtiyaç duyduğu en iyi protein kaynaklarından biri olan yumurta, aynı zamanda çok iyi demir kaynağıdır. A, D, E ve B12 vitaminlerinden zengin yumurta çocuğun zeka gelişimini destekleyip beyin yapısını korurken içerdiği kaliteli protein sayesinde de sağlıklı büyümelerine büyük katkı sağlamaktadır. Çocuğun sevdiği pişirme şekliyle omlet, menemen veya haşlanmış olarak her gün bir yumurta tüketilmelidir.

7-Fast food yerine anne yemeği pişirin

Fazla şekerli besin tüketimi ve fazla kilo artışı da çocuklarda bağışıklık sistemini düşürmektedir. Çocuk mutlaka ev yemekleri tüketmelidir. Fast food beslenme tarzı, kızartmalar, şekerli yiyecekler, asitli içecekler, hazır meyve suları, gofret, bisküvi gibi hazır ambalajlı gıdalardan çocuklar uzak tutulmalıdır. Çocukların ev yemeklerine ilgisini çekmek için değişik tarifler hazırlanabilir. Dışarıdan hazır almak yerine evde yapılmış kek veya kurabiye yanına süt ile güzel bir ara öğün olabilirken, fast food seven çocuklar için haftada 1 gün evde yapılmış köfte ile güzel bir hamburger hazırlanabilir.

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