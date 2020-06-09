Corona günlerinde varis tedavinizi ertelemeyin

Hareketsiz kalmak varis hastaları için tehlikeli

''Covid 19 salgını nedeniyle bir süredir evlerimizde daha fazla zaman geçiriyoruz ve doğal olarak eskiye oranla daha hareketsiz bir günlük yaşantımız var. Ancak özellikle bacaklarında varisleri olan hastalarımızın tedavilerini ötelememeleri gerekiyor. Çünkü az hareket beraberinde varislerde pıhtılaşma riskini doğurabilir ve bu pıhtıların akciğere gitmesi hayati sonuçlar doğurabilir.

Bacaklarda kızarıklık ve şişliklere dikkat

Varisler çoğu zaman önemsiz görülse de tehlikeli olabilirler. Tek başına bir pıhtının varlığı bile ciddi bir durum oluştururken, pıhtının bulunduğu yerden kopup akciğerlere gitmesine ‘pulmoner emboli’ adı verilir. Tablo, yaşamsal tehlike oluşturur. Varisli hastalarımızda eğer basınçlı çorap giyme, egzersiz, bacağı yükseğe kaldırma gibi evde yapabileceğimiz tedavilerle ağrı giderilemiyor; bacakta şişlik, sızıntı, yara, enfeksiyon gibi sorunlar karşımıza çıkıyor ise daha ciddi tedaviler gereklidir. Bacakta kızarıklık, şişlik, artan ağrı, üzerine basamama gibi durumlar varsa acil tedavi gereği unutulmamalıdır.

Varis tedavinizi ertelemeyin

Bilinmesi gereken, bacağımızdaki ister kılcal isterse daha kalın çaptaki venlerin önemli bir damar hastalığının habercisi olduklarıdır. Yapılması gereken, sorunlar karşımıza çıkmaya başlamadan bu konuda tıbbi görüş almak ve bacağımızdaki venlerin durumunu ortaya çıkartacak bir doppler ultrason incelemesi yaptırmaktır. Şayet varis sorununuz varsa ve tedavi gerektiriyorsa özellikle evde hareketsiz kalınan bu dönemde durumun daha da ciddi bir hale gelme olasılığı olabilir. Bu yüzden hastalarımıza mutlaka takibi yapan hekimlerine başvurmalarını ve gerekliyse de tedavilerini aksatmamalarını öneriyoruz.

Varis hakkında bilinmesi gerekenler

Varisleri kısaca tanımlayacak olursak; bazen bacak venleri (toplardamarlar) içinde yer alan ve kanın temizlenmek üzere akciğerlere doğru ilerlerken geri kaçışını engelleyen kapakçıklar işlev göremez hale gelebilirler. Bunun sonunda venler içinde, özellikle de bacak alt yarısında kan birikmeye, basınç artmaya ve damar duvarları gerilmeye başlar. Benzer biçimde, ven duvarlarındaki zayıflık da aynı sonucu doğurur. Hangi nedene bağlı olursa olsun sonuç, bacaklarda varis oluşumudur. Aile hikayesi, yaş, cinsiyet, venlerin geçirdiği travmalar, aşırı kilo, uzun süre oturarak veya ayakta durarak sürdürülen yaşam tarzı, her türlü hormonal bozukluk veya içinde hormon bulunan bir ilacın kullanılması, varis oluşum riskini arttırır. Varislerin sebep olabileceği en ciddi sorunlardan biri pıhtı oluşumu ve sonrasında pulmoner emboli olasılığıdır. Bu yüzden kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu özellikle vurgulamamız gerekiyor.