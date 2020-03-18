Corona virüs güzellik ürünlerinizde yaşayabilir mi?

SARS-CoV-2 yani COVID-19'a neden olan virüsün güzellik ürünlerinde nasıl seyrettiği henüz tam olarak bilinmese de, virüslerin çoğalmaları için bir konakçı hücreye ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle bakterilerin aksine genellikle bir konakçının dışında haftalarca yaşayamadıklarını biliyoruz.

Güzellik endüstrisinin bu salgına yanıtı çok değişken oldu. Bazı markalar, mağazalarını kapatırken; bazı markalar mağaza içi hizmetleri iptal ederek müşterileri online yani internetten alışverişe teşvik etti. Bu noktada müşterilerin ve personelin ürün test cihazlarını kullanmalarını yasaklamak alınan en mantıklı tedbir oldu.

Ancak COVID-19, güzellik endüstrisinde sağlık kaygıları uyandıran ilk salgın değil. 2013 yılında, bir kadın bir Rihanna konseri sırasında, konser alanında açılan bir markanın standında bir ruj test ettikten sonra oral herpes kaptığını iddia ederek kozmetik şirketine dava açtı. Ancak bu, halihazırda evde sahip olduğumuz ve günlük kullandığımız ürünler için ne anlama geliyor?

Koronavirüsün vücut dışında ne kadar süre aktif kaldığı tam olarak bilinmemekle birlikte, çalışmalar virüsün yerleştiği yüzeye bağlı olarak iki saatten dokuz güne kadar dayanabileceklerini tahmin ediyor. Eğer corona virüs bulaştığına dair bir şüphe yaşarsanız, herhangi bir ürün kullanmaktan kaçının ve kendi ürünlerinizi kesinlikle başkalarıyla paylaşmayın.

Temizleyiciler ve tonikler gibi yüksek alkol içerikli cilt bakım ürünleri virüsü etkisiz hale getirebilir. Ancak losyon ve kremler genellikle daha az alkol ile formüle edildiğinden teorik olarak kontaminasyona daha duyarlı yapıdalar.

Makyaj fırçalarını ve süngerlerini düzenli olarak yıkamak bu konuda oldukça büyük önem taşıyor. Aplikatörleri cildinize dokunduktan sonra makyajın içine iki kez batırmayın. Bu sayede mikropların ürüne bulaşmasını engellersiniz. Ayrıca, makyaj çantanızı ve evinizin dışında kullanılan dudak parlatıcısı ve rimel gibi ürünleri kullandıktan sonra dezenfekte edici mendiller ile silmek iyi bir fikirdir.

Eğer kuaförünüzü ziyaret ediyorsanız; sağlığınızı korumak için aldıkları önlemler hakkında mutlaka bilgi edinin. En azından, salonlar sert yüzeyleri dezenfekte etmeli, her kullanımdan sonra pelerin ve havluları yıkamalı; aynı zamanda personelin ellerini düzenli olarak yıkamasını sağlamalıdır.

Uzmanlar aynı zamanda manikür ve pedikür yaptırırken de kendi tırnak makasınızın ve ojenizin kullanmanın öneminin altını çiziyor.

Göz enfeksiyonu gibi virüsler de paylaşılan ürünler yoluyla kişiden kişiye yayılabilse de, uzmanlar enfekte olmanız durumunda ürünleri atmanın en sağlıklı yol olduğu kanaatindeler.

Ellerinizi mutlaka 20 saniye boyunca yıkayın, yüzünüze dokunmayı bırakın, tüm yüzeyleri özenle ve sık sık dezenfekte edin.