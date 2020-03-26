Corona virüs kaygısına karşı tavsiyeler

Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, Korona salgınına karşı mental açıdan dirençli olmak gerektiğini söyledi. Pozitif düşünmekten vazgeçmemek gerektiğini belirten Turhan Güldaş, virüse karşı fiziksel direncin şart olduğu kadar mental açıdan da direncimizi yükseltmemiz gerektiğine dikkat çekti.

Mantra

Mantra yazanların ortak düşüncesi fiziksel olarak dirençli hissederken psikolojik açıdan da güçlü hissetmeleri. Psikolojik sorunlar, özgüven, takıntılı olma hali mantrayla ortadan kalkıyor. Panik olmamamız ve sakin kalmamız gereken bir zamandayız. Bu ruh hali tam da şu anda ihtiyacımız olan şey. Stres ve kaygıdan uzaklaşabilmek adına mantranın enerjisinden faydalanabilirsiniz. Kafanıza takmayabilir, depresyondan uzaklaşabilirsiniz

Empati

Paylaşmayı, dinlemeyi, empati yapmayı öğrenmeliyiz. Evrende yalnız değiliz. Evrende başka canlılar da var. Onlara saygı gösterelim. Doğaya saygı gösterelim. Çocuklarımız da bu dünyada yaşayacak. Hapşırırken öksürürken kendi hayatımızı düşündüğümüz kadar başkalarını da düşünelim. BİZ olmanın farkına varalım.

Paylaşmanın önemi

Dünyadaki tüm insanlar birbiriyle ilintili. Korona virüsü bunu da fark etmemizi sağladı. Mantranın pozitif getirileri içerisinde paylaşmak da var. Bu nedenle BİZ dedik. Bugün daha mükemmel BİZİ yaratıyoruz. Fark edelim. Komşularımızı fark edelim, otobüstekileri, akrabalarımızı, metrodaki insanları, başka ülkede yaşayanları… Her birimiz birbirimizle ilintiliyiz. Dünyadaki her şey bize yansır. Hastalığı da, sevgisi, saygısı, enerjisi, parası da... Dünya mutlu olursa, bu mutluluktan biz de payımızı alırız. O halde paylaşmak gerek. Sevginizi paylaşın, enerjinizi, hatta paranızı… Paylaşın ki çoğalarak size geri dönsün.