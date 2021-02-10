Çomak Parmak Nedir? Parmak Çomaklaşmasının Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

İnsanların parmakları uca doğru incelenerek, her biri değişik boylarda olmak üzere belli bir eğilimle son bulmaktadır. Fakat kimi rahatsızlıklar, parmakların normal görünümünü bozar. Parmak uçlarının belirgin ve yuvarlak bir hal alması; tıp dilinde çomak parmak olarak adlandırılmaktadır. Türlü hastalıklarda görülen bir durum olan çomak parmak; tırnak ve parmaklarda olan deformeyi tanımlamaktadır. En çok; kalp ve akciğer hastalıklarının varlığında görülmekle beraber değişik nedenlerden ya da sebebi bilinmeden de ortaya çıkabilmektedir. Çomak parmak hastalığında; parmak uçları normalden daha yumuşak olabilmektedir.



Çomak Parmak Nedir?



Çomak parmak ilk defa Hipokrat ile tanımlanmıştır. Bu hastalıkta görülen en önemli belirti, tırnakların bombe halini almasıdır. Tırnakların çomak halini almasıyla beraber tırnak kıvrımıyla tırnak plağı arasında 180 derecelik bir açı meydana gelir. Çomak parmak hastalığı; ellerde ve ayaklarda genel olarak çift taraflıdır. Yalnızca tek taraflı da olabilmektedir.



Çomak parmak hastalığının altında yatan başka hastalıklar olabilir. Bununla beraber tırnakların görünümünü bozan bu hastalıkla karşı karşıya kalınması durumunda alanında uzman bir doktora görünmek sağlık açısından yararlı olacaktır. Çoğu zaman akciğer ve kalp ile ilişkilendirilen bu hastalık, kimi zaman nedensiz bir şekilde de ortaya çıkabilmektedir.



Parmak Çomaklaşmasının Belirtileri



Parmak çomaklaşmasının belirtileri;



- Tırnaklar, anormal bir eğim alır,

- Tırnaklar aşağı doğru eğilim alır,

- Tırnak yüzeyi anormal derecede parlar,

- Tırnaklarla parmak açısı değişir.



Parmak çomaklaşmasında ilk önce tırnağın yatağında görülen şişme meydana gelir. Daha sonra tırnaklar anormal şekilde parlaklaşarak tırnak şekli değişir. Bütün bu değişimlerden sonra tırnak etrafındaki yumuşak dokuda bir artış görülür ve parmaklar çomak tipini alır. Çomak parmak hastalığı; il önce işaret parmağında belirmeye başlar. Aynı zamanda her parmakta aynı şekilde görülmez. Çomak parmak hastalığı ayak parmaklarında çok daha belirgin bir hal alır.



Çomak parmak; sıklıkla ve yavaş yavaş gerçekleşmektedir. Çomak parmak; seneler boyu yavaş ilerleyerek ağrıya neden olmaz. Bu durumun ise bireyin çomak parmağı fark etmemesine neden olur. Fakat bazı kişilerde çok hızlı gelişebilmektedir.



Parmak Çokmaklaşmasının Tedavi Yöntemleri



Parmaklarda oluşan bu bozulma altta yatan hastalıkların habercisidir. Çomak parmak adına cerrahi gibi tedaviler yoktur. Altta yatan sebebin tedavi edilmesi ile beraber sorun ortadan kaldırılabilir. Örnek olarak kalp kapağı defekti bulunan bireylerde; başarılı ameliyattan sonra bu duruma dair herhangi bir problem kalmamaktadır.