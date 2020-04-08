Çoraplarınızı kullanarak saçlarınızı bukleler ile buluşturun

1. Saçlarınızı yıkayın

Çorap bukleleri nemli saçlarda en iyi sonucu verecektir. Bu nedenle saçlarınızı kabarıklıkla mücadele eden bir şampuan ve saç kremi ile yıkayın. Yıkamak için zamanınız yoksa saçlarınızı su ile nemlendirerek devam edebilirsiniz.

2. Çoraplarınızı alın

Dediğimiz gibi, nemli, ıslak olmayan saçlarla çalışmak istiyorsunuz! Saçınızın duş sonrası biraz kurumasına izin verdikten sonra, çorap buklelerinizi yaratmanın zamanı geldi.









Saçlarınızı tutam olarak ayırdıktan sonra ayırdığınız saçın uçlarını çorabınızın ortasına yerleştirin. Çorabı köklerinize doğru sarmaya başlayın.



Köklerinize ulaştığınızda, bir düğüm ile bağlamak için çorap uçlarınızı kullanın. Tüm saçlarınız çorap buklelerine dönüşene kadar bu işleme devam edin.

Kullandığınız saç tutamlarının boyutu, buklelerinizin ne kadar sıkı veya gevşek olmasını istediğinize bağlı olarak değişebilir. Tutamlar ne kadar küçük olursa, kıvrım o kadar sık olur.

3. Bekleyin

Saçınızın tamamen kuruması için yeterli zaman tanımalısınız. Eğer süreden kazanmak istiyorsanız, gece yatmadan önce bu tekniği uygulayıp sabah kıvırcık saçlar ile uyanabilirsiniz. Ancak gün içinde yapacaksanız, makyajınızı yaparken saçlarınızın kurumasını bekleyebilirsiniz.



4. Saçlarınız iyice kuruduktan sonra...

Saçlarınız kuruduktan sonra çoraplarınızı tek tek çıkarın. Yukarıdan aşağıya doğru açmak en kolay yol olsa da, bunu hangi sırayla yaptığınız önemli değildir. Buklelerin biraz düşmesini istiyorsanız, ellerinizi bir tarak gibi kullanarak buklelere biraz şekil vermeyi deneyebilirsiniz.

5. Serumlardan yararlanın

Pürüzsüzleştirici bir saç serumu elinizin avuç içine pompalayın, ellerinizi ovalayın ve istenmeyen kıvrımı evcilleştirmek ve buklelerinize şık bir son vermek için formülü saçınız boyunca uygulayın.



Sabit bir görünüm istiyorsanız; saç spreylerinden yararlanabilirsiniz.