Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Çölyak Hastalığı Nedir, Nasıl Anlaşılır? Çölyak Hastalığı Ölümcül Müdür?
05.01.2021 - 12:45 |

Çölyak Hastalığı Nedir, Nasıl Anlaşılır? Çölyak Hastalığı Ölümcül Müdür?

Çölyak hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? Çölyak hastalığı ölümcül müdür? Çölyak hastaları nelere dikkat etmelidir? Sorularınızı tüm ayrıntılarıyla birlikte detayları derledik.

Çölyak Hastalığı Nedir, Nasıl Anlaşılır? Çölyak Hastalığı Ölümcül Müdür?
ABONE OL

Gluten intoleransı olarak da adlandırılan çölyak hastalığı, immünolojik yapıya sahip kronik bir bağırsak hastalığıdır. Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın bir kişide glüten tüketimi ile tetiklenir.

Çölyak Hastalığı Nedir?

Gluten, buğday ununun veya diğer tahılların protein kısmıdır, özellikle arpa ve çavdar (yulaf çoğu hasta tarafından tolere edilir). Hastalığa neden olan glüten proteinleri buğday ve kılçıksız buğday gliadinleri, buğdaya benzer bir tahıl, çavdar sekalinleri ve arpanın hordeinidir.

Hastalığı olan kişilerde glüten yutulması, glüten proteinlerine karşı antikorların üretilmesiyle anormal bir bağışıklık tepkisine neden olur; bu, bağırsak villuslarının hücrelerinde, bağırsaktaki besinlerin, vitaminlerin ve minerallerin çoğunun emilmesine izin veren küçük yapılarda iltihaplı bir reaksiyon yaratır. Tamamen yok oluncaya kadar gidebilen bağırsak villusundaki bu hasar (villöz atrofi) besinlerin emilimini bozar ve normal beslenmeye rağmen yetersiz beslenmeye neden olabilir.

Çölyak Hastalığı Nasıl Anlaşılır?

Hastalık esas olarak Avrupa'da ve Akdeniz çevresinde görülmektedir; Öte yandan, Asya veya Sahra altı Afrika'da nadirdir. Gluten intoleransının kesin nedenleri bilinmemektedir, ancak hastalığın çevresel ve genetik faktörleri içerdiğini biliyoruz. Bu nedenle, HLA sisteminin (HLA DQ8 ve HLADQ2) belirli genlerinin varlığında bulunan hastalığa genetik bir yatkınlık vardır. Bu genler hastaların% 95'inden fazlasında mevcuttur.

Semptomlar ve şiddeti kişiden kişiye büyük farklılıklar göstermektedir. Bu hastalık için pozitif tanı alan bazı kişilerde hiçbir belirti göze çarpmaz. Buna sessiz çölyak hastalığı denir. Genel olarak, sindirim sorunları en yaygın olanıdır, ancak bazen yoktur.

Bazen kabızlık ile değişen kronik ishal, tekrarlayan karın ağrısı, kusmalar, bodur büyüme veya kısa boy, gecikmiş ergenlik, anemi, iştahsızlık, ruh hali değişimleri ve sinirlilik, yorgunluk, diş minesindeki anormallikler, kemik ve eklem ağrısı hastalığın belirtileridir.

Çölyak Hastalığı Ölümcül müdür?

Glüten intoleransının gelişmesi için olmazsa olmaz bir koşul olan bu genetik yatkınlıktan, halen bilinmeyen bir olay, hastalığın bağışıklık sürecini tetikler. Tetikleyici faktörler arasında viral bağırsak enfeksiyonları, glüten giriş yaşı ve alınan glüten dozunun yanı sıra rol oynar.

Bu nedenle, bebeklerin diyetine glutenin girme tarihi, diğer şeylerin yanı sıra, İsveç'te sağlık yetkililerinden sonra meydana gelen gerçek bir çölyak hastalığı salgınının ardından son yıllarda yeniden gözden geçirildi. yaşamın ilk haftalarında önerilen tahıl tüketimi; erken tahıl tüketimini azaltmak için yeni öneriler yayınlandığında bu salgın sona erdi. Beslenme alışkanlıkları düzenlendikten sonra hastalar sağlıklı bir biçimde hayatına devam edebilir.

Gluten duyarlılığının nedenleri hakkında bilgi eksikliğinden dolayı, şu anda bunu önleyecek araçlara sahip değiliz.

Çölyak Hastalığından En Çok Kim Etkilenir?

Çölyak hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir. Yetişkinlikte olabileceği gibi, diyetlerine tahılların girmesinden sonra 6 aylıktan küçük çocuklarda görünebilir. Kadınlar 2 ila 3 kat daha erkeklere oranla etkilenmektedir.

Yakın akrabalarında çölyak hastalığı olan kişilerin hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksektir. Hastalık lupus, tip 1 diyabet, romatoid artrit ve Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün hastalığı olan kişilerde daha yaygın görünmektedir. Trizomi 21 (Down sendromu) olan kişilerde de daha yaygındır.

Çölyak hastalığınız olduğunu düşünüyorsanız, glütensiz bir diyete başlamadan önce bir doktora danışmalısınız. Bazı hastalıkların glüten duyarlılığıyla karıştırılabilecek semptomları vardır ve bu diyetin tıbbi tavsiye olmadan benimsenmesi teşhisi daha da zorlaştırabilir.

Çölyak hastalığının kesin tedavisi yoktur. Tek olası tedavi glutensiz yaşam boyu diyettir. Yaşam boyu glütensiz bir diyet benimsemek genellikle semptomları tamamen ortadan kaldırabilir, eksiklikleri tedavi edebilir ve olası komplikasyonları önleyebilir.

 

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde olaylara karşı daha iyimser tavır sergileyebilirsiniz. Gün boyu enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir. Ruhsal ve bedensel uyumunuz sayesinde bu durumların üstesinden kolayca gelebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz.  İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma ortamınızda yaşayacağınız gerginliklere karşı dikkatli olmalısınız. Beslenmenize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gündeminizi aşk, yaratıcılık, heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz. Şans oyunlarında kısmetiniz açık olabilir. Gün içinde eksik iletişimden doğan küçük tartışmalardan sakınmalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacağınız bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Evinizle ilgili ufak tefek işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. İştahınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çıkmak istediğiniz seyahat planlarınız gündeme gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan bazı gerilimler yaşanabilir. Sakinliğinizi korumanızda fayda var. Ticari konularla ilgili yapacağınız yazışmalara özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilir. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı bir gününüzdesiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle gün içinde daha rahat ilerleyebileceksiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Enerjisi yüksek bir gündesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Fikirlerinizi paylaşmak isterken, karşınızdakinin düşüncelerine de önem vermeniz faydalı olacaktır. Yanlış anlaşılmalardan kaynaklanan tartışmalardan sakının. Risk alıp, yeni hedefler koyma isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var. Yaşayacağınız olaylarda bütünü görmek size kolaylık sağlayacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planlara yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir. İkili ilişkilerde sakin olmakta fayda var, huzursuzluklar yaşanabilir. Risk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Gün boyu dengeli enerjiler söz konusu. Çalışma hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var.         İletişim içinde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar olabilir, sakin kalmakta sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yeni ufuklara açılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek, kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz, keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için istekli olabilirsiniz. İkili ilişkilerde öngörülü olmak, çıkacak tartışmaları önleyebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Genel anlamda akıcı enerjiler var. Parasal konularınızla veya banka işlerinizle ilgilenirken özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı Nedir?
    Dr. Sevgi Ekiyor
    Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
    İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
    Alp Türkalp
    Alp TürkalpEVİM sektörüne özel yazılım
    Prof. Dr. Selçuk İnanlı
    Prof. Dr. Selçuk İnanlıHangi durumlarda revizyon rinoplasti estetiğine ihtiyaç duyulur?
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanYetişemiyor musun?
    Büşra Fatma Gülcü
    Büşra Fatma GülcüUmut her zaman var
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşOcak ayında bahçede yapılması gereken işler
    En Çok İzlenen Videolar
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
    Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
    Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
    Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adaçayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl hazırlanır, demlenir?

    Adaçayı neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Adaçayı nasıl hazırlanır, demlenir?

    Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi? İşte en doğru çay içme yöntemi!

    Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi? İşte en doğru çay içme yöntemi!

    Sade kek nasıl yapılır? Kek tarifi ve kolay kek yapımı için gerekli malzemeler

    Sade kek nasıl yapılır? Kek tarifi ve kolay kek yapımı için gerekli malzemeler

    Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır? İşte ıslak kek tarifi ve ıslak kek için gerekli malzemeler

    Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır? İşte ıslak kek tarifi ve ıslak kek için gerekli malzemeler

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet