Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGüzellik Haberleri Corona virüs güzellik ürünlerinizde yaşayabilir mi?
18.03.2020 - 12:02 |

Corona virüs güzellik ürünlerinizde yaşayabilir mi?

COVID-19 pandemisine yanıt olarak, hemen hemen her yüzeyi dezenfekte etmek için yönergeler yayınladı ama günlük makyaj ve cilt bakım ürünlerimiz ne olacak? Yakın zamanda yapılan bir araştırma, kadınların günde 16'dan az makyaj ürünü kullanmadığını, bu da rutinimizin vücudumuzu enfeksiyon ve hastalıklara açık hale getirip getirmediği merakını doğurdu.

Corona virüs güzellik ürünlerinizde yaşayabilir mi?

SARS-CoV-2 yani COVID-19'a neden olan virüsün güzellik ürünlerinde nasıl seyrettiği henüz tam olarak bilinmese de, virüslerin çoğalmaları için bir konakçı hücreye ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle bakterilerin aksine genellikle bir konakçının dışında haftalarca yaşayamadıklarını biliyoruz.

Güzellik endüstrisinin bu salgına yanıtı çok değişken oldu. Bazı markalar, mağazalarını kapatırken; bazı markalar mağaza içi hizmetleri iptal ederek müşterileri online yani internetten alışverişe teşvik etti. Bu noktada müşterilerin ve personelin ürün test cihazlarını kullanmalarını yasaklamak alınan en mantıklı tedbir oldu.

Ancak COVID-19, güzellik endüstrisinde sağlık kaygıları uyandıran ilk salgın değil. 2013 yılında, bir kadın bir Rihanna konseri sırasında, konser alanında açılan bir markanın standında bir ruj test ettikten sonra oral herpes kaptığını iddia ederek kozmetik şirketine dava açtı. Ancak bu, halihazırda evde sahip olduğumuz ve günlük kullandığımız ürünler için ne anlama geliyor?

Koronavirüsün vücut dışında ne kadar süre aktif kaldığı tam olarak bilinmemekle birlikte, çalışmalar virüsün yerleştiği yüzeye bağlı olarak iki saatten dokuz güne kadar dayanabileceklerini tahmin ediyor. Eğer corona virüs bulaştığına dair bir şüphe yaşarsanız, herhangi bir ürün kullanmaktan kaçının ve kendi ürünlerinizi kesinlikle başkalarıyla paylaşmayın.

Temizleyiciler ve tonikler gibi yüksek alkol içerikli cilt bakım ürünleri virüsü etkisiz hale getirebilir. Ancak losyon ve kremler genellikle daha az alkol ile formüle edildiğinden teorik olarak kontaminasyona daha duyarlı yapıdalar.

Makyaj fırçalarını ve süngerlerini düzenli olarak yıkamak bu konuda oldukça büyük önem taşıyor. Aplikatörleri cildinize dokunduktan sonra makyajın içine iki kez batırmayın. Bu sayede mikropların ürüne bulaşmasını engellersiniz. Ayrıca, makyaj çantanızı ve evinizin dışında kullanılan dudak parlatıcısı ve rimel gibi ürünleri kullandıktan sonra dezenfekte edici mendiller ile silmek iyi bir fikirdir.

Eğer kuaförünüzü ziyaret ediyorsanız; sağlığınızı korumak için aldıkları önlemler hakkında mutlaka bilgi edinin. En azından, salonlar sert yüzeyleri dezenfekte etmeli, her kullanımdan sonra pelerin ve havluları yıkamalı; aynı zamanda personelin ellerini düzenli olarak yıkamasını sağlamalıdır. 

Uzmanlar aynı zamanda manikür ve pedikür yaptırırken de kendi tırnak makasınızın ve ojenizin kullanmanın öneminin altını çiziyor.

Göz enfeksiyonu gibi virüsler de paylaşılan ürünler yoluyla kişiden kişiye yayılabilse de, uzmanlar enfekte olmanız durumunda ürünleri atmanın en sağlıklı yol olduğu kanaatindeler.

Ellerinizi mutlaka 20 saniye boyunca yıkayın, yüzünüze dokunmayı bırakın, tüm yüzeyleri özenle ve sık sık dezenfekte edin.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için sabırlı davranmanız gereken zamanlar var. Bazı işlerinizi bitirebilmeniz için, feragat etmeniz gereken durumlar olabilir. Bürokratik konularla uğraşıyorsanız, işleri fazla aceleye getirmemeye özne göstermelisiniz. Bugün annenizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Seyahat programları yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Eğlenceli programlara dâhil olmak isteği içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Parasal konularınız gündeminizi etkileyebilir. Ödemelerde sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar tarafından engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmekten keyif alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı etkileşimde olduğunuz kişilere karşı özen göstermeniz gerekebilir. İlişkilerde çözülme yaşanabilir. Karar vermeniz gereken konularda iç sesinizi dinlemenizde fayda var. Uğraştıran durumlara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk alacağınız uğraşlarınızla ilgilenmeye zaman bulacaksınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili koşullarınız gündeminizi oluşturabilir. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmemelisiniz. Çalışma konularında tamamlanmalar olabilir. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Ani gelişen olaylara karşı kontrolünüzü elden bırakmayın. Akşam saatlerinde duygularınıza daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Keyif alacağınız zamanlar geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerine doğru ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bitirmeye çalıştığınız işlerinizde sıkıntılar çıkabilir. Sakinliğinizi korumaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, fazla etkisinde kalmamaya özen gösterin. Aile içindeki konularda sıkışmalar yaşanabilir. Bitmemiş işlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde çıkabilecek tartışmalara dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İletişiminizin yüksek olduğu hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Bugün yapacağınız ticari sözleşmelerde sıkışıklıklar yaşanabilir. Öğleden sonra arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla sorumlulukları paylaşmakta anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde olası tartışmalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. İlişkilerde anlayış ve uyum arayacaksınız. Beslenme düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizi bitirmek için özel bir çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hayatınızda gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Toplu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde işleriniz yoluna girecektir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız ufak çaplı tartışmalardan uzak kalmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İşten gelen destekler var. Arkadaşlarınızla birlikte sanatsal konularla uğraşabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla gösterme eğilimi içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaYeni çağa başlarken: 24 Mart Koç Yeniayı
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşAnne adayları ve COVID-19
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKİnsanın COVID-19 ile sınavı
Öykü Yıldırım
Öykü YıldırımCorona virüsten korunmak için bağışıklığı güçlendirecek 5 öneri
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodonti sonrasında dişimde leke kalır mı?
Aynur Yüce
Aynur YüceKendimiz dışında, nereye koştuysak, gurbette kaldık
House Of Div
House Of DivGüneş Batı'dan doğar mı acaba?
Bengül Güner
Bengül GünerAntik Yunan esintileri
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanSalgın geçmişinden arınmak
Op. Dr. Oytun İdil
Op. Dr. Oytun İdilYüzük yaralanması
En Çok İzlenen Videolar
Corona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemiCorona virüse karşı en etkili el yıkama yöntemi
16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri16-22 Mart Gökyüzü Enerjileri
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifiSarımsaklı ekmek nasıl yapılır? Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Constance Leyla ile Didem Soydan makyajıConstance Leyla ile Didem Soydan makyajı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Uzun yaşamak için uygulamanız gereken 6 öneri

Uzun yaşamak için uygulamanız gereken 6 öneri

Kadınlar seks hakkında en çok neyden endişe ediyor?

Kadınlar seks hakkında en çok neyden endişe ediyor?

Corona virüs güzellik ürünlerinizde yaşayabilir mi?

Corona virüs güzellik ürünlerinizde yaşayabilir mi?

İtalya'yı corona virüsten kurtaran influencer: Chiara Ferragni

İtalya'yı corona virüsten kurtaran influencer: Chiara Ferragni

Sıradaki Haber