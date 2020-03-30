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30.03.2020 - 12:09 |

Corona virüs ile mücadeleye yardımcı olan moda ve güzellik şirketleri

Yeni corona virüs, yaşama şeklimizi değiştiren küresel bir pandemi haline geldi. Federal ve yerel yetkililer vatandaşlarını kendi karantinalarını oluşturmaya ve evde kalmaya çağırdı. Vaka sayısı artış gösterirken; moda ve güzellik şirketleri de corona virüs mücadelesine destekte bulundu.

Corona virüs ile mücadeleye yardımcı olan moda ve güzellik şirketleri

Çoğunluğu üretimi tamamen durduran birçok moda ve güzellik şirketi, COVID-19'un neden olduğu olumsuz etkileri azaltmak için yardım çağrılarına kulak verdi.

Bu şirketlerin bazısı geniş kaynaklara sahip küresel firmalar iken, diğerleri küçük, bağımsız şirketler. Ancak hepsi, kendi yollarıyla, hastalığın yayılmasını durdurmaya ve bu karantina süresi boyunca ihtiyaç duyanlara yardım etmeye çalışıyor.

Gucci

İtalyan moda evi, 1.100.000 cerrahi maske ve 55.000 tıbbi tulum yardımında bulundu. Ayrıca marka İtalyan Sivil Savunma Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütlerinin COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu dahil yardım çabalarını destekleyen kitle fonlama kampanyalarına bağış yapmayı planlıyor.

Ralph Lauren

Amerikan markası, şimdiye kadar lüks bir şirket tarafından yapılan en büyük bağış olan 10 milyon dolarlık yardımı corona virüs ile mücadele için taahhüt etti. Hibe, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 Dayanışma Müdahale Fonu, Acil Yardım Vakfı ve uluslararası kanser kurumları ağını destekleyen 'Pink Pony' fonuna gidecek. Ayrıca sağlık çalışanları için 250.000 yüz maskesi ve 25.000 izolasyon önlüğü üzerinde üretime başlıyor. Buna ek olarak, firma, ekonomik gerilemeden etkilenen moda tasarımcılarına yardımcı olmak için CFDA / Vogue Moda Fonu'na açıklanmayan bir miktarda yardımda bulundu. Ralph Lauren, “Kim olursanız olun ya da nereden olursanız olun hepimiz birbirimize bağlıyız” dedi.

Prada

İtalyan şirketi Perugia'daki fabrikasını 6 Nisan'da Toskana hastanelerine teslim edilecek 110.000 maske ve 80.000 tıbbi giysi üretecek şekilde yeniden yapılandırdı. Ayrıca Milano'daki 3 hastaneyi de finanse ettiği öğrenildi.

LVMH

Fransız lüks holding, parfüm ve kozmetik markalarının üretim tesislerini, Fransa'daki sağlık otoritelerine ücretsiz olarak dağıtacağı büyük miktarda hidroalkolik jel üretmek için kullanıyor. Ayrıca 40 milyon yüz maskesi bağışlama sözünü verdi. Şirket tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Bu girişim sayesinde LVMH, Fransa'daki ürün riskinin ve eksikliğinin giderilmesine yardımcı olmayı ve daha fazla sayıda insanın kendilerini virüsün yayılmasından korumak için doğru önlemleri almaya devam etmesini sağlamayı amaçlıyor." notu düşüldü.

Bulgari

LVMH'nin liderliğini takiben, ana şirketi olan, parfüm ortağı ve İtalyan mücevher markası Bulgari, İtalyan Sivil Koruma Dairesi aracılığıyla dağıtılacak 100.000'den fazla el dezenfektan şişesi üretecek. Bulgari, yeni koronavirüsü ortadan kaldırmak isteyen araştırmalar için yeni bir mikroskoba ihtiyaç duyan Spallanzani Hastanesi'ne de bağışta bulundu.

Estée Lauder

Güzellik şirketi, koronavirüsle savaşmak için önemli kaynaklara sahip olmayan ülkelerdeki çabalarını desteklemek için Sınır Tanımayan Doktorlara / Médecins Sans Frontières'e 2 milyon dolarlık bir bağışta bulundu. Ayrıca hidrokolik jel üretmeye başlayacak olan New York Melville'deki bir fabrikanın yeniden açıldığını duyurdu. 

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