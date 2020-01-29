Çocuklarınız için unutulmaz bir doğum günü hediyesi

Doğum günleri tüm yaş grupları için kutlaması ve geride bırakıldığında güzel hatırlanmak istenen en özel gündür. Ebeveynler çocukları ve arkadaşlarının en keyifli şekilde eğlenmesini ve güzel bir gün geçirmesini isterler. MyGym Akatlar bu noktada tüm yükü ebeveynlerden alarak hem eğlenceli hem de faydalı bir şekilde uzman kadrosuyla birlikte hazırladığı organizasyonları evinize kadar getiriyor.

MyGym Akatlar’da farklı yaş aralıklarına uygun; konsept organizasyonlar, spor dersleri, oyun grupları, özel etkinlik atölyeleri ve farklı programlar mevcut. 7 aylık bebeklerden 10 yaşa kadar uzman eğitmenler eşliğinde spor eğitimi dersleri verilmektedir. Duyusal ve sanat etkinlikleriyle verimli oyun grupları düzenlenmektedir. Çocukların eğlenirken öğrenmeleri için mutfak, sanat, ahşap, tekstil, taş boyama vb. atölyeler kurulmaktadır.