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05.09.2020 - 16:47 |

Çörek Otunun Faydaları Nelerdir? Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Günümüzde çörek otu sağlık üzerinde oldukça etkili bir şifalı ot olup kullanan kişilere pek çok fayda sağlamaktadır. Çörek otu yoğun olarak kullanılmakta olan değerli bitkiler statüsünde yer almaktadır. Sağlık açısından da çok önemli olduğu için çörek otu nedir? Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır? Sizler için ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve sizler için derledik.

Çörek Otunun Faydaları Nelerdir? Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?
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Çörek otu, günümüzde tüketildiği zaman genellikle kuru öksürüğe ve gribe iyi gelmesi özelliği ile bilinmekte olan şifalı bir bitkidir.

Çörek Otu Nedir?

Çörek otu günümüzde düğün çiçeğigiller familyasından olan yaklaşık 14 adet türü kapsayan yıllık bitki cinsidir. Çörek otu yıllık bir otsu bitki olup tohumlarından çoğalmaktadır. Kumlu ve gevşek toprakları sever ve genelde çiçeklenme dönemine kadar su istemekte daha sonra su istememektedir.

Çörek Otunun Faydaları Nelerdir?

Çörek otu günümüzde ve ülkemizde hemen hemen her yaştan insan tarafından tüketilmekte olan ve olması da gereken bir şifalı bitki kaynağı olarak yer almaktadır. Faydaları saymak ile bitmeyen çörek otu öncelikle kuru öksürüğe, romatizmal rahatsızlıklara ve grine çok iyi gelmektedir. Çörek otunun içerisinde bulunan timokinon maddesi genel olarak diyabet, sedef, kolesterol, egzama, bazı alerjilere iyi gelmektedir. Ayrıca çörek otu aynı zamanda Alzheimer ve sindirim sorunlarına da oldukça iyi gelmektedir.

Vücutta bulunan ve en önemli organlar arasında yer alan karaciğer safra ile yağları sindirmek amacı ile tüketildiği gibi aynı zamanda zihni açar ve vücudun daha mutlu olmasına yardımcı olur. Çörek otu yağının en etkili olduğu rahatsızlık karaciğer hastalığıdır. Karaciğer hastalığının iyileşmesi sürecinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Çörek otunun yağı ayrıca antibiyotiklere karşı da oldukça dirençli ve bakterileri öldürebilme gibi özelliklere sahiptir. Bu yağın içerisinde yer alan asit ve antioksidanlar kişinin cilt sağlığına büyük fayda sağlamaktadır. Bu nedenle pek çok derdi çözen çörek otu sofralardan eksik edilmemelidir.

Çörek Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Çörek otu çayı hazırlamak oldukça kolaydır. Öncelikle çay için bir bardak su kaynatılır. Kaynamış su içerisine ortalama bir çay kaşığı kurutulmuş otu eklenir. Daha sonra üzeri kapatılarak 5 dakika kadar demlenir. Ardından çörek otunu süzüp tüketebilirsiniz.

Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?

Pek çok hastalığa iyi gelmekte olan çörek otu yağı özellikle sabah, öğle ve akşam saatlerinde yemeklerden hemen önce ya yoğurda katılarak ya da su ile içebilir. Hem sindirim sistemine iyi gelmekte olan hem de kişinin vücudunu dengede tutmakta olan çörek otu sabah, öğle ve akşam yemeklerinden önce alınmasının nedeni ise, iştah kapatması ve doygunluk hissi vererek yemeklere olan ilginin azalmasını sağlamaktır. Ayrıca salatalara, yemekler üzerine ya da yoğurda eklenerek çörek otu yağını kullanabilir. Çörek otu yağı kurumuş ciltleri nemlendiriyor.

Özellikle cilt yüzeyinde oluşan deri çatlamalarına çok iyi gelen çörek otu yağı kullanan kişinin cildini parlak gösterip diri tutmaktadır. Bunlara ek olarak çörek otu yapı kullanımı sivilce ya da aknelere karşı da oldukça iyi ve kullanılabilir bir bitki yağıdır. Çörek otu yağını düzenli bir şekilde kullanırsanız eğer sedef hastalığına, egzamalara ve cilt hastalıklarına karşı direnç gösterir ve bu hastalıkların iyileşmesini sağlar. Çörek otu yağı sabahları aç karnına iken yaklaşık olarak bir ya da iki çay kaşığı ölçüsü şeklinde içilen çörek otu yağı genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Çörek otu ve çörek otu yağının faydaları günümüzde saymak ile bitmemektedir. Bunların arasında en önemli olanları kalp koruması, sinir ve sindirim sistemini düzenlemesi, stresi uzaklaştırması, kişiyi rahatlatması, astım, bronşit ya da alerjik reaksiyonlara sahip olan kişilere fayda sağlamakta olması yer almaktadır. Bu nedenden dolayı hemen hemen her yaştan insanlar bu bitkisel şifalı otu yemeklerinde ya da bu bitkinin şifalı yağını salatalarında kullanmaları önemle tavsiye edilmektedir.

 

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