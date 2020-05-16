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16.05.2020 - 17:57 |

Çocukta ağız kokusu neden olur, nasıl geçer?

Ağız kokusu toplumda 7'den 70'e yaygın olarak görülen bir problem. Erkeklerde kadınlara göre biraz daha fazla görülen bu probleme çocuklarda da sık rastlanıyor. Peki çocuklarda ağız kokusuna yol açan nedenler nelerdir? Çocuklarda geçmeyen ağız kokusu hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Çocukları ağız kokusundan korumak için neler yapmak gerekir? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım konu ile ilgili bilgiler verdi

Çocukta ağız kokusu neden olur, nasıl geçer?
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Çocuklarda ortaya çıkan ağız kokusunun nedenleri nelerdir?

Çocuklarda ağız kokusuna yol açan en sık rastlanan 5 neden şöyle sıralanabilir:

1-Sinüs enfeksiyonları yani rinit ve sinüzitler.

2-Burun içerisindeki yabancı cisimlerdir. Çocuklar herhangi bir oyun maddesini burun içerisine sokabilir. Özellikle 2-3 yaş civarında bunun fark edilmemesi durumunda sürekli kötü kokulu bir akıntı yapar.

3-Boğaz enfeksiyonu yani bademcik enfeksiyonu ağız kokusunun en sık nedenlerinden biridir. Bazen anneler boğaz enfeksiyonunun ilk belirtisi olarak ağız kokusundan anlayabilir.

4-Yine çocuklarda diş çürükleri kokunun diğer önemli nedenlerinden birisidir, burun tıkanıklığına bağlı veya geniz etine bağlı ağızdan nefes alıp verme sonucu uykuda ağzı açık olarak uyuyan çocuklar,  ağız kuruması sonucunda dişler daha fazla çürüyerek ağız kokusu yapabilir. 

5-Özellikle gün içerisinde yeterli su içmeyen çocuklar ağız kuruluğuna bağlı ağız kokusu çekebilirler. Çocuklar genelde çok hareketli olduğu için terleme yoluyla sıvı kaybı daha fazla olur. Özellikle oyun çağındaki çocuklar oyuna daldıklarından su içmeyi unutarak ağız kuruluğu ve ağız kokusu belirtisi gösterir. 

Normal karşılanabilecek ağız kokusu var mı?

Uzamış açlık ve susuzlukta ağız kokusu fizyolojik olarak herkeste görülebilir. Bunların dışında az hijyen eksikliğinde de özellikle dişlerin fırçalanmasında eksiklik varsa ağız kokusu olabilir. 

Aileler geçmeyen ağız kokusu karşısında hangi uzmana başvurmalı?

Çocuklarında devamlı bir ağız kokusu olan aileler öncelikle bir kulak burun boğaz muayenesine çocuklarını götürmeliler. KBB muayenesinde herhangi bir sorun olmayan çocuklar Pediatrik Gastroentrolojı bölümüne veya diş hekimi muayenesine götürülebilir. 

Çocuklarda ağız kokusundan korunmak için alınabilecek önlemler nelerdir?

Bunlardan en önemlisi düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmasıdır. Çocuklar büyüme esnasında ailelerini rol model olarak aldığı için anne ve babanın düzenli diş fırçalıyor olması ve çocuğun bunu gözlemesi veya beraberce diş fırçalamak, çocukta bu alışkanlığın kazandırılmasında önemli rol oynar. Bu sayede diş ve diş eti hastalıklarından korunmuş olur. 

Bir diğer önemli neden geniz etidir. Geniz eti burun tıkanıklığına neden olarak ağızdan nefes almaya neden olur, sürekli tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarının odağı haline gelir. Sürekli burun ve paranazal sinüs enfeksiyonları, ağızdan nefes alıp verme ağız kokusunun dışında; büyüme gelişme geriliği  uyku bozuklukları, altını Islatma ve kulak enfeksiyonları gibi birçok hastalığa neden olur. 

Yine çocuklara düzenli su içme alışkanlığı kazandırmak gerekir. Çocuklara her gün belli miktarda suyu akşama kadar bitirmesini söylemek ve akşam kontrol etmek en önemli basit uygulamalardan bir tanesidir. 

Bir diğer önemli önlem akşam uykuya yatmadan önce bol su ile burunlarını temizleyerek uykuya dalmasını ve uyku esnasında burun tıkanıklığını yaşamasını engellemektir. 

Alerjisi olan çocuklarda alerji tedavisi çocuğun genel sağlığını olumlu yönde etkiler.

 

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